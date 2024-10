Reisende geben in dieser Urlaubssaison viel Geld aus - dabei haben sie höhere Erwartungen als je zuvor

SAN FRANCISCO, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Sojern, die führende digitale Marketingplattform für die Reisebranche, veröffentlicht heute die neuesten US-Reisedaten des Unternehmens vor der Thanksgiving- und Weihnachtssaison und darüber hinaus. Die Reisenden sind begierig darauf, zu verreisen, aber wirtschaftliche Sorgen und die Inflation vergrößern das Wohlstandsgefälle. Im Vergleich zu 2023 entscheiden sich mehr US-Verbraucher für Autoreisen als für Flugreisen, wenn sie überhaupt verreisen. Die Daten von Sojern zeigen, dass die Preise für Hotels der gehobenen und der Luxusklasse um 1,7 bzw. 1,4 % gestiegen sind, während die Preise für Unterkünfte der Economy-Klasse stabil geblieben sind, was die wachsende Nachfrage nach höherwertigen Unterkünften widerspiegelt.

„Im Gegensatz zur Pandemie, zu deren Zeiten die Reisenden weniger überfüllte Reiseziele wählten, kehren die Reisenden in die beliebteren und teureren Städte zurück – und sie sind bereit, einen Aufpreis zu zahlen", sagte Noreen Henry, Chief Revenue Officer bei Sojern. „Wir haben dies bei der Eras Tour von Taylor Swift gesehen, bei der das Buchungsinteresse für europäische Städte um 65 % und die Hotelzimmerpreise um 154 % gestiegen sind. In dieser Urlaubssaison sehen wir die gleichen Trends. Von Events bis hin zu Reisen zur Feier festlicher Anlässe wünschen sich Reisende immersive Abenteuer, und die Reisemarken, die personalisierte, magische Erlebnisse bieten, werden gewinnen."

Reisespitzenzeiten in den USA zu Thanksgiving und Weihnachten

Mit geschätzten 4,7 Millionen Menschen, die in den USA über die Thanksgiving-Zeit fliegen, zeigen die Daten von Sojern, dass die Buchungen für Inlandsflüge im Jahr 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 4 % gestiegen sind, wobei Orlando den Spitzenplatz als beliebtestes Thanksgiving-Flugziel einnimmt.

Der US-Inlandsreiseverkehr ist während der Weihnachtszeit um 15 % zurückgegangen, während der Reiseverkehr nach Europa um 2 % und nach Asien um 9 % gestiegen ist. Die wichtigsten Ziele innerhalb der USA sind Honolulu, New York, wo etwa 7,5 Millionen Besucher erwartet werden, und Orlando, während die wichtigsten internationalen Ziele Mexiko, das Vereinigte Königreich, Kanada und die Dominikanische Republik sind. Obwohl Mexiko seit langem ein beliebtes Reiseziel für Amerikaner ist, sind die Flugbuchungen aus den Vereinigten Staaten in diesem Jahr um 8 % zurückgegangen. Stattdessen entscheiden sie sich oft für die Dominikanische Republik, wo die Flugbuchungen um 14 % gestiegen sind.

Europäische Städte begeistern internationale Reisende, während die Europäer nach Asien strömen

Das weihnachtliche Flair Europas und die zahlreichen Weihnachtsmärkte ziehen seit langem Reisende aus aller Welt an – so auch in diesem Jahr. Doch während Reisende aus aller Welt ihre Koffer packen und europäische Großstädte ansteuern, haben die Europäer andere Pläne. Derzeit sind die Buchungen für Inlandsflüge um 26 % und die Buchungen innerhalb Europas um 5 % zurückgegangen. Interessanterweise sind die Flugbuchungen nach Asien (14 %), Lateinamerika (3 %) und in konfliktfreie Länder des Nahen Ostens und Afrikas (3 %) gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Europäer es vorziehen, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren oder sich auf Langstreckenreisen einzulassen.

London mit seinen charmanten Pubs, festlichen Weihnachtsausstellungen und als Gastgeber des World Travel Market ist in dieser Saison mit 79,1 % der Flugbuchungen und 89,7 % der Hotelreservierungen das beliebteste Reiseziel in Europa.

Mit ihren wunderschönen Weihnachtsmärkten sind Deutschland und Österreich seit langem beliebte Reiseziele. Der internationale Reiseverkehr nach Deutschland hat um 7 % zugenommen, während 80 % der Buchungen für Urlaubsflüge in Österreich auf Wien entfallen.

Paris, mit all seinem Glanz und Glamour, ist auch nach den Olympischen Sommerspielen 2024 eines der gefragtesten Reiseziele in Europa. Insgesamt ist der Inlandsreiseverkehr innerhalb Frankreichs um 41 % zurückgegangen, der Reiseverkehr aus dem Ausland jedoch nur um 1 %. Viele US-Amerikaner wollen französische Köstlichkeiten probieren und über die Märkte schlendern. Ähnlich wie bei anderen europäischen Reisezielen ist der Inlandsreiseverkehr innerhalb Italiens und Spaniens rückläufig, während der Reiseverkehr aus dem Ausland um 13 % bzw. 11 % zugenommen hat, wobei sich die Besucher für Großstädte wie Rom, Mailand, Florenz, Venedig, Madrid und Barcelona entscheiden.

Reisen nach Abu Dhabi und Saudi-Arabien nehmen im Vorfeld von Großveranstaltungen und der Hauptreisezeit zu

Formel-1-Veranstaltungen (F1) ziehen große Menschenmengen an. So hat beispielsweise der Große Preis von Singapur 2022 den Reiseverkehr in das Land um 63 % erhöht. Die VAE bereiten sich auf den Großen Preis von Abu Dhabi (6.–8. Dezember) vor, und die Flugbuchungen der letzten 30 Tage zeigen einen Anstieg von insgesamt 9 % für Dezember. Regionale Buchungen steigen um 13 % und internationale Reisen um 4 % im Vergleich zu 2023. Unterdessen verzeichnet Saudi-Arabien zu Beginn der Hauptreisezeit eine steigende Nachfrage, wobei die Buchungen für internationale Flüge um 15 % und die für regionale Reisen um 38 % gestiegen sind.

Reisende meiden traditionelle Skidestinationen und bevorzugen Japan

Skiferien haben schon immer Reisende angezogen, aber in diesem Jahr ändern sich ihre Vorlieben. Traditionelle Reiseziele wie die deutschen und die Schweizer Alpen sind nach wie vor sehr gefragt, die Hotelbuchungen stiegen um 20 % bzw. 42 %. Die Buchungen für amerikanische und kanadische Skiziele sind jedoch zwischen 9 % und 18 % zurückgegangen, und im europäischen Skitourismus sind ähnliche Entwicklungen zu beobachten. Japan entwickelt sich zu einem Top-Skigebiet, mit einem Anstieg der Hotelbuchungen um 417 % im Vergleich zum letzten Jahr.

Drei Monate vor dem chinesischen Neujahrsfest sind die Buchungen rückläufig

Das chinesische Neujahrsfest 2025 findet vom 28. Januar bis zum 3. Februar statt und ist ein wichtiger Faktor für den Reiseverkehr im asiatisch-pazifischen Raum. Singapur ist normalerweise ein großer Anziehungspunkt, aber die aktuellen Hotelbuchungen sind insgesamt um 11,55 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 zurückgegangen, wobei die Inlandsbuchungen um 26 % gesunken sind. Singapur ist mit einem Anteil von 14,8 % an den nicht-regionalen Reisen im asiatisch-pazifischen Raum das beliebteste Reiseziel für chinesische Touristen. Zwar fliegen einige chinesische Reisende zum Neujahrsfest in den Urlaub, aber die Flugbuchungen sind um 18,82 % zurückgegangen. Die Hotelbuchungen sind im Vergleich zu 2023 um 10,41 % gestiegen, was auf eine höhere Nachfrage nach Inlandsreisen hindeutet, allerdings wahrscheinlich mit der Bahn oder dem Auto.

Die Reiselandschaft im Jahr 2025 und darüber hinaus

Die Reisenden von heute sind erlebnisorientierter denn je und investieren viel in den Besuch von Konzerten, Veranstaltungen und großen Sportereignissen wie der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft. Im Jahr 2022 war Katar Gastgeber der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, was die Suche nach Unterkünften durch Besucher aus dem Ausland weltweit um 541 % ansteigen ließ . Als Nächstes werden Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ausrichten und Reisende aus aller Welt anlocken, die ihre Mannschaften anfeuern wollen.

Da die Reisenden zunehmend nach Erlebnissen suchen, sind sie bereit, mehr auszugeben, was sowohl die Kosten als auch die Erwartungen in die Höhe treibt. Als Reaktion darauf setzt die Reisebranche auf innovative Lösungen wie die generative KI, um Gäste besser zu verstehen und personalisierte Erlebnisse in großem Umfang zu bieten. Dieses Jahr ist erst der Anfang, denn der Einsatz dieser modernen Werkzeuge wird bis 2025 und darüber hinaus weiter zunehmen.

*Sojern-Daten mit Stand vom 1. Oktober 2024

