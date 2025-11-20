الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية (NABR): اللجنة الدائمة لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس CITES) تصدر تقييمًا لممارسات تربية قرود المكاك طويلة الذيل

واشنطن، 20 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اللجنة الدائمة لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس (CITES ، وهي هيئة دولية مسؤولة عن مراقبة التجارة في أنواع الحيوانات، نتائج مراجعتها لممارسات تربية الحيوانات في كمبوديا، وأعربت عن شكرها لكمبوديا على تقديمها بيانات شاملة واعتمادها على الأسس العلمية. التقرير، الذي صدر في 12 نوفمبر 2025 قبل اجتماع اللجنة الدائمة القادم، متاح عبر الرابط: .https://cites.org/eng/sc/79/agenda-documents

ومن بين النتائج الإيجابية الأخرى، ذكر التقرير أن كمبوديا لديها إجراءات جمركية وتفتيشية "منسَّقة بشكل جيد ومتكاملة من خلال نظام النافذة الوطنية الواحدة، مع وجود عمليات تفتيش وتوثيق تدعم الشفافية". كما أشاد التقرير بكمبوديا، مشيرًا إلى "انفتاحها وتعاونها" طوال عملية المراجعة، ومؤكدًا "التزام البلاد بتحسين إطارها التشريعي، وتعزيز قابلية التتبع، والمواءمة مع إجراءات سايتس".

تُعد قرود المكاك طويلة الذيل جزءًا لا يتجزأ من البحوث الطبية الحيوية على مستوى العالم، نظرًا لتشابهها البيولوجي الوثيق مع البشر. وتُعد قرود المكاك طويلة الذيل أكثر أنواع الرئيسيات غير البشرية استخدامًا في دراسات تقييم سلامة الأدوية. وقد كانت الأبحاث التي أُجريت على قرود المكاك طويلة الذيل حاسمة في تحقيق التقدم في الطب التجديدي، وعلم المناعة، ومجال أبحاث السرطان، وتطوير اللقاحات، وعلم الأدوية.

تاريخيًا، كانت كمبوديا مورّدًا رئيسيًا لنماذج البحوث الحيوانية إلى الولايات المتحدة. غير أن مزاعم بوجود أنشطة غير قانونية من قبل مجموعات مصالح خاصة في الولايات المتحدة أدّت إلى خفض الواردات من كمبوديا. وقد وضع عدم توافر هذه النماذج الأبحاثَ الطبية في الولايات المتحدة في موضع الخطر، وأثّر في قدرة الباحثين الأمريكيين على تطوير علاجات جديدة.

وقال ماثيو آر. بيلي، رئيس الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية ( NABR ): "ترحب الرابطة بأحدث تقرير صادر عن سايتس، إذ يفيد بأن كمبوديا تمتثل للقوانين والمتطلبات الدولية". وأضاف: "يُظهر هذا التقرير امتثال كمبوديا ويبيّن أن نماذج البحوث الحيوانية التي تشتد الحاجة إليها في الولايات المتحدة يمكن الحصول عليها من هذا البلد".

وأضاف بيلي: "تشكر الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية كمبوديا على انفتاحها وتعاونها طوال هذه العملية، وتؤكد استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى في هذه القضايا".

نبذة عن الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية ( NABR )

تأسست الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية ( NABR ) في عام 1979، وهي الجهة الوحيدة غير الربحية التي يندرج تأسيسها تحت الفقرة رقم 501(c)(6 ) وتهدف بشكل أساسي الى وضع وتطبيق سياسة عامة سليمة للاستخدام الإنساني للحيوانات في البحوث الطبية الحيوية، والتعليم والاختبارات. تضم الرابطة في عضويتها أكثر من 340 جامعة ومدرسة طبية وبيطرية ومستشفى تعليمي وشركة أدوية وتقنيات حيوية، إضافةً إلى مجموعات معنية بالمرضى وجمعيات أكاديمية ومهنية، وجميعها تعتمد على أبحاث علمية مسؤولة وإنسانية على الحيوانات بهدف تعزيز صحة الإنسان والحيوان على مستوى العالم. لمعرفة المزيد عنا، يُرجى زيارة: .https://www.nabr.org/

