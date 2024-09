SUSANNE RUST DU L.A. TIMES REÇOIT LE PREMIER PRIX AVIRAM POUR LE JOURNALISME CLIMATIQUE

Susanne Rust est journaliste d'investigation au Los Angeles Times, spécialisée dans les questions environnementales. Ses récents reportages ont porté sur l'extraction en eaux profondes de métaux critiques et leurs effets sur les écosystèmes, sur les efforts visant à éliminer progressivement les plastiques à usage unique, ainsi que sur la prolifération et les effets des microplastiques. Son travail d'investigation l'a conduite aux Îles Marshall, où elle a étudié l'impact de l'héritage nucléaire destructeur et du changement climatique sur une nation et sa population, ainsi que le long de la côte Pacifique, de Baja à l'Alaska, où elle a enquêté sur les changements de l'écosystème provoquant la mort d'un grand nombre de baleines migratrices et d'autres formes de vie marine.

Avant de travailler au Los Angeles Times, elle était rédactrice en chef du Energy & Environmental Reporting Project de l'université de Columbia, où elle a supervisé plusieurs projets de reportage, notamment une série d'articles sur la compréhension de la science climatique par ExxonMobil dans les années 1980, 1990 et au début des années 2000.

"Le travail d'investigation inlassable de Susanne Rust incarne le rôle essentiel du journalisme dans l'action en faveur du climat. Son dévouement à la découverte des vérités environnementales démontre pourquoi nous nous engageons à amplifier ces voix vitales", a déclaré Ziv Aviram, fondateur et président de la Fondation Aviram. "Ce prix souligne notre engagement commun avec la Clinton Global Initiative en faveur de la construction d'un monde meilleur. En récompensant l'excellence des reportages sur le climat, nous affirmons le rôle crucial des médias pour maintenir le changement climatique au premier plan des conversations mondiales, inspirer l'action et façonner un avenir durable pour les générations à venir".

"Je suis honorée et touchée par la reconnaissance de la Fondation Aviram et de sa famille à l'occasion du lancement du nouveau prix Aviram pour le journalisme climatique", a déclaré Susanne Rust. "J'espère que cela servira d'inspiration à d'autres journalistes spécialisés dans le climat, en particulier les jeunes et les aspirants journalistes spécialisés dans le climat, pour leur montrer que notre travail est apprécié et vu. Que nous pouvons faire la différence et que nous la faisons".

"Un journalisme de qualité peut non seulement mettre en lumière nos plus grands défis et les obstacles au progrès, mais aussi faire connaître les solutions qui font la différence et inciter les gens à agir", a déclaré le président Clinton. "Je suis très heureux que Ziv Aviram lance le premier prix Aviram pour le journalisme climatique ici à la CGI cette année, et qu'il ait choisi Susanne Rust, une journaliste climatique forte et infatigable, pour le prix de cette année".

Le prix de la Fondation Aviram pour le journalisme climatique sera décerné chaque année à un journaliste qui a fait un travail de pionnier en braquant les projecteurs sur les solutions climatiques, les efforts pour faire progresser la durabilité et la résilience, et les nouveaux domaines de préoccupation environnementale. Le prix comprend une allocation de 100 000 dollars destinée à soutenir les efforts continus du journaliste sur le terrain.

Fondation Aviram fondée en 2021 par l'homme d'affaires et entrepreneur Ziv Aviram et sa famille. Le travail de la fondation reflète la vision du monde et les valeurs de la famille - une combinaison d'innovation, d'engagement social, de lien avec la terre et la nature d'Israël, et de possibilités d'améliorer la réalité quotidienne des citoyens d'Israël et de la communauté internationale.

Cette année, le prix a été remis sur scène lors de la réunion annuelle de la CGI 2024. CGI 2024 rassemble des milliers de leaders issus des gouvernements, des entreprises, de la philanthropie et de la société civile afin de trouver des solutions aux grands défis mondiaux. Pour plus d'informations, consultez le site www.clintonglobal.org/2024

Cette annonce majeure fait suite au lancement d'EcoBridge l'année dernière lors de la réunion annuelle de la CGI 2023. EcoBridge est un fonds d'investissement mondial innovant, axé sur la technologie et l'innovation, qui vise à combler le fossé entre les défis climatiques d'aujourd'hui et les entreprises technologiques transformatrices qui portent la promesse d'un avenir plus durable.

En 2005, le président Clinton a lancé la CGI dans le but de mobiliser le pouvoir d'action des individus, des entreprises et des gouvernements. Pour la première fois lors d'une conférence de ce type, des centaines de dirigeants de différents secteurs se sont réunis non seulement pour discuter des problèmes urgents auxquels le monde est confronté, mais aussi pour élaborer des engagements d'action, c'est-à-dire des solutions nouvelles, spécifiques et mesurables. Près de 20 ans plus tard, la CGI est devenue un programme annuel qui stimule la collaboration et l'action. CGI a facilité plus de 4 100 engagements à l'action, mobilisant des milliards de dollars de ressources et faisant une différence dans la vie de plus de 500 millions de personnes dans plus de 180 pays.

