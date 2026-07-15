الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية (NABR): هيئة خدمات الأسماك والحياة البرية الأمريكية ترفض للمرة الثانية التماسًا من نشطاء لإدراج قرود المكاك طويلة الذيل ضمن الأنواع المهددة بالانقراض

واشنطن، 15 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- في 14 يوليو 2026، رفضت هيئة خدمات الأسماك والحياة البرية الأمريكية ("USFWS") للمرة الثانية التماسًا تقدمت به منظمة الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات ("PETA") وغيرها من مجموعات النشطاء لإدراج قرود المكاك طويلة الذيل ("LTM") (Macaca fascicularis) ضمن قانون الأنواع المهددة بالانقراض الأمريكي ("ESA").

خلُصت هيئة خدمات الأسماك والحياة البرية الأمريكية إلى أن الالتماس1 الذي قدمته منظمة الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات (PETA) لإدراج قرود المكاك طويلة الذيل (LTM) ضمن قانون الأنواع المهددة بالانقراض الأمريكي (ESA) لا يتضمن معلومات علمية جوهرية تستدعي إجراء مراجعة إضافية. وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها هيئة خدمات الأسماك والحياة البرية الأمريكية (USFWS) خلال السنوات الثلاث الماضية التماسًا من منظمة الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات (PETA) لإدراج هذا النوع من الرئيسيات غير البشرية ضمن الأنواع المهددة بالانقراض2.

قال Matthew R. Bailey، رئيس الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية (NABR): "تشيد الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية بهيئة خدمات الأسماك والحياة البرية الأمريكية (USFWS) لإجرائها مراجعة شاملة تستند إلى الأدلة العلمية للالتماس المقدم من مجموعات النشطاء، ولتوصلها إلى أن قرود المكاك طويلة الذيل لا تستوفي المعايير التي تبرر إدراجها ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض (ESA)".

وأضاف السيد Bailey: "يتضح من السجل أن مجموعات النشطاء مثل منظمة الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات (PETA) حاولت توظيف قانون الأنواع المهددة بالانقراض (ESA) وغيرها من الإجراءات البيئية كوسيلة لعرقلة أو إعاقة البحوث الطبية في الولايات المتحدة وحول العالم. ولا يقتصر أثر ذلك على تعريض صحة الإنسان وسلامته للخطر، بل يقوض أيضًا قيمة هذه الإجراءات البيئية عندما تُستخدم كأدوات لخدمة أجندات سياسية".

"ستواصل الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية (NABR) المشاركة في هذه الإجراءات لحماية البحوث الطبية في الولايات المتحدة وحول العالم، بما يضمن أن تستند القرارات المتعلقة بحماية الأنواع إلى أفضل البيانات العلمية والتجارية المتاحة".

تُستخدم قرود المكاك طويلة الذيل (LTM) على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم في البحوث الطبية الحيوية، نظرًا لتشابهها الكبير مع الإنسان من الناحية البيولوجية والفسيولوجية. تخضع عمليات استيراد هذا النوع من الرئيسيات غير البشرية واستخدامه في البحوث الطبية الحيوية لتنظيم صارم من جانب الهيئات الدولية والوكالات الفيدرالية الأمريكية.

قد أسهمت الأبحاث الطبية التي تستخدم قرود المكاك طويلة الذيل بصورة حاسمة في تحقيق تقدم في مجالات الطب التجديدي3، وعلم المناعة4، وأبحاث السرطان5، وتطوير اللقاحات6، وعلم الأدوية7. كما نشر المعهد الوطني الأمريكي للصحة (NIH) مؤخرًا مراجعة أكدت أهمية قرود المكاك طويلة الذيل في إجراء البحوث الطبية الحيوية.

قال السيد Bailey: "نظرًا لأوجه التشابه الفسيولوجية والبيولوجية بينها وبين البشر، تُعد قرود المكاك طويلة الذيل (LTM) موردًا أساسيًا للأبحاث الطبية الحيوية في المرحلة ما قبل السريرية، إذ تسهم في تطوير العلاجات قبل الانتقال إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر". "لقد أدت قرود المكاك طويلة الذيل (LTM) دورًا محوريًا في تطوير العديد من الأدوية والعلاجات المستخدمة اليوم، وكذلك في تقييم سلامتها وفعاليتها، ولا تزال تمثل موردًا لا غنى عنه لدفع عجلة التقدم في مجال البحوث الطبية الحيوية".

نبذة عن الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية (NABR)

تأسست الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية (NABR) عام 1979، وهي الجمعية غير الربحية الوحيدة المصنفة بموجب المادة 501(c)(6) في الولايات المتحدة والمكرسة لدعم السياسات العامة الرشيدة التي تعزز الاستخدام الإنساني للحيوانات في البحوث الطبية الحيوية والتعليم والاختبارات. تضم الرابطة أكثر من 280 عضوًا، من بينهم جامعات، وكليات الطب والطب البيطري، والمستشفيات التعليمية، وشركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وجماعات تمثل المرضى، والجمعيات الأكاديمية والمهنية، التي تعتمد على إجراء البحوث على الحيوانات بصورة إنسانية ومسؤولة للمساهمة في الارتقاء بصحة الإنسان والحيوان على مستوى العالم. تعرَّف على المزيد من المعلومات على www.nabr.org.

1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. الطب التجديدي

4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. علم المناعة

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. علاجات السرطان

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. تطوير اللقاحات

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. علم الأدوية

8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report



Eva Maciejewski

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