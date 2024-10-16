المسافرون ينفقون مبالغ طائلة في موسم العطلات هذا العام، مع توقعات أعلى من أي وقت مضى

سان فرانسيسكو، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- تشارك Sojern، منصة التسويق الرقمي الرائدة المصممة للسفر، اليوم أحدث بياناتها الخاصة بالسفر قبل موسم العطلات وما بعده. يتوق المسافرون إلى السفر جوا أو برا، لكن المخاوف الاقتصادية والتضخم يوسعان فجوة الثروة. مقارنة بعام 2023، يفضل المزيد من المستهلكين الرحلات البرية على السفر جوا، إذا كانوا يسافرون أصلا. تظهر بيانات Sojern ارتفاع أسعار الفنادق الراقية والفاخرة بنسبة 1.7% و1.4%، بينما ظلت أسعار الإقامة في الفنادق الاقتصادية ثابتة، مما يعكس الطلب المتزايد على أماكن الإقامة الراقية.

قالت نورين هنري، مسؤولة الإيرادات الرئيسية في Sojern: "على عكس الوباء الذي اختار فيه المسافرون وجهات أقل ازدحاماً، فإن أولئك الذين يسافرون يعودون إلى المدن الأكثر شعبية والأكثر تكلفة، وهم على استعداد لدفع المزيد". وقد رأينا هذا الأمر مع جولة تايلور سويفت الغنائية "Eras Tour" حيث ارتفعت حركة الحجوزات إلى المدن الأوروبية بنسبة 65% وارتفعت أسعار الغرف الفندقية بنسبة 154%. في موسم العطلات هذا العام، نشهد نفس الاتجاهات. من الفعاليات إلى النزهات الاحتفالية، يرغب المسافرون في مغامرات غامرة، وستفوز العلامات التجارية التي تقدم تجارب شخصية وساحرة."

ارتفاع معدلات السفر بالولايات المتحدة في عيد الشكر وعيد الميلاد

مع وجود مع يقدر بنحو 4.7 مليون شخص يسافرون خلال عطلة عيد الشكر، تظهر بيانات Sojern أن حجوزات الرحلات الداخلية ارتفعت بنسبة 4٪ في عام 2024 مقارنة بنفس الفترة الزمنية في عام 2023، حيث احتلت أورلاندو المركز الأول كوجهة رحلات الطيران المفضلة لعيد الشكر.

وفي الوقت نفسه، انخفض السفر الداخلي خلال عيد الميلاد بنسبة 15٪، في حين ارتفع السفر إلى أوروبا بنسبة 2٪ وارتفع السفر إلى آسيا بنسبة 9٪. أما أفضل الوجهات المحلية فهي هونولولو ونيويورك، التي يتوقع أن يزورها حوالي 7.5 مليون زائر، وأورلاندو، بينما الوجهات الأولى دولياً هي المكسيك والمملكة المتحدة وكندا وجمهورية الدومينيكان. رغم أن المكسيك كانت منذ فترة طويلة وجهة شعبية للأمريكيين، إلا أن حجوزات الطيران من الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 8% هذا العام. بدلاً من ذلك، يختارون جمهورية الدومينيكان، حيث ارتفعت حجوزات الرحلات الجوية بنسبة 14٪.

المدن الأوروبية تسعد المسافرين الدوليين بينما يتدفق الأوروبيون إلى آسيا

لطالما جذبت الأجواء الاحتفالية ومجموعة من أسواق عيد الميلاد في أوروبا المسافرين من جميع أنحاء العالم، وهذا العام ليس استثناءً. ومع ذلك، في حين أن المسافرين من جميع أنحاء العالم يحزمون حقائبهم ويسافرون إلى المدن الأوروبية الكبرى، فإن الأوروبيين لديهم خطط أخرى. في الوقت الحالي، انخفضت حجوزات الرحلات الداخلية بنسبة 26٪ وانخفضت الحجوزات داخل أوروبا بنسبة 5٪. ومن المثير للاهتمام أن حجوزات الرحلات الجوية إلى آسيا (14٪) وأمريكا اللاتينية (3٪) والبلدان التي لا تشهد نزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا (3٪) ارتفعت جميعًا، مما يشير إلى أن الأوروبيين يفضلون إما قيادة السيارات لقضاء عطلاتهم أو الانطلاق في مغامرات بعيدة المدى.

تحتل لندن، يحاناتها الساحرة، وعروضها الاحتفالية الخاصة بالأعياد، وباعتبارها مضيفة سوق السفر العالمي، مكانة الصدارة في أوروبا هذا الموسم، حيث استحوذت على 79.1% من حجوزات الطيران و89.7% من حجوزات الفنادق.

لطالما كانت ألمانيا والنمسا من الوجهات المفضلة لدى الكثيرين بفضل أسواق عيد الميلاد الصاخبة. ارتفعت نسبة السفر الدولي إلى ألمانيا بِـ 7٪ في حين أن السفر إلى فيينا يصل إلى 80٪ من حجوزات رحلات الطيران في النمسا خلال العطلات.

لا تزال باريس، بكل بريقها ورونقها، تتمتع بمكانة عالية بعد استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 كواحدة من أكثر الوجهات المطلوبة في أوروبا. بشكل عام، انخفضت نسبة السفر المحلي داخل فرنسا بِـ41٪، لكن السفر الدولي انخفض بنسبة 1٪ فقط، حيث يتطلع الأمريكيون إلى تناول الأطباق الفرنسية الشهية والتنزه في الأسواق. وعلى غرار الوجهات الأوروبية الأخرى، انخفضت حركة السفر المحلية داخل إيطاليا وإسبانيا، ولكن السفر الدولي ارتفع بنسبة 13% و11% على التوالي، مع اختيار الزوار للمدن الرئيسية، مثل روما وميلانو وفلورنسا والبندقية ومدريد وبرشلونة.

ارتفاع معدلات السفر إلى أبو ظبي والمملكة العربية السعودية قبيل الفعاليات الكبرى وموسم ذروة السفر

تستقطب فعاليات الفورمولا 1 (F1) أعدادا كبيرة من الجماهير. على سبيل المثال، عززت جائزة سنغافورة الكبرى لعام 2022 السفر إلى البلاد بنسبة 63%. تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى (6-8 دجنبر/كانون الأول)، حيث أظهرت حجوزات الرحلات الجوية في الأيام الثلاثين الماضية زيادة إجمالية بنسبة 9٪ في دجنبر/كانون الأول. ارتفعت الحجوزات الإقليمية بنسبة 13%، وارتفعت الحجوزات الدولية بنسبة 4% مقارنة بعام 2023. وفي الوقت نفسه، تشهد المملكة العربية السعودية زيادة الطلب مع دخول موسم الذروة للسفر، حيث ارتفعت حجوزات الرحلات الدولية بنسبة 15٪ وارتفعت حجوزات السفر الإقليمية بنسبة 38%.

المسافرون يتخطون وجهات التزلج التقليدية لصالح اليابان

لطالما كان التزلج في العطلات يجذب المسافرين دائماً، ولكن هذا العام تتغير تفضيلاتهم. لا يزال الطلب مرتفعًا على الوجهات التقليدية، مثل جبال الألب الألمانية والسويسرية، حيث ارتفعت الحجوزات الفندقية بنسبة 20% و42% على التوالي. ومع ذلك، فقد انخفضت حجوزات الفنادق في وجهات التزلج الأمريكية والكندية بنسبة تتراوح بين 9% و18%، كما تشهد سياحة التزلج الأوروبية أنماطاً مماثلة. تبرز اليابان كأفضل وجهة للتزلج، حيث ارتفعت حجوزات الفنادق بنسبة 417% مقارنة بالعام الماضي.

انخفاض الحجوزات بمناسبة العام الصيني الجديد مع تبقي ثلاثة أشهر على الموعد

يمتد العام الصيني الجديد في عام 2025 من 28 يناير/كانون الثاني إلى 3 فبراير/شباط وهو ما يدفع السفر في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ. عادة ما تكون سنغافورة نقطة جذب ضخمة، لكن الحجوزات الفندقية الحالية انخفضت بنسبة 11.55٪ بشكل عام مقارنة بنفس الفترة في عام 2024، مع انخفاض الحجوزات المحلية بنسبة 26٪. تعد سنغافورة الوجهة الرئيسية في الصين لقضاء العطلة، حيث استحوذت على 14.8% من السفر خارج المنطقة الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ. في حين أن بعض المسافرين الصينيين يسافرون جوا لقضاء العطلة، انخفضت حجوزات الطيران بنسبة 18.82٪. ارتفعت الحجوزات الفندقية بنسبة 10.41% مقارنةً بعام 2023، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على السفر الداخلي، ولكن على الأرجح عن طريق السكك الحديدية أو السيارات.

مشهد السفر في عام 2025 وما بعده

أصبح المسافرون اليوم أكثر اهتماماً بالتجربة من أي وقت مضى، حيث يستثمرون بكثافة في حضور الحفلات الموسيقية والفعاليات والرياضات الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم. في عام 2022، استضافت قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم، مما أدى إلى ارتفاع عمليات البحث الدولية عن أماكن الإقامة بنسبة 541% في جميع أنحاء العالم. بعد ذلك، ستستضيف كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم لكرة القدم 2026، مما سيجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم لتشجيع فرقهم.

ونظراً لأن المسافرين يبحثون بشكل متزايد عن التجارب، فإنهم على استعداد لإنفاق المزيد، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف والتوقعات. واستجابةً لذلك، تتبنى صناعة السفر حلولاً مبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، لفهم الضيوف بشكل أفضل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. يمثل هذا العام مجرد البداية، حيث من المقرر أن ينمو اعتماد هذه الأدوات المتطورة حتى عام 2025 وما بعده.

*تم سحب بيانات Sojern اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024

نبذة عن Sojern

تعتبر Sojern منصة تسويق رائدة في مجال السفر مصممة لتعزيز النمو والربحية في قطاع السفر. منصة Sojern لتسويق السفر هي مجموعة من البرامج والخدمات سهلة الاستخدام التي توفر رؤية لا مثيل لها للمسافرين، وجماهير ذكية، وتفعيل وتحسين متعدد القنوات، وتجربة ثرية للنزلاء - كل ذلك في مكان واحد. يعتمد أكثر من 10000 مسوِّق في مجال السفر على منصتنا سنوياً للعثور على المسافرين وجذبهم وتحويلهم وإشراكهم. تأسست Sojern في عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولديها فرق عمل في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

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