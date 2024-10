Les voyageurs dépensent beaucoup pour ces fêtes de fin d'années, et ont des attentes plus élevées que jamais

SAN FRANCISCO, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Sojern, la principale plateforme de marketing numérique conçue pour les voyages, partage aujourd'hui ses dernières données sur les voyages à l'approche des fêtes de fin d'année et au-delà. Les voyageurs sont très désireux de prendre la route ou les airs, mais les préoccupations économiques et l'inflation creusent l'écart de richesse. Par rapport à 2023, les consommateurs sont plus nombreux à préférer les voyages en voiture aux voyages en avion, s'ils voyagent. Les données de Sojern montrent que les prix des hôtels haut de gamme et de luxe ont augmenté de 1,7 % et de 1,4 %, tandis que les prix des hébergements économiques sont restés stables, ce qui reflète la demande croissante d'hébergements haut de gamme.

« Contrairement à la pandémie où les voyageurs choisissaient des destinations moins fréquentées, ceux qui voyagent retournent dans des villes plus populaires et plus chères, et ils sont prêts à payer le prix fort », a déclaré Noreen Henry, directrice des recettes chez Sojern. « Nous l'avons constaté lors de la tournée Eras de Taylor Swift, où les réservations dans les villes européennes ont grimpé en flèche de 65 % et les prix des chambres d'hôtel ont augmenté de 154 %. Pour ces fêtes de fin d'année, nous observons les mêmes tendances. Qu'il s'agisse d'événements ou de sorties festives, les voyageurs souhaitent vivre des aventures immersives, et les marques de voyage qui proposeront des expériences personnalisées et magiques seront gagnantes. »

Pics de voyage aux États-Unis pour Thanksgiving et Noël

Avec une estimation de 4,7 millions de personnes prenant l'avion pour Thanksgiving, les données de Sojern montrent que les réservations de vols intérieurs sont en hausse de 4 % en 2024 par rapport à la même période en 2023, Orlando prenant la première place en tant que destination de choix pour Thanksgiving.

Par ailleurs, les voyages intérieurs pendant la période de Noël sont en baisse de 15 %, tandis que les voyages vers l'Europe sont en hausse de 2 % et vers l'Asie de 9 %. Les principales destinations nationales sont Honolulu, New York, qui attend environ 7,5 millions de visiteurs, et Orlando, tandis que les principales destinations internationales sont le Mexique, le Royaume-Uni, le Canada et la République dominicaine. Alors que le Mexique est depuis longtemps une destination populaire pour les Américains, les réservations de vols en provenance des États-Unis sont en baisse de 8 % cette année. Ils choisissent plutôt la République dominicaine, où les réservations de vols sont en hausse de 14 %.

Les villes européennes séduisent les voyageurs internationaux tandis que les Européens se rendent en masse en Asie

L'ambiance festive de l'Europe et son éventail de marchés de Noël attirent depuis longtemps les voyageurs du monde entier, et cette année ne fait pas exception. Cependant, alors que les voyageurs du monde entier font leurs valises et s'envolent vers les grandes villes européennes, les Européens ont d'autres projets. Actuellement, les réservations de vols intérieurs sont en baisse de 26 % et les réservations en Europe sont en baisse de 5 %. Il est intéressant de noter que les réservations de vols vers l'Asie (14 %), l'Amérique latine (3 %) et les pays non conflictuels du Moyen-Orient et d'Afrique (3 %) sont toutes en hausse, ce qui indique que les Européens préfèrent conduire pour leurs vacances ou se lancer dans des aventures au long cours.

Londres, avec ses charmants pubs, ses décorations pour les fêtes de fin d'années, et son World Travel Market, est la première destination européenne de cette fin d'année, avec 79,1 % des réservations de vols et 89,7 % des réservations d'hôtels.

Avec leurs marchés de Noël animés, l'Allemagne et l'Autriche sont depuis longtemps des destinations très prisées. Les voyages internationaux vers l'Allemagne ont augmenté de 7 %, tandis que les voyages vers Vienne représentent 80 % des réservations de vols pour les vacances en Autriche.

Paris, avec ses paillettes et son glamour, continue d'avoir le vent en poupe à la suite des Jeux olympiques d'été 2024 et reste l'une des destinations les plus demandées d'Europe. Dans l'ensemble, les voyages intérieurs en France sont en baisse de 41 %, mais les voyages internationaux ne diminuent que de 1 %, les Américains cherchant à se délecter de spécialités françaises et à flâner sur les marchés. À l'instar des autres destinations européennes, les voyages intérieurs en Italie et en Espagne sont en baisse, mais les voyages internationaux sont en hausse de 13 % et de 11 %, respectivement, les visiteurs choisissant les grandes villes telles que Rome, Milan, Florence, Venise, Madrid et Barcelone.

Les voyages à destination d'Abu Dhabi et de l'Arabie saoudite augmentent à l'approche de grands événements et de la haute saison des voyages

Les événements de Formule 1 (F1) attirent des foules considérables. Par exemple, le Grand Prix de Singapour 2022 a dopé les voyages vers le pays de 63 %. Les Émirats arabes unis se préparent à accueillir le Grand Prix d'Abu Dhabi (du 6 au 8 décembre), les réservations de vols des 30 derniers jours affichant une augmentation globale de 9 % pour le mois de décembre. Les réservations régionales ont augmenté de 13 % et les voyages internationaux de 4 % par rapport à 2023. Dans le même temps, l'Arabie saoudite connaît une hausse de la demande à l'aube de la haute saison des voyages, avec des réservations de vols internationaux en hausse de 15 % et des voyages régionaux en augmentation de 38 %.

Les voyageurs délaissent les destinations de ski traditionnelles au profit du Japon

Les vacances de ski ont toujours attiré les voyageurs, mais cette année, leurs préférences changent. Les destinations traditionnelles, comme les Alpes allemandes et suisses, sont toujours très demandées, avec des réservations d'hôtel en hausse de 20 % et 42 %, respectivement. Cependant, les réservations d'hôtels dans les destinations de ski américaines et canadiennes sont en baisse de 9 à 18 % et le tourisme de ski européen connaît des tendances similaires. Le Japon est en train de devenir une destination de choix pour le ski, avec des réservations d'hôtels en hausse de 417 % par rapport à l'année dernière.

Les réservations pour le Nouvel An chinois sont en baisse à trois mois de l'événement

Le Nouvel An chinois 2025, qui se déroulera du 28 janvier au 3 février, stimule les voyages dans toute la région Asie-Pacifique. Singapour attire généralement beaucoup de monde, mais les réservations d'hôtel actuelles sont en baisse de 11,55 % par rapport à la même période en 2024, et les réservations nationales ont diminué de 26 %. Singapour est la première destination de la Chine pour les vacances, avec 14,8 % des voyages non intrarégionaux dans la région Asie-Pacifique. Bien que certains voyageurs chinois prennent l'avion pour les vacances, les réservations de vols sont en baisse de 18,82 %. Les réservations d'hôtel sont en hausse de 10,41 % par rapport à 2023, ce qui indique une demande accrue de voyages intérieurs, mais vraisemblablement en train ou en voiture.

Le paysage des voyages en 2025 et après

Les voyageurs d'aujourd'hui sont plus que jamais motivés par l'expérience, investissant massivement dans la participation à des concerts, des événements et des sports majeurs tels que la Coupe du monde de la FIFA. En 2022, le Qatar a accueilli la Coupe du monde de la FIFA, ce qui a fait grimper les recherches d'hébergement international de 541 % dans le monde entier. Ensuite, le Canada, le Mexique et les États-Unis accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026, attirant des voyageurs du monde entier pour encourager leurs équipes.

Les voyageurs recherchent de plus en plus d'expériences et sont prêts à dépenser davantage, ce qui entraîne une augmentation des coûts et des attentes. En réponse, l'industrie du voyage adopte des solutions innovantes, telles que l'IA générative, pour mieux comprendre les clients et offrir des expériences personnalisées à grande échelle. Cette année n'est qu'un début, car l'adoption de ces outils de pointe devrait se poursuivre jusqu'en 2025 et après.

*Données de Sojern au 1er octobre 2024

