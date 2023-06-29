الملكية الخاصة والاستراتيجية طويلة الأجل تقود نموًا مزدوج الرقم لشركة Lockton

كانساس سيتي، ميزوري، 29 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Lockton، وهي أكبر شركة وساطة تأمين مستقلة وخاصة في العالم، عن نمو في الإيرادات بنسبة 17% على أساس العملة الثابتة، مع نمو في الإيرادات العضوية بنسبة 16% للسنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2023. سجلت Lockton إيرادات عالمية قدرها 3.1 مليار دولار مقارنة بالإيرادات العالمية البالغة 2.7 مليار دولار في السنة المالية 2022. يتم تقديم مقاييس نمو الإيرادات على أساس العملة الثابتة.

Hear from Lockton’s CEO Peter Clune on the reasons for Lockton’s success.

وسجلت الشركة نموًا قويًا في إيرادات السنة المالية 2023 بينما سجلت نموًا قياسيًا في الإيرادات العضوية بنسبة 27% في السنة المالية السابقة. وسجلت جميع عمليات Lockton في الولايات المتحدة والعمليات الدولية وأعمال إعادة التأمين العالمية نموًا عضويًا من رقمين، مما يدل على قوة منصة متنوعة بشكل متزايد.

"عائلة Lockton فخورة لإدامة الملكية الخاصة للشركة جيلًا بعد جيل" هذا ما قاله Ron Lockton، الرئيس التنفيذي. إن التزامنا المستمر بهامش أقل للمساهمين وإعادة الاستثمار في الخدمة والثقافة والنمو يدفع زخمًا وفرصة كبيرة لشعبنا. هذا النمو هو نتيجة مباشرة للعاطفة التي تظهرها فرقنا لتقديم أفضل الحلول للعملاء."

في السنة المالية 2023، وسعت Lockton بصمتها الجغرافية مع مكاتب جديدة في كولومبيا وعمان والسويد، وعززت وجودها في البرازيل مع الاستحواذ الأخير على THB Brazil. هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة وتوظيف أفضل المواهب في الحلول السيبرانية وحلول المخاطر الخاصة وحلول الخدمات البحرية والمالية. كما انتقلت ممارسة فوائد Lockton إلى People Solutions التي تعكس نهج Lockton الشامل لمساعدة العملاء على أن يكونوا أكثر نجاحًا من خلال جعل حياة موظفيهم أفضل.

وقال Peter Clune، الرئيس التنفيذي: "أسس Jack Lockton شركات Lockton في عام 1966، ويعتقد أن التركيز المكثف على العملاء، وخلق ثقافة الرعاية، وتمكين الناس والبقاء في القطاع الخاص سيخلقون مجتمعين مكان خاص للعملاء والمواهب الاستثنائية." إن نمونا الهائل هو نتيجة لبقائنا مخلصين لفلسفاته التجارية جنبًا إلى جنب مع إرادة شعبنا."

يتم التعرف على ثقافة Lockton الحائزة على الجوائز في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اعتمادها كمكان رائع للعمل في أستراليا والمكسيك، ومنحها أعلى وسام من قبل b-Heard في المملكة المتحدة، والاعتراف بها من بين أفضل الأماكن للعمل في التأمين لمدة 14 عامًا على التوالي وكأفضل شركة مدارة في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات متتالية.

نبذة عن Lockton

ما يجعل Lockton بعيدة عن الكل هو أيضصا ما يجعلنا أفضل: الاستقلال. تُمكِّن الملكية الخاصة لـ Lockton من أكثر من 10750 شريك لها من ممارسة الأعمال التجارية في أكثر من 140 دولة للتركيز فقط على مخاطر العملاء والتأمين واحتياجات الأفراد. من خلال الخبرة التي تصل إلى جميع أنحاء العالم، تقدم Lockton الفهم العميق اللازم لتحقيق نتائج ملحوظة. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.lockton.com .

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2143905/Lockton_CEO_Peter_Clune_on_the_reasons_for_their_success.mp4

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