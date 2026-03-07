LiuGong في معرض CONEXPO 2026 | حلول كهربائية ومتكاملة

لاس فيغاس, 7 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- قامت شركة LiuGong (000528.SZ) بعرض 13 آلة عبر عدة خطوط إنتاج في معرض CONEXPO-CON/AGG 2026 تحت شعار "العملاء الطموحين. قوة المعدات"، لتغطي تطبيقات تشمل البناء الحضري والمحاجر والتعدين والمشاريع الضخمة للبنية التحتية.

الحلول الكهربائية لتقليل تكاليف التشغيل

من بين الآلات المعروضة كانت الحفارة 922FE ذات الانبعاثات الصفرية، واللوادر ذات العجلات 870HE و820TE، لتبرز توسُّع محفظة LiuGong الكهربائية في السوق الأمريكية. توفر هذه الآلات انخفاضًا يزيد عن 40% في تكاليف التشغيل من خلال تقليل أجزاء التآكل والزيوت والفلاتر، مع تبسيط عمليات الصيانة. كما يجعل تشغيلها الهادئ وعزمها الفوري منها خيارًا مثاليًا للبناء الحضري، والهدم، والمشاريع الحكومية التي تتطلب الحد الأدنى من الانبعاثات.

لدى معدات LiuGong الكهربائية حضور عالمي، حيث تعمل في أكثر من 60 دولة وحققت مبيعات تراكمية تتجاوز 60,000 وحدة.

معدات الديزل لأقصى أداء وإنتاجية

للتطبيقات الثقيلة، عرضت LiuGong الحفارة 952F واللودر ذو العجلات 856T المزودين بمحركات Cummins من فئة Tier 4 Final / Stage V. صُممت هذه الآلات لتطبيقات المحاجر والتعدين والمشاريع الضخمة للبنية التحتية، مع التركيز على المتانة واستمرارية التشغيل في البيئات القاسية والنائية.

معدات دقيقة لضمان حماية أرباح المشروع

قدمت LiuGong أيضًا معدات متخصصة مثل ماكينة التسوية التي تعمل بموتور 4215D والمدحلة 6608F، لتسليط الضوء على قدراتها في التسوية الدقيقة والدمك الفعَّال. تساعد تقنيات التسوية المتقدمة والدمك المتكاملة في تقليل الأعمال الإضافية المرتبطة بإزالة المواد، واستبدال الأرصفة، وإعادة تحريك الفرق العاملة، مما يمكّن العملاء من الالتزام بالجداول الزمنية والتحكم في تكاليف التشغيل.

منظومة متكاملة للمعدات

مع انضمام الجرافة TD16N، أصبحت محفظة منتجات LiuGong متكاملة لتغطي كافة فئات معدات جرف التربة الرئيسية. تمكّن أنظمة الاتصالات عن بُعد والتشخيص القياسية من المراقبة والدعم الفني المتسق عبر مختلف أنواع الآلات، مما يبسط إدارة الأسطول وعمليات ما بعد البيع.

تفاعل العملاء

إضافةً إلى عرض المعدات، استضافت LiuGong سلسلة البودكاست الميدانية الخاصة بها بعنوان "حوار العملاء الطموحين" في الجناح F18033، حيث شارك العملاء والوكلاء تجاربهم الواقعية ورؤاهم حول أداء معدات LiuGong وموثوقيتها وتأثيرها على أعمالهم.

قال Andrew Ryan، رئيس شركة LiuGong في أمريكا الشمالية: "العملاء الطموحون لا يتحملون التعقيد". "يحتاجون إلى شريك واحد يمكنهم الاعتماد عليه طوال المشروع — من أول الحفر وحتى التسوية النهائية. هدفنا هو تقديم معدات متينة وفعّالة، مدعومة عبر شبكة خدمة موحَّدة"

خلق القيمة من خلال التعاون

قبل أربعة أيام من معرض CONEXPO-CON/AGG، نظمت LiuGong بفرعها في أمريكا الشمالية مؤتمرًا لمدة يومين للوكلاء المحليين، حيث ناقشوا أحدث اتجاهات الصناعة واستراتيجيات النمو المستقبلية. كما تمت دعوة ممثلي الوكلاء لمشاركة أفضل ممارسات السوق وقصص النجاح الخاصة بهم. عززت هذه التبادلات العميقة الشراكات بشكلٍ أكبر وأسست قاعدة صلبة للتوسع المستمر في السوق.

وفي 4 مارس، احتفلت LiuGong وCummins بمرور 30 عامًا على التعاون العالمي بينهما. حتى الآن، تم تجهيز أكثر من 300,000 آلة من LiuGong حول العالم بمحركات Cummins، في حين أنتجت Guangxi Cummins أكثر من 300,000 محرك منذ تأسيسها، مما يعكس قوة واستدامة هذه الشراكة طويلة الأمد.

الالتزام بالسوق الأمريكية

في 2 مارس، عقدت LiuGong مؤتمرًا صحفيًا حضره ما يقرب من 50 من كبار ممثلي الصناعة ووسائل الإعلام الرئيسية. أعلن Luo Guobing، رئيس شركة LiuGong، وLi Dongchun، نائب رئيس شركة LiuGong، وAndrew Ryan، رئيس شركة LiuGong في أمريكا الشمالية، عن أحدث استراتيجية للشركة وأجابوا على أسئلة الصحفيين حول اتجاهات الصناعة وخطط التطوير المستقبلية. ومن خلال محفظتها الموسعة وتركيزها على تفاعل العملاء، أكدت LiuGong التزامها طويل الأمد بالسوق المحلية. وستواصل الشركة توسيع عروضها لتلبية متطلبات مواقع العمل المتطورة، مقدمة حلولاً موثوقة وشاملة لمجموعة واسعة من التطبيقات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2926770/DSC00158.jpg