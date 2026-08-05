تقدم شركة Lockton منصة Lockton SAGE: أول منصة موحدة لذكاء المؤسسات في الصناعة

صُممت خصيصًا لتسخير الإمكانات الكاملة لبيانات Lockton الحصرية، والتحليلات المتقدمة، والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخبرات المتخصصة، لدعم قرارات العملاء على نطاق واسع

كانساس سيتي، ميزوري, 5 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Lockton، أكبر شركة وساطة تأمين وإدارة مخاطر مملوكة للقطاع الخاص في العالم، اليوم عن التوسع في إتاحة منصة Lockton SAGE، وهي منصة لذكاء المؤسسات صُممت خصيصًا لتسخير الإمكانات الكاملة لبيانات Lockton الحصرية، والتحليلات المتقدمة، والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخبرات المتخصصة، بما يدعم عملية اتخاذ القرارات لدى العملاء.

بعد إطلاقها لأول مرة ضمن وحدة Lockton Re، يجري الآن توسيع نطاق Lockton SAGE لتشمل أعمال الشركة الأوسع في الولايات المتحدة، مع قدرات تغطي مجالات حلول المخاطر، وحلول الأفراد، وإعادة التأمين.

في ظل ما تشهده المؤسسات من قرارات تزداد تعقيدًا في القوى العاملة، والتمويل، وإدارة المخاطر، يواجه كثير منها تحديات تتمثل في البيانات غير المترابطة، والرؤى المجزأة، والموجة المتنامية من أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة التي تعجز عن تقديم صورة شاملة.

قال Ron Lockton، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lockton: "لا توجد شركة في موقع أفضل من Lockton لقيادة العملاء إلى عصر الذكاء الاصطناعي، لكن التكنولوجيا ليست ميزتها الوحيدة؛ فالتأثير الحقيقي يتحقق من خلال الجمع بين الذكاء القوي والأشخاص الاستثنائيين". "لقد بُنيت بياناتنا وتقنياتنا وخبراتنا معًا عبر الزمن، ولم تُضف إلينا نتيجة عمليات استحواذ، ولذلك فهي تعمل كوحدة متكاملة، وقد طورنا منصة Lockton SAGE لجعل مستشارينا أكثر كفاءة؛ عبر تزويدهم بالرؤى التي تمكنهم من تقديم نهج أكثر ذكاءً وأكثر خصوصية لمساعدة العملاء على التعامل مع المخاطر وتحقيق نتائج أفضل. أما الشركات التي ستقود العقد المقبل، فهي تلك التي تجمع بين التكنولوجيا المتميزة والكفاءات البشرية المتميزة، وهذا بالتحديد ما نركز عليه".

صُممت منصة Lockton SAGE لتجمع كل ذلك في منظومة واحدة.

تستخدم Lockton SAGE قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخلاص الأنماط والأولويات والتوصيات الأكثر أهمية لكل عميل.

من البيانات إلى القرار — بسرعة

تربط Lockton SAGE بين وثائق التأمين، وعروض الأسعار، والمطالبات، والتعرضات للمخاطر، وتطبق تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومدعومة بالخبرة البشرية، لتزويد العملاء بإرشادات أسرع وأكثر ذكاءً عندما تكون القرارات في أشد الحاجة إليها. من خلال كشف الأنماط، واستشراف المخاطر الناشئة، وتقديم توصيات عملية في وقت مبكر، تساعد المنصة المؤسسات على الحد من المشكلات قبل تفاقمها، مما يقلل التكاليف الحالية ويعزز في الوقت نفسه المرونة المالية والتشغيلية في المستقبل.

ما يحصل عليه العملاء

يعني ذلك بالنسبة للعملاء الانتقال من منصة تأمين تقليدية وثابتة إلى بيئة تشغيل مخصصة – تجمع بين خدمات رائدة في فئتها وتجربة مصممة بما يتوافق مع طبيعة أعمالهم، وأولوياتهم، والمؤشرات التي تمثل لهم أكبر أهمية.

على امتداد جميع مراحل دورة حياة التأمين، تحوّل Lockton SAGE الذكاء المترابط إلى فهم عميق لأعمال العميل وملف مخاطره، مقترنًا برؤى مصممة خصيصًا لتتوافق مع أهدافه وغاياته — بدءًا من البيانات التي تنطلق منها العملية، وصولًا إلى الخدمات الاستشارية التي تلي إتمام ترتيب التغطية التأمينية:

بيانات أكثر ثراءً، وجهدٌ أقل — يحلّ التعاون الفوري والالتقاط الآلي للبيانات محل عمليات جمع المعلومات اليدوية، مما يقلل الأعباء الإدارية المرتبطة بشراء التغطيات التأمينية وإدارتها، مع بناء صورة أكثر اكتمالًا وجودة عن ملف مخاطر كل عميل.





تحليلات أعمق — تمتد الرؤى لتشمل جميع جوانب تعرض العميل للمخاطر، وتتجاوز المقارنات المرجعية العامة لتقديم تصورات مخصصة واستشرافية تعكس ملف المخاطر الخاص بكل عميل.





هيكلةٌ أكثر ذكاءً — يحصل العملاء على خيارات أوسع لنقل المخاطر وإدارتها، مع إتاحة رؤية فورية للمفاضلات المالية المرتبطة بأي هيكل للبرنامج التأميني قبل اتخاذ القرار النهائي.





ترتيب تغطيات أكثر كفاءة — تُحلَّل باستمرار جميع المنتجات والقطاعات وشركات التأمين، مما يمنح العملاء أفضل فهم ممكن للسوق، ويساعدهم على اختيار أكثر التغطيات التأمينية فعالية.





استشارات أكثر قيمة — تتيح الكفاءة التي توفرها المنصة لمستشاري Lockton تخصيص وقت أكبر للأعمال الاستشارية الإستراتيجية، مستندين إلى علاقاتهم الوثيقة مع أطراف سوق التأمين، بما يعزز قدرتهم على تمثيل مصالح العملاء والدفاع عنها.

مصممة للمستقبل على المدى الطويل

تمنح الملكية الخاصة لشركة Lockton الشركة القدرة على تبني رؤية طويلة الأجل، والاستثمار المدروس في بنية منصة مرنة يمكنها تبني أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي باستمرار، مع استمرارها في إعادة تشكيل أساليب المؤسسات في تقييم المخاطر. والنتيجة هي منصة صُممت لتواصل الابتكار والتكيف والتوسع بما يواكب احتياجات العملاء، مع استباق متطلبات السوق بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة لها.

"السوق مليء بالأدوات، لكن العملاء يحتاجون إلى الذكاء الصحيح — ذكاء مترابط، قائم على السياق، ومصمم وفقًا للطريقة التي يتخذون بها قراراتهم فعليًا. وتمثل منصة Lockton SAGE التزامنا بتقديم ذلك بالضبط. فهي ليست منتجًا واحدًا، بل تجسد الخبرات الجماعية لشركة Lockton، التي تعمل معًا لمنح كل عميل قدرًا أكبر من الثقة عند كل نقطة لاتخاذ القرار".

— Claude Yoder، رئيس البيانات والتحليلات والتحول الرقمي في Lockton

توفر Lockton SAGE أساسًا قابلًا للتوسع لمواصلة الابتكار، بما يعزز القيمة التي تقدمها Lockton عبر جميع علاقاتها مع العملاء. ولأن Lockton SAGE تواصل تطوير معارف ورؤى جديدة بمرور الوقت، فإن قيمتها تتضاعف مع استمرار نمو Lockton وعملائها، كما تزود مستشاري Lockton بالأدوات والرؤى اللازمة لتقديم استشارات أكثر اطلاعًا وتأثيرًا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: LocktonSAGE.com.

نبذة عن Lockton

ما يميز Lockton ويجعلها أفضل في الوقت ذاته هو: الاستقلال. تُمكّن الملكية الخاصة في Lockton نحو 15,000 شريك يزاولون أعمالهم في أكثر من 180 دولة من التركيز حصريًا على احتياجات العملاء في مجال المخاطر والتأمين. وبخبرة تمتد حول العالم، تقدم Lockton الفهم العميق اللازم لتحقيق نتائج استثنائية.