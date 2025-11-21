توقّع شركتا EFGH وREGIDESO اتفاقية شراكة استراتيجية لتحديث المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية

كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية وسنغافورة، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- وقّعت Embed Financial Group Holdings ‏(EFGH) وRégie de Distribution d'Eau ‏(REGIDESO SA) اتفاقية خدمات رئيسية تهدف إلى تعزيز التحوّل الرقمي لمرفق المياه الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحديث آليات تحصيل الإيرادات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

Dennis Ng (left), Executive Chairman of EFGH, and David Tshilumba Mutombo, Chief Executive Officer of REGIDESO, during the signing of the Master Services Agreement at the EFGH headquarters in Singapore. PICTURE: EFGH

تجمع هذه الشراكة بين الانتشار التشغيلي على مستوى البلاد لشركة REGIDESO وخبرة EFGH في المدفوعات الرقمية والمنصّات المالية وتصميم المنظومات المتكاملة. وسيطرح الطرفان قنوات رقمية آمنة لسداد الفواتير، إلى جانب آليات حماية وأدوات مالية جديدة تجعل عملية السداد أبسط وأسرع وأكثر يُسراً للأسر والشركات.

يدعم هذا التعاون جهود REGIDESO الأوسع نطاقاً الرامية إلى تحسين تجربة العملاء، وتعزيز المتانة المالية، وتسريع الانتقال إلى الخدمات الرقمية في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بيان من REGIDESO

قال ديفيد تشيلومبا موتومبو، الرئيس التنفيذي لشركة REGIDESO SA:

"اليوم يمثّل بداية جديدة لشركة REGIDESO، بداية جديدة مع شريك جديد هو EFGH، وبداية جديدة نحو مستقبل أفضل. ومع استمرارنا في البحث عن خيارات أفضل لتعبئة رأس المال، تُعدّ الوظيفة المالية عنصراً بالغ الأهمية بالنسبة إلينا. كنّا بحاجة إلى شريك قوي يعمل معنا على تطوير خدمات مالية تدعم مهمتنا.

نتشارك التزاماً بالعمل لصالح المجتمعات التي نخدمها. كل ما نقوم به يعود إلى الأشخاص أنفسهم الذين يعتمدون علينا يومياً. هذه الشراكة من أجلهم، ونحن نقوم بكل ذلك من أجلهم.

نتطلّع إلى فتح فصل جديد في مسيرة تنويع أعمالنا. نشكر EFGH على قبولها الشراكة معنا، ونؤمن بأننا قادرون على بناء مستقبل أقوى وأفضل وأكثر ازدهاراً معاً."

بيان من EFGH

قال دينيس نج، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة EFGH:

"تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمّة نحو تحديث الخدمات الأساسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تؤدّي REGIDESO دوراً وطنياً حيوياً، ويشرّفنا أن ندعم رؤيتها من خلال أنظمة رقمية تجعل المدفوعات أسهل، وتحسّن الشفافية، وتمنح الأسر ثقة أكبر في كيفية إدارة فواتيرها.

نهجنا عملي ويركّز على الأثر المجتمعي. سنعمل جنباً إلى جنب مع REGIDESO لبناء حلول آمنة وميسّرة تلبّي الاحتياجات اليومية للأشخاص الذين تخدمهم. يمثّل هذا التعاون لحظة مهمّة للشمول المالي، ونحن ملتزمون بتحقيق قيمة مضافة في جميع أنحاء البلاد."

شراكة ذات أهمية وطنية

وبموجب اتفاقية الخدمات الرئيسية، ستعمل REGIDESO وEFGH على تطوير منصّات رقمية وحلول في مجال التكنولوجيا المالية بشكل مشترك، بما يتماشى مع الأنظمة الوطنية والمتطلّبات التشغيلية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز كفاءة المدفوعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية، وإنشاء قنوات تفاعل جديدة تُكافِئ السداد في المواعيد المحدّدة.

كما ستدعم الشراكة عمل REGIDESO مع المؤسسات المالية وشركاء المنظومة لبناء سلسلة قيمة أكثر ترابطاً عبر قاعدة عملائها وشبكة التوزيع الخاصة بها.

وسيواصل الطرفان عملهما مع الامتثال التام لقوانين جمهورية الكونغو الديمقراطية والأطر المعمول بها في منظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا (OHADA).

نبذة عن REGIDESO SA

Régie de Distribution d'Eau ‏(REGIDESO SA) هي شركة المياه الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يقع مقرّها الرئيسي في 59-63 Boulevard du 30 Juin في كينشاسا، وتوفّر REGIDESO خدمات المياه في جميع أنحاء البلاد، ويترأسها الرئيس التنفيذي ديفيد تشيلومبا موتومبو.

نبذة عن EFGH

Embed Financial Group Holdings Pte Ltd ‏(EFGH) هي شركة مُسجّلة في سنغافورة، ويقع مقرّها الرئيسي في 63 Robinson Road. تقوم EFGH بتطوير منصّات الدفع الرقمية والبنية التحتية المالية وشراكات المنظومة عبر ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك من خلال وجودها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

