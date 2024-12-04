الكشف عن سماعات H3 Pro من QCY: صوت عالي الدقة وإلغاء ضوضاء محسّن حتى 50 ديسيبل

دونغ غوان، الصين, 4 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- توسّع شركة QCY، وهي العلامة التجارية الرائدة في حلول الصوت المبتكرة، مجموعتها من سماعات الأذن فوق الأذن لإلغاء الضوضاء بكشفها عن سماعات H3 Pro. تتميز سماعات H3 Pro بتكنولوجيا الشريحة المزدوجة وترميز الصوت LDAC، لتقدم جودة صوت بلا فقدان حصلت بفضلها على شهادات Hi-Res Audio وHi-Res Audio Wireless. وبسعر 54.99 دولارًا فقط للزوج، تقدم H3 Pro ميزات متميزة بسعر معقول.

خفض الضوضاء إلى ما يصل إلى 50 ديسيبل باستخدام الإلغاء النشط للضوضاء (ANC)،

H3 Pro Wireless Headphones with Adaptive ANC

توفر تقنية إلغاء الضوضاء الهجينة المُطورة خفضًا مبهرًا للضوضاء يصل إلى 50 ديسيبل. وقد أُضيفت أوضاع مخصصة مثل الوضع الداخلي (Indoor) والتنقل (Commute) والازدحام (Crowd) وتقليل ضوضاء الريح (Wind Noise Reduction) والشفافية (Transparency) لكتم الأصوات الأكثر إزعاجًا في مختلف البيئات. وبفضل ثلاثة ميكروفونات لإلغاء الضوضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل سماعات الرأس على تعزيز التقاط الصوت، بحيث يصل صوتك بوضوح تام إلى الطرف الآخر في أثناء المكالمة، حتى في البيئات الصاخبة.

إلغاء الضوضاء التكيفي للتكيف مع أذنيك

تكتشف تكنولوجيا إلغاء الضوضاء التكيفية في H3 Pro الأصوات الخارجية وتَسرّب الصوت بذكاء، وتضبط مستويات الحد من الضوضاء وإعدادات المعادل (EQ) تلقائيًا للحصول على الأداء الأمثل. لا تعزز هذه الميزة إلغاء الضوضاء فقط ولكن أيضًا توازن الصوت بين كلا الأذنين، مما يقلل من إحساس الضغط ويقدم تجربة استماع أكثر راحة مقارنةً بسماعات الرأس التقليدية التي تلغي الضوضاء.

صوت فائق بفضل تقنية الشريحة المزدوجة

تدعم سماعات H3 Pro من QCY مُشفّر LDAC عالي الدقة، مما يضمن صوتًا تفصيليًا وغنيًا اكتسبت بفضله شهادات Hi-Res Audio وHi-Res Audio Wireless. بنظام الشريحة المزدوجة الخاص بها، الذي يضم شريحة أساسية وشريحة مكبر صوت، تعزز السماعة الاستجابة لطبقة الجهير (الباس) لتقديم تجربة صوتية مفعمة. كما توفر سماعات H3 Pro المزودة بأجهزة تكبير الصوت 40 مليمتر وأغشية رقيقة من التيتانيوم صوتًا متوازنًا. من طبقة الجهير الدافئة والدقيقة إلى الارتفاعات الصافية والنظيفة، يُقدَّم كل إيقاع وطبقة بوضوح استثنائي.

ميزات إضافية

تشغيل طويل الأمد مدة 55 ساعة

5 ساعات من التشغيل مقابل شحن مدة 10 دقائق فقط.

وضع ألعاب بتأخير منخفض للغاية 60

متوافق مع الأسلاك واللاسلكية

دعم الاتصال المزدوج

التوفر

أُطلِقت سماعات H3 Pro من QCY رسمياً في منتصف أكتوبر على موقع QCY الإلكتروني وAmazon وAliExpress، وهي متوفرة باللون الأرجواني والأسود والأبيض.

نُبذة عن QCY

أوجدت QCY في مهمة لجعل حلول الصوت عالية الجودة متاحة في متناول الجميع. تأسست من قبل هواة الصوت والمهندسين أصحاب الخبرة التقنية، فنمت لتصبح واحدة من أكبر الشركات المصنعة لسماعات الرأس اللاسلكية بالبلوتوث. نحن مدفوعون بالابتكار—إذ نستثمر باستمرار في تطوير المنتجات، ونعتمد في عملنا المواد الصديقة للبيئة، ونعمل على تحسين سلاسل الإنتاج والتوريد لدينا لتقديم منتجات تراعي الميزانية ولكنها متقدمة للناس في جميع أنحاء العالم. تعرف على المزيد من المعلومات عبر الرابط qcy.com

للتواصل مع العلاقات العامة

Tracy، كبيرة مديري قسم العلاقات العامة، شركة QCY

[email protected]

Rice، مدير التسويق، شركة QCY

[email protected]

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