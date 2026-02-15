الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) تحقق لمساهميها صافي دخل بقيمة 8.13 مليون دولار أمريكي وتسجل مبيعات قياسية بقيمة 1.31 مليار دولار في العام 2025

رام الله، فلسطين, 15 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- :أصدرت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار بياناتها المالية الأولية (غير المدققة) الموحدة للعام 2025. وصرح السيد طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأيبك أن المجموعة حققت مجمل ايرادات قياسية بقيمة 1.31 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته %16.84 عن العام 2024. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات 74.85 مليون دولار بارتفاع نسبته %9.06. وحققت المجموعة صافي دخل قبل تأثير المعيار المحاسبي المتعلق بالتضخم المفرط في تركيا 14.34 مليون دولار، وبعد تطبيق تأثير هذا المعيار بحوالي 6.68 مليون دولار، بلغت صافي الأرباح 7.66 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته %5.58 عن العام السابق. أما صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة فبلغت 8.13 مليون دولار، بارتفاع نسبته %1.35. فيما بلغت ربحية السهم 0.05 دولار بانخفاض نسبته %13.9، علما بان تم رفع عدد الأسهم المصدرة من 125 مليون الى 160 مليون سهم.

وبلغ مجموع الموجودات في العام 2025 حوالي 992.4 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها %17.5 عن العام السابق، فيما بلغ صافي حقوق ملكية مساهمي الشركة حوالي 229.3 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته %21.5.

وصرح العقاد أن العام 2025 كان صعباً للغاية، حيث واجهت الشركة تحديات كبيرة ومختلفة محلياً واقليمياً، بسبب تواصل الحرب المدمّرة على غزة للعام الثالث على التوالي، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتباطؤ الاقتصادي العميق بسبب حجز الاحتلال لأموال السلطة ومــا نتــج عنــه مــن عجــز الحكومــة الفلســطينية عــن دفــع كامل رواتــب موظفيهـا أو الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة للقطـاع الخـاص مما أثر على أداء شركات المجموعة، حيث وصلت قيمة المديونية المتأخرة على السلطة الفلسطينية لشركات المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر لمستويات غير مسبوقة وبلغت حوالي 150 مليون دولار وبمتوسط تكلفة تمويل حوالي 7.5 مليون دولار. بالإضافة الى التحديات الخارجية المستمرة في تركيا نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 مما كبّد الشركة خسائر غير نقدية تُقدّر بحوالي 6.85 مليون دولار أمريكي في العام 2025.

وأضاف العقاد أنه بالرغم من هذه التحديات حققت الشركة أرباحاً مقبولة لمساهميها وعدد من الانجازات الهامة، فقد تجاوز الطرح الثانوي لمساهمي أيبك التوقعات بشكل لافت، حيث تم الاكتتاب فيه بنسبة %180 متجاوزاً رأس المال المستهدف البالغ 30 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 54.3 مليون دولار. هذا الإقبال القوي يعكس ثقة المساهمين في الرؤية الاستراتيجية للشركة ومرونتها رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحادة التي تواجه فلسطين والمنطقة. كما أن النجاح في إصدار سندات بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، بمشاركة مؤسسات مالية مرموقة، من بينها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، يعزز من مكانة أيبك ومصداقيتها على المستوى الدولي أيضاً، ويؤكد على متانة كفاءتها التشغيلية.

وفي إطار تحالف وطني استراتيجي، قامت أيبك وبالشراكة مع بنك فلسطين وشركة مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية بتأسيس" شركة طاقة لتطوير المشاريع المستدامة" لتعزيز الاستثمارات المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين. وأشار العقاد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية للمساهمة في بناء اقتصاد مستقل ومستدام، حيث تمتلك فلسطين مقومات وفرص واعدة في مجال الطاقة الشمسية، ومن خلال هذه الشراكة نعمل على تحويل مواردنا الطبيعية إلى مشاريع إنتاجية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل لتصبح رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد العقاد أن الشركة استمرت بممارسة دورها الريادي في المجتمعات التي تعمل بها واستثمرت في العام 2025 ما يقارب 1.2 مليون دولار أمريكي في المسؤولية الاجتماعية استفاد منها العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والصحة النفسية، والصحة والرعاية الطبية، والتعليم والشباب وغيرها.

وأيبك هي شركة استثمارية مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثماراتها في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة ريما للورق الصحي، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. وتسعى الشركة الى تحقيق التنويع الاستثماري والجغرافي خارج فلسطين وعلى مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال ذراعها الاستثماري أيبك كابيتال التي تدير محفظة استثمارية تجمع بين حصص مباشرة في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة مدرجة، الى جانب استثمارات في نخبة من صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري الرائدة. وتوظف أيبك ما يزيد عن 3400 كادر في شركات المجموعة. للمزيد من المعلومات: https://apic.ps/

