الشركة تسعى للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال منشآت إنتاج جديدة ومتاجر رئيسية

هايسنس تحتفظ بالمركز الثاني عالمياً لعدد شحنات أجهزة التلفاز في 2023

- الشركة تولي أهمية متزايدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها سوقاً رئيسياً للتوسع

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- احتفظت هايسنس، الشركة العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، بالمركز الثاني عالمياً في عدد شحنات أجهزة التلفاز خلال عام 2023، حيث وصل عدد شحنات الشركة من أجهزة التلفاز إلى 25.9 مليون شحنة لعام 2023 في الأسواق العالمية بحسب "التقرير الشهري العالمي لشحنات العلامات التجارية من أجهزة التلفاز 2023" الصادر عن معهد أبحاث السوق الرائد عالمياً AVC Revo. وكانت هايسنس هي العلامة التجارية الوحيدة التي واصلت تحقيق نمو خلال السنوات الست الماضية بين أكبر 5 علامات تجارية لتصنيع أجهزة التلفاز على مستوى العالم.

Hisense TVs and Laser TVs

التوسع العالمي والتركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعمل هايسنس حالياً على توسيع استراتيجيتها وتعزيز حضورها العالمي من خلال تشغيل 34 مجمعاً صناعياً، و25 مركزاً للبحث والتطوير، و66 شركة دولية.

ومع التركيز الاستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تحظى بأهمية متزايدة لدى هايسنس، تعمل الشركة على توسيع حضورها وعملياتها. وشهد حضور هايسنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع عائدات الأعمال بأكثر من 335% في عام 2018، وشهدت قيمة العلامة التجارية زيادة ملحوظة تصل إلى أكثر من 177% خلال الفترة نفسها. وتخطط هايسنس لافتتاح مرافق إنتاج جديدة في شمال أفريقيا ومنطقة المشرق العربي، بالإضافة إلى إطلاق متاجر رئيسية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي.

وتخطط هايسنس، انطلاقاً من اهتمامها بتفضيلات المستهلكين في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإطلاق مركز مخصص للبحث والتطوير في دبي هذا العام. وسيلعب المركز دوراً حاسماً في تطوير المنتجات والخصائص المبتكرة المصممة خصيصاً للمستهلكين في المنطقة.

الاعتراف بالنجاح والبناء على الرعايات في مجال الرياضة

شاركت هايسنس مطلع شهر يناير الماضي، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 بمنتجاتها التقنية الرائدة، بما في ذلك جهاز تلفاز ULED X وأجهزة تلفاز الليزر، حيث فازت الشركة بأكثر من 30 جائزة للابتكار والأداء المميز لمنتجاتها.

وتعتزم هايسنس، باعتبارها الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، إطلاق المزيد من أجهزة التلفاز المتطورة لتزويد المستهلكين بتجارب ألعاب ومشاهدة غامرة، وستسعى الشركة إلى تعميق التواصل بين البطولات ومشجعي كرة القدم من خلال استراتيجيتها المبتكرة لسوق الرياضة.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، كأس أمم أوروبا 2020، و كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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