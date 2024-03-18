الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك تحقق صافي أرباح بقيمة 19.05 مليون دولار أمريكي في العام 2023

رام الله، فلسطين, 18 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك بياناتها المالية الأولية (غير المدققة) الموحدة للعام 2023. وصرح السيد طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أن مجموعة أيبك حققت مجمل ايرادات بقيمة 1.21 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته %3.85 على أساس سنوي. وبلغت صافي الأرباح 19.05 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته %37.7 على أساس سنوي، فيما بلغت صافي الأرباح العائدة لمساهمي أيبك 17.6 مليون دولار، بانخفاض نسبته %36.5. فيما بلغت ربحية السهم 0.15 دولار بانخفاض نسبته %39.3 على أساس سنوي.

وعدد العقاد أسباب الانخفاض في أرباح الشركة في العام 2023 مقارنة بالعام 2022 والتي كان أبرزها ارتفاع تكلفة الدين نتيجة التضخم في تكلفة التمويل بسبب الارتفاع العالمي لأسعار الفائدة، والتي كانت بزيادة حوالي 7 مليون دولار عن العام السابق، وكذلك بسبب أخذ مخصصات نتيجة الحرب على غزة بحوالي 8 مليون دولار، منها 2.8 مليون دولار أمريكي من خلال قائمة الدخل متعلقة بخسائر أصول المجموعة في غزة، و5.3 مليون دولار أمريكي مخصصات انخفاض في قيمة الأصول المالية من خلال قائمة الدخل الشامل. بالإضافة الى تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 على نتائج شركة "بولونيز" التابعة لسنيورة في تركيا بحوالي 3 مليون دولار في العام 2023 نتيجة لتصنيف تركيا كدولة ذات تضخم مفرط. كما عانت بعض شركات المجموعة من النقص في التوريد لسلع أساسية جراء مشاكل لوجستية متعلقة من بعض الموردين العالميين، إضافة الى استمرار الارتفاع في تكاليف سلسة التوريد عالمياً، خاصة ارتفاع تكلفة المواد الخام، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن، والتخزين، والطاقة، والتأمين. وكذلك الانخفاض الحاد في قيمة الشاقل مقابل الدولار، حيث أن العملة الرئيسية المتداولة في العمليات التشغيلية في فلسطين هي بالشاقل فيما أن العملة الرئيسية للشراء من خارج فلسطين وكذلك العملة الرسمية للبيانات المالية لأيبك هما بالدولار. كما أشار العقاد أن نتائج العام 2022 اشتملت على أرباح رأسمالية لمرة واحدة ناتجة من أحد الشركات المستثمر بها بحوالي 2 مليون دولار، وبالتالي فإن هذه الأسباب مجتمعة أدت بأن تكون أرباح العام 2023 أقل من أرباح العام 2022.

وبلغ مجموع الموجودات 792.1 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها %6.7 عن العام السابق. وبلغ صافي حقوق ملكية مساهمي أيبك 183 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته %1.6.

وأضاف العقاد أن مجمل قيمة الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية من أيبك ومجموعة شركاتها في العام 2023 بلغ 2.3 مليون دولار أمريكي، ما نسبته %12 من صافي أرباح المجموعة، منها 600 ألف دولار كدعم عاجل لإغاثة غزة لتخفيف المعاناة على شعبنا والمساهمة في تلبية احتياجاته الأساسية. وقال العقاد أنه في العام 2023 استفادت أكثر من 70 مؤسسة من دعم أيبك المادي والعيني من الجمعيات التي تعنى بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المؤسسات التي تعنى بالتعليم والشباب والقيادة والريادة، والصحة والرعاية الطبية، والثقافة، والتراث، وغيرها.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف حوالي 3150 موظف/ة في شركات المجموعة. للمزيد من المعلومات: www.apic.ps .

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