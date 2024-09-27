المُراسِلَة الصحفية SUSANNE RUST من صحيفة لوس أنجلوس تايمز تتلقَّى جائزة AVIRAM الافتتاحية للصحافة المناخية

تعمل Susanne Rust مُراسِلَة تحقيقات في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، وهي متخصصة في القضايا البيئية، وقد ركزت تقاريرها الأخيرة على التعدين في أعماق البحار للمعادن الحرجة وتأثيره في النُّظُم البيئية، والجهود المبذولة للتُّخَلص التدريجي من البلاستيك المُستخدَم لمرة واحدة، وانتشار وتأثيرات البلاستيك الدقيق. قادت أعمالها التحقيقية إلى جُزُر مارشال، حيث استكشفت العلاقة بين الإرث النووي المُدَمِّر وتغيُّر المناخ، على أمة وشعبها – وكذلك على طول الساحل الهادئ، من باجا إلى ألاسكا، حيث حقَّقت في التغيُّرات البيئية التي تتسبب في وفاة أعداد كبيرة من الحيتان المُهاجرة وغيرها من الكائنات البحرية.

قبل تقاريرها في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، كانت Susanne تعمل كرئيسة تحرير مشروع الطاقة والبيئة في جامعة كولومبيا، حيث أشرفت على العديد من مشاريع التقارير، بما في ذلك سلسلة بحث لفهم ExxonMobil لعلوم المناخ في الثمانينيات والتسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

"يَعكِس العمل التحقيقي الدؤوب لـ Susanne Rust الدور الحاسم للصحافة في دفع العمل المناخي. إن تفانيها في الكشف عن الحقائق البيئية يوضح سبب التزامنا بتعزيز هذه الأصوات الحيوية"، وفقًا لقول Ziv Aviram، مؤَسِّس ورئيس مؤسسة Aviram. "تؤكِّد هذه الجائزة التزامنا المشترَك بمبادرة كلينتون العالمية لبناء عالم أفضل، ومن خلال تقدير التميُّز في التقارير المناخية، نؤكد على الدور الحاسم للإعلام في إبقاء تغيُّر المناخ في طليعة الحوار العالمي، وإلهام العمل، وتشكيل مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

وقالت Susanne Rust: "أشعر بالفخر والاعتزاز لأنني حصلت على تقدير من مؤسسة Aviram وعائلتها أثناء إطلاق جائزة Aviram الجديدة للصحافة المناخية"، وأضافت: "آمل أن يكون هذا الأمر بمثابة إلهام للمُراسلين المناخيين الآخرين؛ وخاصة المُراسلين الشباب والطموحين في مجال المناخ، بأن عملنا موضع تقدير ومُلاحظَة، وأننا قادرون، وأننا نُحْدِث فارق بالفعل".

قال الرئيس Clinton: "لا تقوم الصحافة الجيدة بتسليط الضوء على أعظم التحديات والعقبات التي تعترض التقدُّم فحسب، بل إنها ترفع من شأن الحلول التي تُحْدِث فرقًا وتلهم الأشخاص لاتخاذ الإجراءات"، وأضاف: "أنا سعيد جدًّا لإطلاق Ziv Aviram لجائزة Aviram الافتتاحية للصحافة المناخية هنا في CGI هذا العام، وأنه اختار المُراسِلة المناخية الأقوى والأكثر إصرارًا في شخصية Susanne Rust لجائزة هذا العام".

ستُمنح جائزة مؤسسة Aviram للصحافة المناخية سنويًّا لصحفي قام بعمل رائد يسلط الضوء على حلول المناخ، والجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة والمرونة، ومجالات جديدة للقلق البيئي، وتتضمن الجائزة منحة قدرها 100,000 دولار لدعم جهود الصحفي المستمرة في هذا المجال.

أسس رجل الأعمال ورائد الأعمال Ziv Aviram وعائلته مؤسسة Aviram في عام 2021، ويعكس عمل المؤسسة وجهة نظر الأسرة وقيمها العالمية، وهو مزيج من الابتكار والمشاركة الاجتماعية والارتباط بالأرض وطبيعة إسرائيل، وتوفير فرص لتحسين الواقع اليومي لمواطني إسرائيل والمجتمع الدولي.

وقد تم تقديم الجائزة هذا العام على خشبة المسرح في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية CGI 2024. تجمع CGI 2024 الآلاف من القادة من مُختلف الحكومات والأعمال التجارية والعمل الخيري والمجتمع المدني، لتطوير حلول للتحديات العالمية الكبرى. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة www.clintonglobal.org/2024

يأتي هذا الإعلان الرئيسي بعد إطلاق EcoBridge في العام الماضي في الاجتماع السنوي لمُبادرة كلينتون العالمية CGI 2023. EcoBridge هو عبارة عن صندوق استثماري عالمي مُبتكَر يُركِّز على التكنولوجيا والابتكار، يهدف إلى سد الفجوة بين تحديات المناخ اليوم وشركات التكنولوجيا التحويلية التي تحمل وعدًا بمستقبل أكثر استدامةً.

في عام 2005، أطلق الرئيس كلينتون مبادرة CGI بهدف تسخير قوة الأفراد والشركات والحكومات لاتخاذ إجراءات، وللمرة الأولى في مؤتمر من هذا النوع، اجتمع مئات القادة من مُختلف القطاعات ليس فقط لمناقشة القضايا المُلِحة التي يواجهها العالم، ولكن أيضًا لتطوير التزامات بالعمل، وهي حلول جديدة ومُحَدَّدة وقابلة للقياس. بعد ما يقرب من 20 عامًا، نمت مُبادرة CGI إلى برنامج يعمل على مدار السنة لِدَفع التعاون والعمل، حيث يَسَّرَت CGI أكثر من 4100 التزام بالعمل، وحشدت مليارات الدولارات من الموارد، وأحدثت فرقًا في حياة أكثر من 500 مليون شخص في أكثر من 180 دولة.

للتواصل: Yuval Mor، [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2516834/Aviram_Foundation.jpg

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2516833/Aviram_Foundation_Logo.jpg