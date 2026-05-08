شركة Policybazaar توسّع حضورها في مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT)، وتطرح فرصةً استثماريةً إستراتيجيةً للمغتربين الهنود (NRIs) وشركات إعادة التأمين

غانديناغار، الهند, 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- في الوقت الذي تعيد فيه مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) تشكيل طريقة وصول الهنود حول العالم إلى المنتجات المالية، تعمل شركة Policybazaar على توسيع عروضها لجعل الاستثمار أكثر سهولة للمغتربين الهنود (NRIs). من خلال وجودها في مركز الخدمات المالية الدولية في الهند، تتيح Policybazaar للمغتربين الهنود (NRIs) في أكثر من 35 دولة الوصول إلى حلول تأمين مرتبطة بالاستثمار ومقومة بالدولار الأمريكي. بدأت مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) تبرز أيضًا باعتبارها قاعدةً لأعمال إعادة التأمين العالمية إلى جانب تزايد حضور اللاعبين الدوليين.

خلال حديثه لوسائل الإعلام في فعالية حديثة نظمتها Policybazaar في ولاية جوجارات، قال Bimal Menon، المسؤول الرئيسي في فرع Policybazaar بمدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT): "تساهم مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) الآن بدعم أكثر من 50% من قاعدة عملائنا من المغتربين الهنود (NRI). وبين هذه الفئة، تكتسب مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) زخمًا قويًا باعتبارها مركزًا استثماريًا مُفضلًا. ويعود هذا التحول إلى مزايا تشمل الأرباح المعفاة من الضرائب بموجب المادة 10(10D)، وتوفر منتجات تأمين مرتبطة بالسوق ومقومة بالدولار الأمريكي، وسهولة تحويل الأموال إلى الخارج، إضافةً إلى وجود جهة تنظيمية موحدة واحدة. إنها منظومة مستقبلية تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة ومعايير التطوير الحضري ذات المقاييس العالمية".

تتركز قاعدة العملاء من المغتربين الهنود (NRI) بشكلٍ رئيسي في منطقة الخليج، التي تمثل مجتمعةً ما يقارب 50% من إجمالي العملاء، وتشمل أهم الأسواق: الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان. أما الولايات المتحدة فتسهم وحدها بحوالي 30% من قاعدة العملاء، ما يجعلها أكبر سوق فردية للشركة. أما المملكة المتحدة فهي من بين أكبر ثلاث مناطق جغرافية للشركة، في حين تبرز سنغافورة كسوق سريعة النمو بفضل تزايد الطلب. وفيما يتعلق بسلوك الاستثمار، يتصدر العملاء في الولايات المتحدة القائمة بمساهمات شهرية تصل إلى 10,000 دولار أمريكي، تليها الإمارات العربية المتحدة بمتوسط يقارب 8,000 دولار أمريكي شهريًا. كما أن نحو ثلثي المستثمرين لدى Policybazaar ضمن هذه الفئة ينتمون إلى الشريحة العمرية بين 28 و45 عامًا، ما يشير إلى وجود جيل أصغر سنًا من المغتربين الهنود (NRI) يخصص استثماراته بنشاط للأدوات العالمية المقومة بالدولار الأمريكي.

وأضاف Lakshit Mahajan، رئيس أعمال استثمارات المغتربين الهنود (NRI) في Policybazaar: "يسعدنا التواجد في مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) لجعل الاستثمار العالمي أكثر سهولة وكفاءة لعملائنا من المغتربين الهنود (NRI). وباعتبارها أول مركز خدمات مالية دولية في الهند، توفر مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) بنية تحتية عالمية المستوى، ولوائح مرنة، ومزايا ضريبية فريدة. ومع خدمات الانضمام الرقمي، والوصول إلى الاستثمارات العالمية، وتنويع العملات، والتخطيط المالي السلس عبر الحدود، أصبحت المدينة وجهة مُفضلة وبديلًا موثوقًا للمراكز المالية العالمية مثل سنغافورة ودبي".

كما سلط الحدث الضوء أيضًا على إمكانية استثمار العملاء من المغتربين الهنود (NRI) مباشرةً عبر حساباتهم المصرفية الخارجية لغير المقيمين (NRE) أو عبر حساباتهم البنكية الخارجية باستخدام منصة رقمية بالكامل. ويمكنهم الاختيار بين الصناديق الاستثمارية الدولية، إضافة إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للذهب والفضة، مع مرونة في طرق دفع الأقساط وإمكانية السحب الجزئي للأموال عند الحاجة. يمكن إتمام العملية بالكامل، بدءًا من التسجيل وحتى الاستثمار، عبر الإنترنت، مع التحقق من الهوية عن بُعد (KYC) ودون الحاجة إلى الحضور بشكلٍ شخصي. توفر بعض الوثائق التأمينية أيضًا مزايا ضريبية، بينما تساعد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (DTAAs) في تقليل احتمالية فرض الضرائب في أكثر من دولة واحدة. تتضمن خطط Policybazaar خيارات للإعفاء من الأقساط، بما يضمن استمرار الاستثمار في حال وقوع أحداث غير متوقعة، إلى جانب توفير تغطية تأمينية على الحياة ومدفوعات مقومة بالدولار الأمريكي.

من منظور إعادة التأمين، يتيح الإطار التنظيمي في مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) لشركات التأمين الأجنبية العمل بمرونة أكبر، ما يسهل ضخ رؤوس الأموال وبناء الطاقة الاستيعابية للاكتتاب التأميني محليًا. على المدى الطويل، من المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين تسعير المخاطر، وزيادة توافر المنتجات، وتعميق سوق التأمين في الهند.

مع تزايد سهولة الوصول إلى فرص الاستثمار العالمية، تستعد مدينة جوجارات المالية الدولية للتكنولوجيا (GIFT) للعب دور محوري في تشكيل مستقبل بناء الثروات العابرة للحدود للمغتربين الهنود (NRIs). من خلال إطار تنظيمي قوي، ومزايا ضريبية، وبنية تحتية رقمية سلسة، تهدف Policybazaar إلى تمكين المستثمرين من المغتربين الهنود (NRI) عبر حلول تجمع بين التنويع العالمي، والأمان المالي طويل الأجل، وسهولة الاستثمار من خلال منصة واحدة متطورة ومواكِبة للمستقبل.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2689166/5600659/Policybazaar_Logo.jpg