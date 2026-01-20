L'Autorité de la zone franche de Misurata signe un partenariat public-privé structurant de 2,7 milliards de dollars pour le développement du port de Misurata

MISURATA, Libye, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- L'Autorité de la zone franche de Misurata (MFZ) annonce la signature d'un partenariat public-privé historique visant à moderniser, exploiter, développer et étendre le port de la zone franche de Misurata, principale porte d'entrée des conteneurs en Libye et premier hub maritime du pays en termes d'activité commerciale. Cet accord constitue le premier projet d'infrastructure majeur en partenariat public-privé en dehors du secteur énergétique libyen. Il marque une nouvelle étape dans la reprise économique du pays et dans sa capacité à attirer des opérateurs et investisseurs internationaux de premier plan autour de ses actifs stratégiques.

Dans le cadre de ce partenariat, la MFZ s'associe à Maha Capital Partners (MCP), investisseur international spécialisé dans les infrastructures et basé à Doha, ainsi qu'à Terminal Investment Limited (TIL), opérateur portuaire de MSC, première compagnie mondiale de transport maritime de conteneurs. Ensemble, les partenaires ont l'ambition de transformer le port de Misurata en une infrastructure moderne, performante et à forte capacité, renforçant le rôle de la Libye dans les échanges commerciaux régionaux et internationaux.

Lors de la cérémonie de signature de l'accord, Abdulhamid Aldabiba Premier ministre libyen a déclaré : « Ce partenariat constitue une étape importante dans la reprise économique et la modernisation des infrastructures de la Libye. Il illustre notre engagement à reconstruire des actifs stratégiques grâce à une coopération structurée entre les secteurs public et privé, et à créer les conditions d'une croissance durable, de l'investissement et de la confiance internationale. »

Le président de MFZ, Muhsin M. Sigutri, a souligné le rôle moteur de la zone franche dans la conduite du projet : « Ce partenariat traduit la volonté de Misurata de se doter d'infrastructures modernes et compétitives à l'échelle internationale, capables de faire émerger de nouvelles activités, de soutenir l'emploi local et de renforcer la position de la Libye au sein des chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. La zone franche de Misurata a été créée pour être une porte d'entrée pour l'investissement et la croissance, aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive dans la concrétisation de cette ambition. »

Créée en 2000 en tant que première et plus grande zone franche du pays, la MFZ supervise un territoire économique de 2 576 hectares, avec des projets d'extension visant à atteindre 20 000 hectares, et gère le port assurant environ 60 à 65 % du trafic conteneurisé libyen.

Ce partenariat permettra d'accélérer la modernisation complète du port de la zone franche de Misurata, conformément aux meilleurs standards internationaux.

Ce partenariat prévoit notamment :

l'augmentation des capacités de traitement des conteneurs, permettant d'accueillir des navires de plus grande taille et de soutenir des chaînes logistiques plus complexes

une intégration renforcée avec l'écosystème industriel de la zone franche, favorisant le développement des PME, de l'industrie manufacturière et des services à valeur ajoutée

le déploiement d'équipements portuaires et de systèmes numériques de dernière génération

le relèvement des standards de sécurité, de performance et de protection de l'environnement, en ligne avec les meilleures pratiques internationales ;

la création d'emplois durables, directs et indirects.

Le partenariat pose également les bases de l'évolution à long terme de Misurata vers un port en eau profonde, ambition stratégique majeure pour la compétitivité maritime de la Libye en Méditerranée. Ce développement s'inscrit dans un programme d'investissement plus large, déployé par étapes pour ancrer Misurata sur les grandes routes du commerce international.

L'ensemble de ces investissements consolide le rôle historique de Misurata comme l'un des centres commerciaux les plus dynamiques de Libye et comme un symbole de résilience depuis 2011.

