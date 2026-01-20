المنطقة الحرة بمصراتة توقع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحويل ميناء المنطقة الحرة إلى بوابة متوسطية رائدة ومركز إقليمي لإعادة الشحن

مصراتة، ليبيا, 20 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- علنت المنطقة الحرة بمصراتة اليوم عن توقيع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديث وإدارة وتطوير وتوسعة ميناء المنطقة الحرة، البوابة الرئيسية للحاويات في ليبيا وأكثر الموانئ نشاطًا تجاريًا. ويعد هذا الاتفاق أول مشروع بنية تحتية كبير يُنفذ بنظام شراكة بين القطاعين العام والخاص خارج قطاع الطاقة، مما يعكس مرحلة جديدة في مسار التعافي الاقتصادي الليبي وقدرة الدولة على استقطاب مشغلين ومستثمرين دوليين ذوي سمعة رفيعة لإدارة أصولها الاستراتيجية.

Signing ceremony, Misurata - (from left to right): Mr. Ammar Kanaan, Chief Executive Officer, Terminal Investment Limited (TiL); Mr. Muhsin Sigutri, Chairman, Misurata Free Zone; Mr. Diego Aponte, President, MSC Group; H.E. Antonio Tajani, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic; H.E. Abdul Hamid Dbeibah, Prime Minister of the Government of National Unity of Libya; H.E. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar; Mr. Aboobacker Manattukundayil, President, Maha Capital Partners

وبموجب الشراكة، ستتعاون المنطقة الحرة بمصراتة مع شركة مها كابيتال بارتنرز (Maha Capital Partners)، المستثمر الدولي في البنية التحتية ومقره الدوحة، وشركة تيرمينال إنفستمنت ليمتد (Terminal Investment Limited – TiL)، الذراع التشغيلية لشركة MSC، أكبر شركة شحن حاويات في العالم. ويهدف الشركاء إلى تحويل ميناء مصراتة إلى منشأة حديثة عالية الكفاءة والطاقة الاستيعابية، بما يعزز دور ليبيا في التجارة الإقليمية والعالمية.

رؤية استراتيجية لتحول الاقتصاد الليبي

وخلال مراسم التوقيع، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبه أن هذه الشراكة:

"تمثل محطة هامة في مسار التعافي الاقتصادي وتحديث البنية التحتية، وتعكس التزام الدولة بإعادة بناء أصولها الاستراتيجية عبر تعاون منظم بين القطاعين العام والخاص، بما يهيئ بيئة داعمة للنمو المستدام والاستثمار ويعزز الثقة الدولية".

من جانبه، أكد السيد: محسن السقوطري، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة:

"تعكس هذه الشراكة إصرار مصراتة على بناء بنية تحتية حديثة تنافسية دوليًا، تسهم في فتح آفاق صناعية جديدة، ودعم فرص العمل المحلية، وتعزيز مكانة ليبيا ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية. أُنشئت المنطقة الحرة لتكون بوابة للاستثمار والنمو، واليوم نخطو خطوة حاسمة نحو تحقيق هذه الرؤية"

تأسست المنطقة الحرة بمصراتة عام 2000 كأول وأكبر منطقة حرة في ليبيا، وتدير مساحة اقتصادية تبلغ 2,576 هكتارًا، مع خطط توسعة مستقبلية تصل إلى نحو 20,000 هكتار. كما تدير الميناء الذي يشرف على حوالي 60–65% من حركة الحاويات في البلاد، مما يمنحها موقعًا مؤسسيًا فريدًا لقيادة تحويل مصراتة إلى مركز لوجستي وصناعي إقليمي.

ستسهم الشراكة في تسريع تحديث ميناء المنطقة الحرة وفق أفضل الممارسات الدولية، وتشمل خطة التطوير:

توسيع القدرة الاستيعابية لمناولة الحاويات، بما يتيح استقبال السفن العملاقة ودعم سلاسل لوجستية أكثر تعقيدًا .

دمج الميناء ضمن المنظومة الصناعية للمنطقة الحرة لتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات التصنيع والخدمات ذات القيمة المضافة .

اعتماد أحدث المعدات وأنظمة التشغيل الرقمية، بما في ذلك أنظمة إدارة وتشغيل المحطات المتقدمة لتبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة وتقليل التدخل البشري .

تعزيز معايير السلامة والأداء وحماية البيئة بما يتماشى مع المقاييس العالمية .

خلق فرص عمل مباشرة في عمليات تشغيل الميناء وفرص غير مباشرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والصناعية .

توفر الشراكة الأساس لتحويل ميناء مصراتة على المدى الطويل إلى ميناء عميق، بما يعزز تنافسية ليبيا في البحر المتوسط.

يأتي هذا ضمن برنامج استثماري أوسع يُنفذ على مراحل، لتعزيز موقع مصراتة في طرق التجارة العالمية وفتح فرص اقتصادية جديدة للمنطقة الحرة والاقتصاد الوطني.

تدعم هذه التطويرات الدور التاريخي لمصراتة كأحد أكثر المراكز التجارية نشاطًا في ليبيا ورمزًا للصمود الاقتصادي منذ 2011.

