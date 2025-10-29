Le DACF du Ghana et EFGH de Singapour s'allient pour bâtir le premier "Finternet" d'Afrique

ACCRA, Ghana, SINGAPOUR, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le District Assemblies Common Fund (DACF) du Ghana et la société singapourienne Embed Financial Group Holdings (EFGH) annoncent la création d'une coentreprise destinée à construire le premier « Finternet » du continent africain — une infrastructure financière numérique interconnectant gouvernements, collectivités et entreprises à travers une technologie transparente, souveraine et auto-suffisante.

Inspiré du modèle de l'Internet pour l'information, ce Finternet reliera paiements, crédit et assurance au sein d'un même écosystème. Il permettra aux assemblées de district du Ghana de gérer plus efficacement leurs ressources, tout en favorisant la création de nouvelles sources de revenus au service du développement national.

Un partenariat public-privé responsable et innovant

Dans le cadre de cette coentreprise, le DACF et EFGH investiront conjointement dans des projets à fort impact social et économique, générant des revenus pour les collectivités locales tout en soutenant les PME ghanéennes.

Chaque initiative reposera sur un modèle de partenariat public-privé garantissant un partage équitable des recettes, la création d'emplois durables et la réinjection des bénéfices dans les priorités nationales de développement.

Le DACF conservera la supervision des projets issus de la coentreprise afin d'en assurer la conformité avec les politiques publiques et les objectifs stratégiques du gouvernement.

Ce partenariat s'inscrit dans la politique de décentralisation du Ghana, en dotant les autorités locales d'outils numériques pour mobiliser les recettes, renforcer la transparence et élargir l'accès aux services financiers dans les communautés.

Principales composantes du projet

Mise en place d'infrastructures numériques pour les transactions entre gouvernements, citoyens et entreprises.

Déploiement de micro-assurances intégrées au bénéfice des entrepreneurs et PME.

Construction de centres de données (data centers) verts alimentés par l'énergie hydraulique et solaire.

Lancement de programmes d'éducation financière pour renforcer l'inclusion numérique.

Déclarations

Harry Yamson, Administrateur du DACF, a salué un projet « structurant et porteur de transformation » :

« Notre collaboration avec EFGH renforcera la capacité du Ghana à mobiliser des fonds pour soutenir l'agenda national de décentralisation. Nous voyons dans cette alliance une opportunité d'élargir l'inclusion financière des citoyens et des petites entreprises, notamment dans les zones rurales. Ensemble, nous lancerons rapidement des solutions concrètes, bénéfiques à la fois pour les consommateurs et les partenaires B2B à travers le pays. »

Dennis Ng, Président exécutif d'EFGH, a pour sa part souligné la portée historique de cette coopération :

« Ce partenariat marque un moment déterminant pour le Ghana et Singapour. Il démontre qu'innovation et confiance peuvent se conjuguer pour bâtir une prospérité partagée. EFGH est fière d'apporter l'expérience singapourienne en matière de finance numérique au service de la vision ghanéenne d'une croissance inclusive. Ensemble, nous construisons des systèmes générateurs de valeur durable — pour le gouvernement, les entreprises et chaque communauté que nous servons. »

Une alliance Sud-Sud exemplaire

Symbole d'une coopération Sud-Sud moderne, cette initiative illustre la capacité des pays du Sud global à unir savoir-faire, technologie et vision stratégique pour impulser un développement commun.

Singapour, reconnu par le Bureau des Nations unies pour la coopération Sud-Sud, partage depuis plusieurs années son expertise à travers le Singapore Cooperation Programme, qui forme des responsables publics et diffuse les bonnes pratiques en matière de gouvernance numérique.

Le partenariat DACF–EFGH s'inscrit dans cette dynamique d'échanges équilibrés et de co-développement, démontrant comment les économies émergentes peuvent conjuguer ressources et innovation pour stimuler une prospérité inclusive et durable.

À propos du District Assemblies Common Fund (DACF)

Créé par la Constitution ghanéenne, le District Assemblies Common Fund alloue une part des ressources nationales aux 261 districts du pays. Ces fonds soutiennent des projets d'éducation, de santé, d'infrastructures et de développement communautaire visant à améliorer la qualité de vie des populations locales.

À propos d'Embed Financial Group Holdings (EFGH)

Basée à Singapour, EFGH est spécialisée dans la conception d'infrastructures numériques interconnectant protection, crédit et paiements à travers l'Asie et l'Afrique. L'entreprise collabore avec des gouvernements, institutions financières, compagnies d'assurance et opérateurs télécoms pour renforcer l'inclusion financière et stimuler l'économie numérique dans les marchés émergents.

