الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات (DACF) في غانا وشركة EFGH في سنغافورة يُطلقان مشروعًا مشتركًا لبناء أول "إنترنت مالي - Finternet" في أفريقيا

أكرا، غانا، سنغافورة, 10 نوفمبر 2025/PRNewswire/ -- أعلن الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات (DACF) في غانا وشركة Embed Financial Group Holdings (EFGH) في سنغافورة عن مشروع مشترك لإنشاء أول إنترنت مالي في أفريقيا — وهو بنية تحتية مالية رقمية تربط الحكومات والمجتمعات والشركات من خلال تقنية شفافة ذاتية الاستدامة.

سيعمل الإنترنت المالي على ربط المدفوعات وأرصدة الائتمان والتأمين بالطريقة نفسها التي يربط بها الإنترنت المعلومات، مما يمكّن المقاطعات في جميع أنحاء غانا من إدارة الأموال والخدمات بكفاءة أكبر، مع خلق مصادر إيرادات جديدة للتنمية الوطنية.

نموذج شراكة مسؤول

EFGH / District Assemblies Common Fund (DACF)

في إطار المشروع المشترك، سيقوم كلٍ من الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات ( DACF ) وشركة EFGH بالاستثمار المشترك في مشاريع تحقق دخلًا للمبادرات العامة وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs ) المحلية. حيث ستعمل كل مبادرة كشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توزيع الإيرادات، وخلق فرص عمل محلية، وإعادة توجيه الأموال لدعم أولويات التنمية في غانا.

وسيحتفظ الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات ( DACF ) بالإشراف على جميع المشاريع ضمن هذا المشروع المشترك، لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية وضمان المساءلة الكاملة أمام حكومة غانا. كما تدعم الشراكة سياسة اللامركزية في غانا، من خلال تزويد المجالس المحلية بأدوات رقمية لتعزيز حشد الإيرادات، وتحسين الشفافية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى المجتمعات.

تتضمَّن الميزات الرئيسية ما يلي:

مسارات مالية رقمية للمعاملات بين الحكومة والمواطنين وبين الشركات.

خدمات تأمين مُصغّر مُدمجة وحماية للمقاولين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مراكز بيانات خضراء تعمل بالطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.

برامج لمحو الأمية المالية لتعزيز الشمول الرقمي.

تعليق القادة

قال Harry Yamsom ، مدير الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات ( DACF ):

"سيُسهم تعاوننا مع شركة EFGH في توسيع قدرة غانا على حشد التمويل دعمًا لأجندة اللامركزية الوطنية. نحن متحمسون لما هو قادم — خاصةً الفرصة لتعزيز الشمول المالي للمواطنين والشركات الصغيرة في المقاطعات الريفية من غانا. سنتحرك معًا بسرعة لإطلاق حلول تحقق فوائد ملموسة لكلٍ من المستهلكين وشركاء الأعمال في جميع أنحاء البلاد".

وقال Dennis Ng ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة EFGH :

"تُمثل هذه الشراكة لحظة فارقة لكلٍ من غانا وسنغافورة. فهي دليل على أن الابتكار والثقة يمكن أن يجتمعا لخلق ازدهار مشترك. في شركة EFGH ، نفخر بتقديم خبرة سنغافورة في التمويل الرقمي لدعم رؤية غانا للنمو الشامل. ومن خلال شراكتنا مع الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات ( DACF )، نبني أنظمة تُولّد قيمة مستدامة — للحكومة ولقطاع الأعمال ولجميع المجتمعات التي نخدمها".

تحالف حديث بين بلدان الجنوب

يجسّد هذا المشروع تعاون بلدان الجنوب، وهو إطار تتشارك فيه دولُ الجنوبِ العالمي المعرفةَ والابتكارَ لدعم النمو المُتبادل. ولأنه تحالفٌ معترفٌ به من مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ( UNOSSC )، تلعب سنغافورة دور الشريك المعرفي الجنوبي من خلال برنامج التعاون السنغافوري الذي يدرّب المسؤولين ويشارك خبراته في الحوكمة الرقمية مع الدول الشريكة.

تعكس شراكة DACF مع EFGH هذا النهج التعاوني، حيث تُظهر كيف يمكن للاقتصادات النامية والناشئة الجمع بين الموارد والابتكار لتحقيق تقدم شامل ومستدام ذاتيًا.

نبذة عن الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات ( DACF )

الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات ( DACF ) هو صندوق غاني منصوص عليه دستوريًا، يقوم بتخصيص الموارد الوطنية لجميع المقاطعات البالغ عددها 261 مقاطعة بهدف دعم التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وتنمية المجتمعات.

نبذة عن Embed Financial Group Holdings (EFGH)

EFGH هي شركة إنترنت مالي في سنغافورة تبني بنيات تحتية رقمية للحماية والائتمان والمدفوعات عبر آسيا وأفريقيا. تتعاون شركة EFGH مع الحكومات والبنوك وشركات التأمين ومشغلي الاتصالات لتوسيع الوصول المالي والفرص للمجتمعات المحرومة من الخدمات.

