أيبك تسجل نمواً بنسبة %55 في الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات لتصل 44 مليون دولار أمريكي

رام الله فلسطين, 16 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت أداءً تشغيلياً قوياً ونمواً ملحوظاً في الإيرادات والربحية، الى جانب تحسن واضح مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت والإيرادات 688.2 مليون دولار أمريكي، مسجلة نمو نسبته 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. كما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات إلى 44 مليون دولار أمريكي بنمو نسبته %55. وكذلك ارتفع الربح من العمليات بنسبة %53 وبلغ 31 مليون دولار. وحققت المجموعة صافي ربح موحد بلغ نحو 5.5 مليون دولار أمريكي. وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي أيبك بشكل ملحوظ ليصل حوالي 6.6 مليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 1866%، وكذلك ارتفعت ربحية السهم بشكل كبير نسبتها %1806 على أساس سنوي وبلغت 0.040 دولار في النصف الأول 2026.

بلغت إجمالي الموجودات 1.05 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها %4.7 عن نهاية العام 2025، وبلغت إجمالي المطلوبات 774.2 مليون دولار بارتفاع نسبته %5.5. فيما بلغت حقوق ملكية مساهمي أيبك 235.3 مليون دولار بنمو نسبته %2.6 مقارنة بنهاية عام 2025.

وفي تصريحه قال السيد طارق العقاد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: "تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 متانة ومرونة نموذج أعمال أيبك وشركاتها التابعة، وكفاءة عملياتها التشغيلية بالرغم من استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه أعمالنا على المستويين المحلي والإقليمي."

وأشار العقاد الى استمرار حالة الركود الاقتصادي الناجمة عن حجز الاحتلال لأموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية الذي حد من قدرة الحكومة الفلسطينية على دفــع رواتــب موظفيهـا بالكامل والوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة للقطـاع الخـاص، مما أثر بشكل كبير على أداء الشركات التابعة. مضيفاً أن قيمة الديون المتأخرة على السلطة الفلسطينية لشركات المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر وصلت لمستويات غير مسبوقة وبلغت حوالي 174 مليون دولار.

كما أشار العقاد الى استمرار التحديات الخارجية في تركيا نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29، حيث تكبدت الشركة خسائر غير نقدية تُقدّر بحوالي 5 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2026.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثماراتها في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة ريما للورق الصحي، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. وتسعى الشركة الى تحقيق التنويع الاستثماري والجغرافي خارج فلسطين وعلى مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال ذراعها الاستثماري أيبك كابيتال التي تدير محفظة استثمارية تجمع بين حصص مباشرة في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة مدرجة، الى جانب استثمارات في نخبة من صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري الرائدة. وتوظف أيبك ما يزيد عن 3,400 كادر في شركات المجموعة. للمزيد من المعلومات: https://apic.ps/