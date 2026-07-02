تطلق UBTECH UWORLD U1، أول روبوت بشري فائق المحاكاة الحيوية كامل الحجم في العالم مخصص للإنتاج الضخم

تعلن الشركة تلقي أكثر من 10,000 طلب، وتطلق مبادرة للتبرع بـ 100 روبوت بشري دعمًا لبرامج الرفاهية النفسية

UBTECH Launches UWORLD U1, the World's First Full-Size Mass-Produced Ultra-Bionic Humanoid Robot UBTECH Launches UWORLD U1, the World's First Full-Size Mass-Produced Ultra-Bionic Humanoid Robot UBTECH Launches UWORLD U1, the World's First Full-Size Mass-Produced Ultra-Bionic Humanoid Robot

شنتشن، الصين, 2 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- في 30 يونيو 2026، استضافت UBTECH فعالية الإطلاق العالمية لعام 2026 في شنتشن، حيث عرضت رؤيتها طويلة الأمد للتعايش التكافلي بين الإنسان والروبوت، وكشفت رسميًا عن سلسلة UWORLD U1 من الروبوتات البشرية فائقة المحاكاة الحيوية كاملة الحجم، وهي أول سلسلة في العالم مصممة للإنتاج الضخم. تشمل التشكيلة ثلاثة نماذج: إصدار U1 Lite بنصف جذع، وU1 Pro كامل الجسم عالي الأداء، وU1 Ultra كامل الجسم عالي الديناميكية، وتبدأ الأسعار من 119,800 RMB. بحلول يوم فعالية الإطلاق، كانت الطلبات التراكمية على سلسلة UWORLD U1 قد تجاوزت 13,361 وحدة.

استعرض James Zhou، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في UBTECH، رؤية الشركة طويلة الأمد لتطور التعاون بين الإنسان والروبوت. ووصف مسارًا متدرجًا من ثلاث مراحل: أولًا، إنجاز الأعمال الخطرة والمتكررة لإعفاء الناس من المهام الخطرة؛ وثانيًا، التوسع إلى الحياة اليومية عبر تطبيقات الرفقة والخدمة؛ وأخيرًا، المضي نحو تفاعل يزداد سلاسة بين البشر والروبوتات الذكية.

قال Zhou إن UBTECH تتطور من شركة تقليدية مصنعة للروبوتات إلى شركة قائمة على نموذج المنصة تركز على روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبنية تحتية ذكية. وأشار إلى أن الشركة تسير وفق خارطة طريق للنمو تمتد على عقدين. خلال المرحلة الأولى (2012–2022)، ركزت UBTECH على تطوير التقنيات الأساسية، وساعدت في نقل الروبوتات البشرية من مختبرات البحث إلى التطبيق الصناعي، مع بناء الأساس التجاري للشركة. خلال المرحلة الثانية (2023–2033)، تتوسع الشركة في مجال الروبوتات الاستهلاكية بهدف جعل الروبوتات البشرية جزءًا من الحياة اليومية. يمثل عام 2026 محطة مهمة في تطور UBTECH من التطبيقات الصناعية والتجارية نحو تبني المستهلكين.

بفضل تقنيات روبوتات بشرية متكاملة (full-stack) طورتها الشركة ذاتيًا، ومحفظة واسعة من التطبيقات، واستثمار مستمر في الابتكار والمواهب، حققت UBTECH محطات بارزة متعددة في القطاع. انطلاقًا من أعمالها في الروبوتات الصناعية، احتلت الشركة المرتبة الأولى عالميًا في الإيرادات وحجم المبيعات من الروبوتات البشرية كاملة الحجم ذات الذكاء المتجسد في عام 2025، وتطلق UWORLD في عام 2026 لتوسيع محفظتها من الروبوتات إلى سوق المستهلكين.

قال Michael Tam، رئيس قسم العلامة التجارية في UBTECH ورئيس مجموعة أعمال ابتكار الروبوتات الاستهلاكية والمدير العام لـ UWORLD، إن الرفقة بين الإنسان والروبوت تمثل نهجًا جديدًا لدعم الرفاهية النفسية. وأضاف أن الروبوتات المرافقة لديها القدرة على أن تصبح فئة استهلاكية جديدة مهمة من خلال توفير دعم عاطفي مخصص عبر مختلف مراحل الحياة. وأشار إلى توقعات تفيد بأن سوق الروبوتات البشرية فائقة المحاكاة الحيوية في الصين قد ينمو من عشرات المليارات من RMB إلى مستوى تريليون RMB بين 2026 و2036.

تدمج UWORLD حزمة تقنية متكاملة من طرف إلى طرف ومملوكة بالكامل، تشمل جلدًا محاكيًا للأحياء وعتاد الذكاء المتجسد وأنظمة التشغيل ونماذج لغوية كبيرة مدفوعة بالمشاعر (LLMs) والتصنيع على مستوى النظام. صُممت هذه البنية المتكاملة لمعالجة تحديات راسخة في تطبيق الروبوتات البشرية على أرض الواقع.

تتميز سلسلة UWORLD U1 بـ 88 درجة من درجات الحرية وعمود فقري عنقي محاكٍ للأحياء ثنائي المحور ومملوك للشركة، مما يتيح لها محاكاة ما يصل إلى 90% من الحركات البشرية الأساسية. يعتمد النظام على أول نموذج لغوي كبير واعٍ بالمشاعر (LLM) في العالم مصمم للرفقة طويلة الأمد، وقادر على التعرف على أكثر من 20 حالة عاطفية دقيقة بمعدل دقة يتجاوز 90%.

تستند بنية "الدماغ السريع والبطيء" المحاكية للأحياء إلى مبادئ علم الأعصاب الإدراكي، مما يتيح نظام استجابة حدسية بزمن 500 مللي ثانية إلى جانب قدرات استدلال عميق مدعومة بنماذج تضم مئات المليارات من المعلمات. يخفض نظام تفعيل تعبيرات محاكٍ للأحياء، مدفوع بوحدة تحكم مملوكة للشركة، زمن تزامن الكلام مع حركة الشفاه إلى ما لا يتجاوز 20 مللي ثانية، ليقدم تجربة تفاعل واقعية بشكل لافت.

صُمم Agent Memory OS، وهو نظام ذاكرة عابر للزمن، لإرساء إطار عمل للحياة الرقمية الدائمة. يستخدم محرك الرعاية الاستباقية الإدراك البيئي لإتاحة تفاعل دون الحاجة إلى كلمة تنشيط، بما يسمح لروبوتات UWORLD بالاستجابة بصورة طبيعية للإشارات السياقية والمواقف الاجتماعية.

تؤكد UWORLD أيضًا مبدأ احتفاظ المستخدمين بملكية بياناتهم، وأنشأت بنية خصوصية ثلاثية الطبقات تتكون من المعالجة المحلية أولًا، والحد الأدنى من الاعتماد على السحابة، وضمانات أمان في العتاد يتحكم بها المستخدم. وبالاقتران مع قدرات تفاعل واقعية للغاية وإطار أمان شامل من طرف إلى طرف، يمكّن النظام الروبوتات البشرية من التطور من أدوات وظيفية إلى رفقاء يستجيبون عاطفيًا.

صُممت سلسلة U1 لدعم نطاق واسع من التطبيقات الاستهلاكية والتجارية، بما في ذلك الرفقة اليومية والدعم العاطفي وتحسين نمط الحياة والمساعدة الاجتماعية، إلى جانب خدمات الاستقبال والضيافة ورعاية المسنين والدعم النفسي والسياحة والمعارض والبحث والتعليم وتطبيقات الخدمة المنزلية الراقية.

خلال فعالية الإطلاق، قدمت UWORLD "مبادرة الرفقة بين الإنسان والروبوت". يوجد في الصين أكثر من 90 مليون بالغ يعيشون بمفردهم، و118 مليونًا من كبار السن في "العش الفارغ"، وتشير التقديرات إلى أن 10% إلى 20% من الأفراد الذين يعيشون بمفردهم يستوفون المعايير السريرية للاضطرابات النفسية. استجابة لذلك، أعلنت UWORLD خططًا للتبرع سنويًا بروبوتات بشرية مخصصة لدعم الفئات المستضعفة، بما في ذلك الأطفال الذين ينشؤون بعيدًا عن أحد الوالدين أو كليهما، وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم، والأسر التي تواجه ظروفًا صعبة، بهدف توفير الرفقة العاطفية والدعم النفسي على المدى الطويل.

في عام 2026، تخطط UWORLD للتبرع بـ 100 روبوت بشري مخصص من سلسلة U1. ستضم هذه الوحدات تقنيات إعادة بناء الوجه ثلاثي الأبعاد واستنساخ الهوية اعتمادًا على البصمة الصوتية لإعادة محاكاة أشخاص محددين، مع دمج نماذج تفاعل مدفوعة بالمشاعر وأنظمة مخصصة للذاكرة طويلة الأمد. وبالاقتران مع الإدراك الظرفي متعدد الوسائط، صُممت الروبوتات لتقديم خدمات دعم نفسي منظمة.

مع إطلاق UWORLD، أنشأت UBTECH محفظة روبوتات تغطي التطبيقات الصناعية والتجارية والاستهلاكية. دخلت سلسلة Walker S Series الصناعية بالفعل مرحلة الإنتاج الضخم وبدأت عمليات التسليم، في حين يُتوقع أن تصبح UWORLD محرك النمو الثاني للشركة مع إدخال الروبوتات البشرية إلى أسواق المستهلكين.

نبذة عن UBTECH

تأسست UBTECH ROBOTICS CORP LTD في مارس 2012، وهي شركة رائدة في مجال الروبوتات البشرية وروبوتات الخدمة الذكية. تتخصص الشركة في البحث والتطوير والتسويق التجاري لروبوتات الخدمة الذكية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتمتد محفظة منتجاتها لتشمل الروبوتات البشرية الصناعية (سلسلة Walker)، والتعليم بالذكاء الاصطناعي، واللوجستيات الذكية، والخدمات التجارية، وخدمات المستهلكين. تشمل المحطات البارزة الإنتاج الضخم للروبوت البشري Walker S2 والإدراج في بورصة هونغ كونغ (HKEX). تلتزم UBTECH بتطوير الذكاء الاصطناعي المتجسد لبناء مستقبل أكثر ذكاءً وترابطًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.ubtrobot.com/en/

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