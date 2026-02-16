Arab Palestinian Investment Company (APIC) réalise un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 8,13 millions USD et annonce un chiffre d'affaires record de 1,31 milliard USD en 2025

RAMALLAH, Palestine, 16 février 2026 /PRNewswire/ -- Arab Palestinian Investment Company annonce ses résultats financiers consolidés préliminaires non vérifiés pour 2025. Le président du conseil et CEO d'APIC, Tarek Aggad , a déclaré que la société a réalisé un chiffre d'affaires record de 1,31 milliard USD en 2025, soit une augmentation de 16,84 % en glissement annuel. Le BAIIA a augmenté de 9,06% pour atteindre 74,85 millions USD. Le résultat net du groupe s'est élevé à 14,34 millions USD, sans tenir compte de l'impact de la norme comptable sur l'hyperinflation en Turquie, qui s'est élevé à 6,68 millions USD. Après application de cette norme, le bénéfice net s'est élevé à 7,66 millions USD, soit une baisse de 5,58 % en glissement annuel. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société a augmenté de 1,35 % pour s'établir à 8,13 millions USD. Le bénéfice par action s'est élevé à 0,05 USD, soit une baisse de 13,9 %, sachant que le nombre d'actions en circulation a été porté de 125 millions à 160 millions en 2025.

Le total des actifs en 2025 s'élevait à 992,4 millions USD, soit une augmentation de 17,5 % par rapport à 2024, tandis que les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société s'élevaient à 229,3 millions USD, soit une augmentation de 21,5 %.

Aggad a déclaré que 2025 a été une année exceptionnellement difficile, l'entreprise ayant été confrontée à plusieurs défis importants, tant au niveau local que régional, en raison de la guerre dévastatrice qui se poursuit à Gaza pour la troisième année consécutive, de l'escalade des attaques israéliennes en Cisjordanie et de la récession économique persistante résultant de la rétention des fonds de l'Autorité palestinienne par l'occupant israélien. En conséquence, le gouvernement palestinien n'a pas été en mesure de payer l'intégralité des salaires de ses employés ou de remplir ses obligations financières envers le secteur privé, ce qui a eu un impact négatif sur les performances des entreprises du groupe. Il a ajouté que les dettes retardées directes et indirectes de l'Autorité palestinienne envers les filiales d'APIC ont atteint des niveaux sans précédent et s'élevaient à environ 150 millions USD en 2025, avec un coût de financement moyen d'environ 7,5 millions USD. À cela s'ajoutent les vents contraires externes en Turquie résultant de l'application de la norme comptable internationale n° 29, pour laquelle la société a subi des pertes hors trésorerie d'environ 6,85 millions USD en 2025.

Aggad a ajouté qu'en dépit de ces difficultés, l'entreprise a dégagé des bénéfices acceptables pour ses actionnaires et a franchi plusieurs étapes importantes. L'offre secondaire aux actionnaires d'APIC a été largement sursouscrite, à hauteur de 180 %, dépassant le capital visé de 30 millions USD pour atteindre 54,3 millions USD. Cette forte réponse reflète la confiance des actionnaires dans la vision stratégique et la résilience à long terme de l'APIC, malgré les graves défis économiques et géopolitiques auxquels la Palestine et la région sont confrontées. En outre, l'émission réussie d'un emprunt obligataire de 120 millions USD, avec la participation d'institutions financières prestigieuses, dont la Société financière internationale (SFI), membre du groupe de la Banque mondiale, souligne encore la crédibilité de l'APIC sur la scène mondiale et sa solide efficacité opérationnelle.

Dans le cadre d'une alliance stratégique nationale, APIC, en collaboration avec la Banque de Palestine et la Massader Natural Resources & Infrastructure Development Company, a créé la TAQA for Sustainable Projects Development Company afin de favoriser les investissements durables dans le secteur des énergies renouvelables en Palestine. Aggad a souligné que l'investissement dans les énergies renouvelables n'est plus seulement une option mais un impératif national, essentiel pour construire une économie indépendante et durable. La Palestine possède un potentiel important en matière d'énergie solaire et, grâce à ce partenariat, elle vise à transformer les ressources naturelles en projets productifs qui génèrent de la valeur ajoutée, créent des emplois et servent de catalyseur pour le développement économique et social.

Aggad a souligné que l'APIC reste attachée à son rôle de pionnier dans les communautés au sein desquelles elle opère. En 2025, l'entreprise a consacré environ 1,2 million USD à la responsabilité sociale, en soutenant de nombreuses associations et institutions dédiées aux orphelins, aux personnes ayant des besoins particuliers, à la santé mentale, aux soins de santé, à l'éducation et à la jeunesse, entre autres.

APIC est une société d'investissement à actionnariat public cotée à la Bourse de Palestine (PEX : APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de son groupe de filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO) ; Reema Hygienic Paper Company ; Sky Advertising and Promotion Company ; Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company. L'entreprise cherche également à investir et à se diversifier géographiquement au-delà de la Palestine et sur les marchés régionaux et mondiaux par le biais de sa branche d'investissement APIC Capital, qui gère un portefeuille combinant des participations directes dans des entreprises privées et cotées en bourse, ainsi que des investissements dans un groupe sélectionné de fonds de capital-investissement et de capital-risque de premier plan. APIC emploie plus de 3 400 personnes à travers son groupe de filiales. Pour plus d'informations, consultez https://apic.ps/

