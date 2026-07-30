لوكتون تطلق ممارسة عالمية متخصصة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية

تقدم الممارسة الاستشارية حلولاً متكاملة للمخاطر الخاصة بالبنية التحتية التي تدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاتصال الرقمي

كانساس سيتي، ميزوري, 30 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت لوكتون، أكبر شركة وساطة تأمين مستقلة ومملوكة للقطاع الخاص في العالم، اليوم إطلاق ممارسة عالمية متخصصة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وهي ممارسة استشارية تساعد المؤسسات على التعامل مع المخاطر المعقدة المرتبطة بالبنية التحتية التي تخزّن المعلومات وتعالجها وتنقلها حول العالم. تستند الممارسة المتخصصة إلى خبرة لوكتون الواسعة في التعامل مع المخاطر المعقدة المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية حول العالم، بما في ذلك مجمعات مراكز البيانات فائقة النطاق، والمشروعات متعددة المباني، وبرامج الإنشاء على مراحل، والمحافظ التشغيلية، والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة.

«تقع مراكز البيانات في صميم آلية عمل العالم الحديث، وأصبح مشهد المخاطر الكامن وراء هذه البنية التحتية أكثر ترابطاً وكثافةً في رأس المال وحساسيةً للوقت»، قال Tim Ryan، رئيس لوكتون في الولايات المتحدة. «تحتاج المؤسسات إلى مستشارين يدركون دورة الحياة الكاملة، من التخطيط واختيار الموقع وصولاً إلى العمليات المستمرة والتوسع. صُممت ممارستنا لتقديم المشورة إلى العملاء كي يتمكنوا من التعامل مع هذا التعقيد بثقة.»

تجمع الممارسة في نموذج استشاري واحد بين استراتيجية إدارة المخاطر والتحليلات والرؤى الهندسية وخبرة السوق، وتخدم المنظومة المتكاملة بأكملها، بما يشمل المالكين والمشغّلين والمطورين والمستثمرين ومزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق ومزودي التكنولوجيا. يدعم الفريق العملاء بدءاً من تخطيط المشاريع، حيث تُتخذ قرارات المخاطر الأساسية، مروراً بالإنشاءات وبدء التشغيل وتوسّع المحافظ، وانتهاءً بإدارة المخاطر المستمرة.

رغم أن الحلول ستُصمّم وفق احتياجات كل عميل، توفر الممارسة الجديدة مجموعة من المنتجات المبتكرة والحلول الخاصة بها التي تغطي مخاطر الإنشاءات والممتلكات، والأخطاء والإغفالات، واتفاقيات مستوى الخدمة، والمخاطر البيئية، والمخاطر السيبرانية، وتأمين الضمان، وغير ذلك.

«يتطور سوق مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية العالمي بوتيرة استثنائية»، قال Chris Brown، الرئيس التنفيذي لـ Lockton International. «يتيح لنا نموذج لوكتون المستقل جمع الخبرات العالمية من مختلف مناطق العالم، وتكييف الحلول وفق أعمال كل عميل، وتقديم مشورة تتجاوز بكثير ترتيب التغطية التأمينية التقليدية.»

سيتولى James Nelson قيادة ممارسة متخصصة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، وسيتولى Sam Baker قيادتها في المملكة المتحدة. سيتعاون الاثنان مع قادة لوكتون حول العالم لدفع الاستراتيجية الشاملة. يتمتع Nelson بخبرة عميقة في استشارات المخاطر والخدمات الاستشارية والتأمين. شغل أخيراً منصب الرئيس العالمي لعلاقات العملاء لدى Eldin Risk، وسبق أن تولى مناصب لدى مارش وCerberus Capital وألفاريز آند مارسال، حيث قدّم المشورة للعملاء بشأن استراتيجيات مخاطر معقدة. يعمل Baker لدى لوكتون منذ 13 عاماً، مقدماً المشورة للعملاء في أنحاء العالم بشأن حلول التأمين المبتكرة. خلال السنوات القليلة الماضية، كان في طليعة تطوير عروض منتجات لوكتون الخاصة بمراكز البيانات.

«يتمثل دورنا في مساعدة العملاء على بناء البنية التحتية الحيوية وتشغيلها، من المشروع إلى المحفظة، بقدر أكبر من القدرة على الصمود واليقين والثقة»، قال Ryan. «عندما تُدار المخاطر بصورة استباقية، تستطيع المؤسسات قضاء وقت أقل في التعامل مع التعقيد ووقت أطول في التركيز على النمو والابتكار.»

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نبذة عن Lockton

إن ما يجعل Lockton متميزة هو أيضًا ما يجعلها الأفضل: الاستقلال. تُمكّن ملكية لوكتون الخاصة ما يقرب من 15,000 من زملائها العاملين في أكثر من 180 دولة من التركيز حصراً على احتياجات العملاء المتعلقة بالمخاطر والتأمين. وبفضل الخبرة التي تصل إلى جميع أنحاء العالم، توفر Lockton الفهم العميق اللازم لتحقيق نتائج رائعة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.lockton.com.