الرعاية الشاملة لكبار السن من آباء وأمهات الهنود المقيمين في الخارج: شركاء Policybazaar وشركات التأمين يتعاونون من أجل خدمات دعم المسنين

غوروغرام، الهند، 9 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- قامت شركة Policybazaar، بالتعاون مع شركائها من شركات التأمين، بإزالة القلق بشأن تقديم الرعاية عن كاهل عملائها من الهنود غير المقيمين من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الشاملة كجزء من برنامج NRI Care رعاية الهنود المقيمين في الخارج. يتضمن البرنامج مزايا مثل خدمات الاستقبال المخصصة للهنود غير المقيمين في الهند، بما في ذلك خدمات الاستشفاء ودعم المطالبات للهنود غير المقيمين في الهند وآبائهم المسنين الذين يعيشون في الهند. تتقدم Policybazaar الآن لتوفر راحة البال المطلقة لعملائها من الهنود غير المقيمين في الهند من خلال إدارة الطوارئ والرعاية الصحية أيضًا. صُمم التأمين الصحي في الهند لكبار السن من آباء وأمهات المواطنين الهنود المقيمين في الخارج بشكل مدروس لتلبية كل جوانب رعاية المسنين. تضمن هذه الخدمات حصول الرعايا الهنود المقيمين في الخارج وذويهم من كبار السن على دعم من الدرجة الأولى على سبيل الأولوية.

رعاية شاملة للمسنين تحت سقف واحد

تطرح هذه المبادرة الجديدة مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى التخفيف من مخاوف الهنود المقيمين في الخارج، الذين يأتي 40-60% منهم من منطقة الخليج والباقي معظمهم من الولايات المتحدة وكندا. والجدير بالذكر أن 50% من هؤلاء الهنود المقيمين في الخارج يعطون الأولوية لتأمين رفاهية أفراد أسرهم المسنين في الهند. يشير بحثنا إلى أن أكثر من 70% من الهنود المقيمين في الخارج أعربوا عن حاجتهم إلى الدعم في خدمات مثل تحديد الطبيب المناسب أو تحديد المستشفى المناسب في الهند، وبعد ذلك في أوراق المطالبات.

وتشمل هذه الخدمات:

الدعم في حالات الطوارئ وخدمات الاستقبال والإرشاد: يضمن لك خط المساعدة الهاتفي للطوارئ المخصص للهنود المقيمين في الخارج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تقديم المساعدة الفورية خلال اللحظات الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد خدمات الاستقبال والإرشاد في إدارة الإجراءات والوثائق الأساسية بسلاسة.

إدارة احتياجات الرعاية الصحية : يوفر برنامج NRI Care إمكانية الوصول إلى أطباء تحت الطلب، واستشارات طبية مخصصة، وتوفير تغطية بسيارات الإسعاف، وإرشادات بشأن اختيار المستشفى من بين مزايا أخرى. كما أنه يسهل أيضاً عقد جلسات مع الأخصائيين النفسيين وأخصائيي العلاج الطبيعي.

المشاركة الاجتماعية والأنشطة الصحية: يمكن للمسنين الوصول إلى الأنشطة التفاعلية والفعاليات المفعمة بالحيوية للمحافظة على نشاطهم وتواصلهم الاجتماعي، إلى جانب خدمات الاستشارة لدعم صحتهم النفسية.

دعم مبسّط للمطالبات ومساعدة مخصصة حسب الطلب: كما قدمت Policybazaar أيضاً خدمة فريدة من نوعها لدعم المطالبات على أرض الواقع، ووعدت بتقديم المساعدة في غضون 30 دقيقة للاحتياجات الطارئة. يؤكد هذا النهج السريع والشخصي على التزام Policybazaar بجعل عملية المطالبات خالية من الإجهاد قدر الإمكان للمسنين وعائلاتهم.

حل مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الهنود المقيمين في الخارج

قال ساربفير سينغ، الرئيس التنفيذي المشترك لمجموعة PB Fintech: "هدفنا هو توفير تجربة خالية من القلق للجاليات الهندية، مع العلم أن أحباءهم في الهند يتلقون الرعاية بأقصى قدر من الاحترافية والتعاطف. من خلال دمج إدارة الرعاية الصحية والمشاركة الاجتماعية وخدمات الطوارئ، فإننا نعيد تعريف رعاية كبار السن، مما يجعلها شاملة ومؤثرة حقًا".

يقول سيدهارت سينغال، رئيس قسم التأمين الصحي، موقع Policybazaar.com: "إدراكاً للتحديات المزدوجة التي يواجهها الهنود المقيمين في الهند في إدارة حياتهم المهنية في الخارج وضمان رفاهية أسرهم في الهند، يعمل برنامج رعاية الجاليات الهندية على سد هذه الفجوة الحرجة. تنبع هذه المبادرة من فهم عميق للاحتياجات الاجتماعية والسريرية لكبار السن وكيف يعاني العملاء من الهنود المقيمين في الخارج من أجل إدارتها من أماكن بعيدة. نحن نهدف إلى تقديم مزيج من الطابع العملي والرحمة التي تضع معيارًا جديدًا لخدمات رعاية المسنين".

من خلال هذا النهج الاستشرافي، تعمل Policybazaar على تمكين المواطنين غير المقيمين في الهند من دعم أفراد أسرهم من كبار السن، وضمان أن يعيشوا حياة كريمة وصحية وممتعة - بغض النظر عن مكان إقامة أحبائهم.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2375092/Policybazaar_Logo.jpg