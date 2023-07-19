المعهد المصنف الأول في الهند IIT Madras ينشئ حرمًا دوليًا في زنجبار-تنزانيا

- سيقدم حرم زنجبار برنامجين أكاديميين بدوام كامل في البداية

- وهما يشملان درجة البكالوريوس بعد دراسة لمدة 4 سنوات (علوم البيانات والذكاء الاصطناعي) ودرجة الماجستير في التكنولوجيا بعد دراسة لمدة عامين في (علوم البيانات والذكاء الاصطناعي) مع استيعاب 70 طالبًا

- تتم دعوة المتقدمين للعام الدراسي 2023-2024؛ تبدأ الفصول الدراسية من أكتوبر 2023

- آخر تاريخ للتقديم هو 5 أغسطس 2023

India’s No.1 Ranked Institute, IIT Madras establishes an international campus in Zanzibar-Tanzania

مدينة زنجبار، تنزانيا، 19 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- المعهد الهندي للتكنولوجيا Madras ((IIT Madras، وهو المعهد التعليمي الأعلى تصنيفًا في الهند، قد أطلق حرمًا دوليًا في زنجبار-تنزانيا. تم توقيع مذكرة تفاهم مؤخرًا بين الهند وتنزانيا في هذا الصدد.

حرم زنجبار الجامعي ( https://www.iitm.ac.in/zanzibar/ ) هو أول حرم دولي لـ IIT Madras ويتم التخطيط له كشراكة تعليمية فريدة من نوعها وتغيير قواعد اللعبة بين الهند وزنجبار-تنزانيا.

وفي أثناء حديثه عن الحرم الجامعي الدولي، قال البروفيسور V. Kamakoti، مدير IIT Madras: "إنه بالفعل معلم رئيسي في تاريخ IIT Madras أننا نقوم بإنشاء حرم جامعي في زنجبار. ومن خلال ذلك، نتطلع إلى المشاركة الفعالة في مبادرات التعليم العالي المستقبلية في زنجبار ".

من المقرر أن تبدأ فصول السنة الأكاديمية الأولى (2023-2024) في أكتوبر 2023، وتقدم برنامجين أكاديميين بدوام كامل – بكالوريوس العلوم لمدة أربع سنوات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وماجستير التكنولوجيا لمدة عامين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. سيكون إجمالي عدد الطلاب 70 طالبًا. طلبات الحصول على دفعة 2023 مفتوحة حاليًا.

ستشمل عملية دخول الطلاب اختبار فحص طوره خبراء هيئة التدريس في المعهد ومقابلة، وفقًا لعملية القبول المعتمدة من مجلس الشيوخ للطلاب الدوليين. آخر موعد لتقديم الطلبات عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.iitm.ac.in/zanzibar هو 5 أغسطس 2023.

تم تعيين البروفيسور Preeti Aghalayam، عضو هيئة التدريس في الهندسة الكيميائية في IIT Madras، عميدًا لكلية الهندسة والعلوم والمدير المسؤول في حرم زنجبار، IIT Madras. تم تعيين البروفيسور Ligy Philip، عضو هيئة التدريس في الهندسة المدنية في IIT Madras كأستاذ مسؤول (البنية التحتية) في حرم زنجبار IIT Madras.

المدرسة الأولى هي كلية الهندسة والعلوم، والتي ستستضيف كلتا الدرجتين المخطط لهما للعام الدراسي 2023-2024. ويجري وضع خطة تطوير مفصلة للبرامج الأكاديمية، مع مدخلات من الأعضاء الخبراء في الهند وزنجبار/تنزانيا. سيكون لدى الحرم الجامعي القدرة على استيعاب الطلاب في مساكن الطلبة وتوفير مرافق تناول الطعام. ويجري العمل مع مختلف أصحاب المصلحة على تقديم منح دراسية لتغطية تكاليف التعليم للطلاب المستحقين.

نبذة عن IIT MADRAS

تأسس المعهد الهندي للتكنولوجيا Madras (IITM) في عام 1959 من قبل حكومة الهند باعتباره "معهدًا ذا أهمية وطنية". تم الاعتراف به كمؤسسة مرموقة (IoE) في عام 2019، وقد تم تصنيف IITM في المرتبة الأولى في الفئة "العامة" للسنة الخامسة على التوالي في تصنيف الهند لعام 2023 الصادر عن إطار التصنيف المؤسسي الوطني من وزارة التعليم حكومة الهند. كما احتل المعهد المرتبة الأولى في فئة "المؤسسات الهندسية" في نفس التصنيف لمدة ثماني سنوات متتالية – من عام 2016 إلى عام 2023.

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الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2156147/IIT_Madras_Zanzibar.jpg

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