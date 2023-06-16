الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيويةNABR تطعن على إدراج الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCNلقرود المكاك طويل الذيل ضمن الأنواع المهددة بالانقراض

واشنطن، 16 يونيو 2023 / PRNewswire /-- من خلال العمل مع علماء ذوي مكانة مرموقة ومستقلين، قدمت الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية NABR التماسًا اليوم إلى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN يطعن على تصنيف الأخير المكاك طويل الذيل (Cynomolgus macaque) كنوع مهدد بالانقراض بموجب معايير التنصيف القياسية لدى الاتحاد. وذكرت الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيويةNABR في مذكرة الاعتراض، أن هذا التصنيف هو نتيجة لبيانات مستخدمة بشكل غير صحيح لا تدعم إدراج هذه الحيوانات ضمن الأنواع مهددة بالانقراض. وبموجبه تطالب الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيويةNABR بإجراء مراجعة فورية لهذا التصنيف.

قال رئيس الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية Matthew R. Bailey "تشكل الرئيسيات غير البشرية أقل من 0.5٪ من جميع الحيوانات في البحث ، ومع ذلك فهي تلعب دورًا مهمًا في تطوير عقاقير وأجهزة ولقاحات جديدة للناس والحيوانات الأليفة. عشرات الآلاف من الأدوية والعلاجات قد لا تنجح أبدًا في البحث والتطوير بدون قرود المكاك طويلة الذيل في البحث. يجب أن تستند قائمة تصنيف قرود المكاك طويلة الذيل وأي قيود استيراد لاحقة إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة. القيود التعسفية المفروضة على استيراد قرود المكاك طويلة الذيل يمكن أن تعرض حياة الملايين من البشر للخطر وتهدد الصحة العامة العالمية ".

"تصنيف قرود المكاك طويل الذيل على أنها مهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN يشكل سابقة خطيرة لأن هذا التحديد لا يعتمد على معلومات علمية راجعها النظراء من العلماء المختصين. هذا أمر مقلق بشكل خاص لأن مثل هذه الإجراءات التعسفية تجعل إجراء الأبحاث الطبية المنقذة للحياة أكثر صعوبة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى ".

يعود فشل التقييم الذي أكمله الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2022 في عدم تمكنه من تقديم أدلة علمية تدعم إعادة تصنيف قرود المكاك طويلة الذيل من نوع غير محصن إلى مهدد بالانقراض. يحتوي تقييم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN على العديد من الأخطاء والتحريفات، ولا يقدم دليلاً فعليًا على انخفاض اعداد هذه الفصائل مقارنةً بالتقييمات السابقة.

الرئيسيات غير البشرية لا يمكن تعويضها حاليًا في علم الأعصاب، واضطرابات التنكس العصبي، والأمراض المعدية، والعلاج المناعي، والتكاثر، والشيخوخة، والأمراض الالتهابية المزمنة وغيرها من مجالات العلوم. نظرًا لأن الرئيسيات غير البشرية والبشر يتشاركون ما بين 93% و98% من نفس الحمض النووي، ولديهم تشريح دماغ متشابه، ويشتركون في أنظمة جسم متشابهة، فإن هذه الأنواع تمثل مفتاحًا لاكتشافات الأبحاث الطبية الحيوية التي تنتج عقاقير جديدة ولقاحات وعلم الأحياء. اعتمدت الغالبية العظمى من الأدوية في السوق اليوم على بيانات السلامة والفعالية من نماذج حيوانية متعددة قبل السماح لها بالانتقال إلى التجارب السريرية البشرية كما هو موضح في أفضل 25 دواءً ونماذج حيوانية لمؤسسة الأبحاث الطبية الحيوية.

سيدلي Matthew R. Bailey رئيس الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية NABRبشهادته أمام لجنة اتفاقية التجارة الدولية عن الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية التي ستجتمع في جنيف يوم الاثنين 19 يونيو 2023، داعياً إلى مراجعة القائمة المهددة بالانقراض.

نبذة

تستخدم قرود المكاك طويلة الذيل على نطاق واسع في الأبحاث الطبية لتطوير الأدوية في الولايات المتحدة. حيث أفادت الأكاديميات البحثية الوطنية عن استخدام رئيسيات غير بشرية في الأبحاث الطبية الحيوية: تؤكد الحالة العلمية والاحتياجات المستقبلية (2023) على أن التجارب على الحيوانات التي تتبعها التجارب السريرية البشرية تظل حاليًا هي أفضل طريقة لفحص الآثار الفسيولوجية والتشريحية العصبية والتناسلية والتنموية والمعرفية المعقدة للأدوية لتحديد ما إذا كانت آمنة وفعالة للحصول على موافقة السوق. . كما تطلب الهيئات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية، تقييم معظم الأدوية والمستحضرات الحيوية الجديدة من أجل اتباع تدابير السلامة والفعالية عند استخدام نماذج الحيوانات بما في ذلك القوارض وغير القوارض، والرئيسيات غير البشرية، قبل بدأ التجارب السريرية البشرية بأمان.

في 7 مارس 2022، قرر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN أن المكاك طويل الذيل يجب تصنيفه بأنه "مهدد بالانقراض" بموجب معايير التصنيف المتبعة لديه. وقد تحددت معطيات هذا التصنيف وأسسه في تقييم أكمله M.F. هانسن ومساهمون آخرون (Hansen et al. 2022).

في 15 يونيو 2023، قدمت الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية NABR التماسًا اليوم إلى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN للطعن في التغيير في حالة الإدراج. لاحظ العلماء المشاركون في صياغة الالتماس نقص البيانات لدعم تحديد الوضع الأخير. في ضوء مقترح Hansen et al. (2022) يشير الالتماس إلى أن المراجع العلمية المشار إليها غالبًا ما يتم تفسيرها بشكل خاطئ وأن هذه المعلومات لا تثبت أن المكاك طويل الذيل قد انخفض.

لذا يتضح الهدف من تقديم قدمت الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية NABR لهذا الالتماس إلى اجراء مراجعة علمية من جانب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN خلال هذه المراجعة، سيقوم العلماء بمراجعة أفضل المعلومات العلمية المتاحة لتحديد حالة المكاك طويل الذيل بموجب معايير التصنيف المتبعة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN في ختام هذه المراجعة، سيعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN نتائجه وأي تغييرات في حالة الإدراج.

نبذة عن الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية NABR

تأسست الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية NABR في عام 1979، هي الجهة الوحيدة الغير ربحية التي يندرج تأسيسها تحت الفقرة رقم 501(c)(6) وتهدف بشكل أساسي الى وضع وتطبيق سياسة عامة سليمة للاستخدام الإنساني للحيوانات يشتمل الفريق على العديد من الأعضاء من نحو ما يزيد عن 340 جامعة، وكليات طبية وبيطرية، ومستشفيات تعليمية، وشركات أدوية وتكنولوجيا حيوية، ومجموعات من المرضى، وجمعيات أكاديمية ومهنية تعتمد على البحوث الحيوانية الإنسانية والمسؤولة للنهوض بصحة الإنسان والحيوان العالمية. تعرف على المزيد على الرابطة www.nabr.org.

للتواصل: Eva Maciejewski

[email protected]

‎(202) 967-8305

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