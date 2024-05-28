الصحفيون الأوروبيون يستكشفون الابتكار الذي سيغير الصناعة في أفضل مختبر للسيارات الكهربائية في العالم

Yutong تستضيف جولة إعلامية للكشف عن أحدث الإحصائيات المعملية

23 European Journalists to Explore Industry-Transforming Innovation at the World's Top EV Laboratory in Zhengzhou, China.

تشنغتشو، الصين، 28 مايو 2024 /PRNewswire/ -- انطلق مجموعة من الصحفيين من 23 مؤسسة إخبارية مقرها أوروبا في جولة لمدة يومين في مركز العلامة التجارية Yutong Bus (SHA:600066)، وقاعدة تصنيع الطاقة الجديدة، ومركز اختبار الهندسة، وهو واحد من أفضل المختبرات العالمية المخصصة لرفع وتقييم أداء الحافلات والسلامة والابتكار التكنولوجي. أتاحت الزيارة للوفد الإعلامي الاستمتاع بتجربة وثيقة مع الابتكار في الطراز العالمي للسيارات الكهربائية في Yutong، ومرافق التصنيع الحديثة وحلول المركبات الكهربائية والقيادة الذاتية وتكنولوجيا الشحن ونظام إدارة أسطول المركبات الكهربائية الذي يتضمن إرسال الحافلات الذكية ومواقف السيارات، مما أدى إلى تحديث المعايير في قطاع النقل العام.

وقال Jack Li، الرئيس التنفيذي لشركة Yutong في أوروبا: "ندعو محترفي وسائل الإعلام الأوروبيين وشركاء الصناعة لتجربة حلول النقل الخضراء التي ابتكرتها شركة Yutong، مما يفتح المناقشات حول مستقبل حركة المرور في المدن حيث نهدف إلى إنشاء وسائل نقل حضرية أكثر استدامة لإفادة جميع الأوروبيين".

خلال العرض، نجحت حلول التنقل الإلكتروني التي ابتكرتها شركة Yutong في سلسلة من الاختبارات التي أُجريت في ظروف قاسية، مما أثبت أدائها الاستثنائي في مجال السلامة والاستقرار في الطقس البارد حتى -30 درجة مئوية، ثم حريق سريع الانتشار عند درجة حرارة 1300 درجة مئوية، وعلى عمق 2 متر تحت الماء، ومن الحلول التي أذهلت الجمهور:

نظام حماية النيتروجين الأول من نوعه في الصناعة الذي تقدمه شركة Yutong، والذي تم تصميمه لضمان حماية حزمة البطارية بواسطة النيتروجين. تعمل الحماية من الحريق المكونة من ثلاث طبقات على تعزيز قدرة البطارية على مقاومة اللهب الخارجي ومنع الانتشار في بيئة تبلغ درجة حرارتها 1300 درجة مئوية/ساعتين، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية نشوب حرائق البطارية وانفجارها في حالة وقوع حوادث.

Yutong، هي شركة رائدة في مجال المركبات التجارية وحلول التنقل الإلكتروني، بفضل مكانتها العالمية التي يدعمها مركز تكنولوجيا هندسة المركبات الجديد المدعوم باستثمار قدره 1 مليار يوان و 4316 براءة اختراع. بعد بيع أكثر من 190000 حافلة كهربائية، فإن خفض انبعاثات الكربون بمقدار 16 مليون طن، يعادل زراعة الأشجار على مساحة 130000 هكتار. تزود شركة Yutong أسطولها من المركبات الكهربائية باستخدام مجموعة من التقنيات الرائدة عالمياً والتي تم تطويرها لتعزيز الكفاءة بشكل كبير، بما في ذلك وحدة التحكم في مجال الطاقة من كربيد السيليكون، والجيل الجديد من محور القيادة الكهربائية، والمضخة الحرارية ذات درجة الحرارة المنخفضة للغاية، إلى جانب منصة سحابية ذكية تتيح للمستخدمين القدرة على التحكم في دورة الحياة. من خلال استثمار ثابت يزيد عن 5٪ من دخلها السنوي في البحث والتطوير، تهدف Yutong إلى التركيز المستمر على تحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية للمركبات التجارية الجديدة العاملة بالطاقة، مما يسهل تحرك صناعة النقل نحو الاستدامة.

مزيد من التفاصيل في .https://en.yutong.com/