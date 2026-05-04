الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك تصادق على توزيع أرباح بقيمة 13 مليون دولار أمريكي وتنتخب مجلس إدارة جديد

رام الله، فلسطين, 4 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، يوم الاثنين الموافق 04 أيار، 2026 اجتماعها غير العادي والعادي في مدينة رام الله، فلسطين برئاسة السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي وبحضور أعضاء مجلس إدارة أيبك وممثلين عن وزراة الاقتصاد الوطني- مكتب مسجل الشركات، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فلسطين، إضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني لأيبك وحشد من مساهمي الشركة.

وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على رفع رأس المال المصرح به للشركة من 160 مليون دولار ليصبح 180 مليون دولار.

طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة أيبك يرأس اجتماع الهيئة العامة

وفي اجتماعها العادي، صادقت الهيئة العامة على توزيع أرباح على مساهمي الشركة المسجلين كما بتاريخ اجتماع الهيئة العامة بنسبة %8 من رأس المال المدفوع لأيبك والبالغ 160 مليون دولار أمريكي، منها أرباح نقدية بقيمة 8 مليون دولار أمريكي بنسبة %5 وأسهم منحة عددها 5 مليون سهم، بنسبة حوالي %3.1، وبذلك يصبح رأس المال المدفوع لأيبك بعد توزيع هذه الأسهم 165 مليون دولار أمريكي.

انتخبت الهيئة العامة كذلك مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات. ويضم المجلس أحد عشر من نخبة رجال وسيدات الأعمال يتمتعون بخبرات متنوعة في مجالات الاستثمار، وحوكمة الشركات، والصناعة، والتجارة، والخدمات، والتمويل، وريادة الأعمال. ويضم مجلس الإدارة المنتخب كلاً من: طارق عمر العقاد، طارق الشكعة، هاشم الشوا، ميساء برانسي، محمد أبو خيزران، رهام حسين (ممثلة عن شركة التأمين الوطنية)، راية سبيتاني (عضو مستقل)، د. مازن حسونة، نشأت المصري، لانا غانم، وأحمد عطوان.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثماراتها في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة ريما للورق الصحي، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. وتسعى الشركة الى تحقيق التنويع الاستثماري والجغرافي خارج فلسطين وعلى مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال ذراعها الاستثماري أيبك كابيتال التي تدير محفظة استثمارية تجمع بين حصص مباشرة في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة مدرجة، الى جانب استثمارات في نخبة من صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري الرائدة. وتوظف أيبك ما يزيد عن 3,400 كادر في شركات المجموعة. للمزيد من المعلومات: https://apic.ps/

