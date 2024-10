136ᵉ Foire de Canton : la technologie cerveau-ordinateur non invasive de BrainCo change la vie des personnes qui en ont besoin

GUANGZHOU, Chine, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la 136ᵉ Foire de Canton, BrainCo, pionnier des solutions de technologie cerveau-ordinateur, a fait son retour pour présenter les dernières solutions non invasives de technologie cerveau-ordinateur qui révolutionnent les domaines de la santé, de la rééducation et de l'interaction homme-machine.

La main bionique intelligente et agile de BrainCo, qui a été reconnue comme la meilleure des meilleures par le prix du design de la Foire de Canton 2024 (CF Award), est un produit révolutionnaire qui intègre la technologie d'interface cerveau-ordinateur avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Grâce à sa manipulation agile et à sa perception tactile, elle redéfinit le potentiel des robots humanoïdes.

Au cours des deux premiers jours d'ouverture, le stand de BrainCo a attiré plus de 10 000 visiteurs, un immense succès au salon. Les acheteurs étrangers, en particulier ceux du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est, ont fait la queue pour découvrir le produit et ont manifesté un vif intérêt pour son acquisition.

Équipée du capteur tactile multimodal TS-F+, l'innovation de BrainCo peut identifier plus de 30 matériaux et possède une perception spatiale qui permet de manipuler avec précision des objets souples et fragiles, qu'il s'agisse de tenir un stylo, de verser de l'eau ou de saisir des œufs. Cette technologie est largement utilisée dans le domaine de la réadaptation médicale, offrant des solutions innovantes aux personnes qui en ont besoin.

Le jury du CF Award a indiqué que c'était exactement ce que le design industriel d'aujourd'hui cherchait à faire : appliquer des technologies intelligentes à notre vie quotidienne, et en particulier aider les personnes dans le besoin et améliorer leur qualité de vie.

En outre, la machine intelligente d'aide au sommeil Easleep et le système de détente de BrainCo ont également gagné en popularité, de nombreuses personnes ayant passé des commandes lors de la foire. Au cours des quatre premiers jours de la foire, près d'une centaine d'unités ont été vendues.

Hexi Yujin, associé et vice-président principal de BrainCo, a déclaré : « Les marchés étrangers, en particulier en Europe et aux États-Unis, reconnaissent de plus en plus l'importance de la santé mentale et de la gestion des émotions. Cette prise de conscience croissante stimule la demande de produits axés sur la détente et l'aide au sommeil, en particulier ceux qui utilisent la technologie de l'interface cerveau-ordinateur. Ces produits innovants peuvent détecter les ondes cérébrales et l'activité neuronale, offrant ainsi aux utilisateurs des solutions personnalisées de gestion de la santé. »

Au sujet de cette édition de la Foire de Canton, elle a ajouté : « La Foire de Canton est une plateforme essentielle pour les échanges et la coopération internationaux. Elle nous permet non seulement de présenter nos dernières avancées dans le domaine de la technologie cerveau-ordinateur, mais aussi d'entrer en contact avec des partenaires potentiels et d'élargir notre présence sur les marchés mondiaux. »

