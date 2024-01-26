العلامة التجارية للذكاء الاصطناعي والروبوتات UBTECH تعرض مبتكراتها في تعليم الذكاء الاصطناعي في معرض BETT بالمملكة المتحدة

لندن، 26 يناير 2024 /PRNewswire/ -- شركة UBTECH (وتُنطق "يوبيتك") (09880.HK)، هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات تحظى باعتراف عالمي، وتشترك هذا العام لأول مرة في British Educational Training and Technology Show (BETT) في لندن، من 24 إلى 26 يناير، لعرض أحدث ابتكاراتها في تعليم الذكاء الاصطناعي. في السنوات الأخيرة، عزز تعليم الذكاء الاصطناعي اكتساب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEAM) التقليدي، حيث قدم حلولاً شاملة لرعاية المواهب المبتكرة لعصر الذكاء الاصطناعي الذي بات على الأبواب.

حلول تعليم الذكاء الاصطناعي من UBTECH

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يجمع تعليم الذكاء الاصطناعي من UBTECH بين معرفة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبرمجته وحسابه والتفكير الابتكاري مع التكنولوجيا المتطورة. يرتكز هذا النهج على إطار علم أصول التدريس والمساحات التعليمية (PST)، والنموذج التعليمي 5E ومعايير علوم الجيل التالي (NGSS)، ويدمج المعرفة والمهارات التقليدية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEAM) لإنشاء نظام تعليمي شامل للذكاء الاصطناعي قابل للتطبيق على مراحل التعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشر، والتعليم المهني، والتعليم العالي.

في معرض BETT، تقدم UBTECH سبع وحدات موارد رئيسية، تشمل الكتب المدرسية والأجهزة والبرمجيات والتدريب والمسابقات والتقييمات ومنصات إدارة التدريس. وباستخدام هذه الموارد، كشفت UBTECH عن حلول لثلاثة سيناريوهات تعليمية: المختبرات داخل المدرسة، ومراكز الذكاء الاصطناعي، والتعليم الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المبادرات إلى إكساب الجيل الجديد من الطلاب المهارات اللازمة لإتقان الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته ودفع ابتكاراته، والنجاح في مستقبل يعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا.

الأجهزة الذكية لتعليم الذكاء الاصطناعي من UBTECH

باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، قامت UBTECH بشكل مستقل بتطوير مجموعة من الأجهزة الذكية التعليمية. وتؤكد هذه المبادرة على التآزر بين المعرفة والتكنولوجيا والتطبيق العملي، وتسعى نحو إلهام الطلاب لاستخدام مهارات الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات العالم الحقيقي.

لقد أزاحت UBTECH الستار عن UGOT، وهو روبوت تعليمي متعدد أساليب المحاكاة يعمل بالذكاء الاصطناعي، وقدمته للجمهور في جميع أنحاء العالم. يتميز الروبوت بتصميم متعدد المحاكاة، وحوسبة عالية الأداء، ونظام مفتوح المصدر، ويمكنه أن يتخذ سبعة أشكال قياسية، بما في ذلك المركبات الهندسية، والسيارات المتحولة، والروبوتات ذات الأربع أرجل، والروبوتات ذات الأرجل المثبتة إلى العجلات، مع تسهيل إنشاء المُستخدم لمزيد من الطرز بنفسه. يتيح تعدد الاستخدامات للطلاب تجربة أدوات الروبوت المساعدة في موضوعات مثل الاستكشاف الفلكي، ومهام الإنقاذ الحضرية، وأدوار الخدمة، وتعريفهم تدريجيًا بالتقنيات المتقدمة بما في ذلك التعرف على الصور، ومعالجة اللغة الطبيعية، والقيادة الذكية.

وبناءً على مجموعات تعليم STEAM التقليدية، قامت UBTECH بتطوير سلسلة من المجموعات استنادًا إلى وحدة التحكم uKit AI. تشتمل وحدة التحكم هذه على إمكانات رؤية الآلة والتفاعل الصوتي، إلى جانب مجموعة من أجهزة الاستشعار. وهي تعد مناسبة بشكل خاص لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية، مما يسمح بالتجميع المرن للنماذج المختلفة واكتساب مهارات البرمجة الرسومية بشكل مباشر.

واستنادًا إلى لوحة Raspberry Pi، قامت UBTECH بتطوير Yanshee، وهو روبوت بشري مفتوح المصدر. إلى جانب التطبيقات التعليمية والمناهج الدراسية الشاملة ومنصة المطورين والمسابقات المتخصصة، يوفر Yanshee حلاً مصممًا للمدارس الثانوية والمؤسسات المهنية والجامعات. يمكن للطلاب تعلم مهارات مختلفة مثل الرؤية الآلية، والتعلم الآلي، والتحكم في الحركة، ونظام التشغيل ROSA، والبرمجة بلغة Python.

دورات وخدمات تعليم الذكاء الاصطناعي من UBTECH

في معرض BETT، تكشف UBTECH عن أحدث سلسلة من الدورات التدريبية الخاصة بمستقبل الذكاء الاصطناعي. فمن خلال الشراكة مع فرق بحث موثوق بها وجامعات مرموقة، قدمت UBTECH نظامًا دراسيًا كاملاً مبنيًا على إطار تقدمي يشمل الوعي بالذكاء الاصطناعي، وفهمه، وإتقان استخدامه، والابتكار فيه.

وبالتوازي مع ذلك، توفر UBTECH للمدارس خدمات دعم التدريس المصممة خصوصًا لمناهجها الدراسية، بما في ذلك الاستشارات والأبحاث التعليمية وتدريب المعلمين. يقوم تحدي Robo Genius AI and Robotics العالمي بتقييم الإنجازات التعليمية للطلاب وتحفيز إبداعهم من خلال إشراكهم في مجموعة متنوعة من المهام التنافسية.

معلومات عن UBTECH

تتوفر منتجات UBTECH في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمجر وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وقد تم نشر عروضها وحلولها التعليمية في آلاف المدارس. تواصل UBTECH التزامها بالتقدم المستدام والطويل الأمد لتعليم الذكاء الاصطناعي ورعاية المواهب الناشئة في هذا المجال.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://www.ubtrobot.com/ .

للتواصل:

البريد الإلكتروني: [email protected]

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2326025/UBTECH_AI_Education_Product_Collection.mp4

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2326023/UBTECH_AI_Education__at_UK_s_BETT_Show.jpg

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