SUSANNE RUST VON DER L.A. TIMES ERHÄLT DEN ERSTEN AVIRAM-PREIS FÜR KLIMAJOURNALISMUS

Susanne Rust ist eine investigative Reporterin bei der Los Angeles Times, die sich auf Umweltthemen spezialisiert hat. In jüngster Zeit konzentrierte sich ihre Berichterstattung auf den Abbau kritischer Metalle in der Tiefsee und die Auswirkungen auf die Ökosysteme, die Bemühungen um die Abschaffung von Einwegkunststoffen sowie die Verbreitung und die Auswirkungen von Mikroplastik. Ihre investigative Arbeit führte sie auf die Marshall-Inseln, wo sie die Auswirkungen eines zerstörerischen nuklearen Erbes und des Klimawandels auf ein Land und seine Bevölkerung untersuchte, sowie entlang der Pazifikküste von Baja bis Alaska, wo sie die Veränderungen im Ökosystem untersuchte, die zum Tod zahlreicher wandernder Wale und anderer Meeresbewohner führen.

Bevor sie für die Los Angeles Times arbeitete, war sie Redakteurin des Energy & Environmental Reporting Project der Columbia University, wo sie mehrere Berichterstattungsprojekte leitete, darunter eine Serie, die das Verständnis der Klimawissenschaft bei ExxonMobil in den 1980er, 1990er und frühen 2000er Jahren untersuchte.

"Susanne Rusts unermüdliche investigative Arbeit verkörpert die entscheidende Rolle des Journalismus bei der Förderung von Klimaschutzmaßnahmen. Ihr Engagement für die Aufdeckung von Umweltwahrheiten zeigt, warum wir uns dafür einsetzen, diesen wichtigen Stimmen Gehör zu verschaffen", sagte Ziv Aviram, Gründer und Präsident der Aviram Stiftung. "Diese Auszeichnung unterstreicht unser gemeinsames Engagement mit der Clinton Global Initiative für den Aufbau einer besseren Welt. Indem wir herausragende Leistungen in der Klimaberichterstattung auszeichnen, bekräftigen wir die entscheidende Rolle der Medien, wenn es darum geht, den Klimawandel an der Spitze der globalen Diskussion zu halten, zum Handeln zu inspirieren und eine nachhaltige Zukunft für die kommenden Generationen zu gestalten".

"Ich fühle mich geehrt und bescheiden, von der Aviram Stiftung und ihrer Familie anerkannt zu werden, da sie den neuen Aviram Preis für Klimajournalismus ins Leben rufen", sagte Susanne Rust. "Ich hoffe, dass dies anderen Klimareportern - insbesondere jungen und angehenden Klimareportern - als Inspiration dient, dass unsere Arbeit geschätzt und gesehen wird. Dass wir etwas bewirken können und es auch tun."

"Qualitätsjournalismus kann nicht nur unsere größten Herausforderungen und die Hindernisse, die dem Fortschritt im Wege stehen, beleuchten, sondern auch Lösungen aufzeigen, die etwas bewirken und die Menschen zum Handeln inspirieren", sagte Präsidentin Clinton. "Ich freue mich sehr, dass Ziv Aviram in diesem Jahr den Aviram Award for Climate Journalism hier bei CGI ins Leben gerufen hat und dass er mit Susanne Rust eine starke, unermüdliche Klima-Reporterin für den diesjährigen Preis ausgewählt hat."

Der Aviram Foundation Award for Climate Journalism wird jährlich an einen Journalisten verliehen, der Pionierarbeit geleistet hat, indem er ein Schlaglicht auf Klimalösungen, Bemühungen um Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit sowie neue Bereiche der Umweltproblematik geworfen hat. Der Preis ist mit einem Stipendium in Höhe von 100.000 Dollar verbunden, um die weitere Arbeit des Journalisten in diesem Bereich zu unterstützen.

Aviram-Stiftung, gegründet 2021 von dem Geschäftsmann und Unternehmer Ziv Aviram und seiner Familie. Die Arbeit der Stiftung spiegelt die Weltanschauung und die Werte der Familie wider - eine Kombination aus Innovation, sozialem Engagement, Verbundenheit mit dem Land und der Natur Israels und der Bereitstellung von Möglichkeiten zur Verbesserung der täglichen Realität der Bürger Israels und der internationalen Gemeinschaft.

In diesem Jahr wurde der Preis auf der Bühne der CGI 2024-Jahrestagung verliehen. CGI 2024 bringt Tausende von Führungskräften aus Politik, Wirtschaft, Philanthropie und Zivilgesellschaft zusammen, um Lösungen für die großen globalen Herausforderungen zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter www.clintonglobal.org/2024

Diese wichtige Ankündigung folgt auf die Einführung von EcoBridge auf der Jahrestagung der CGI 2023 im vergangenen Jahr. EcoBridge ist ein innovativer globaler Investmentfonds mit Schwerpunkt auf Technologie und Innovation, der die Kluft zwischen den heutigen klimatischen Herausforderungen und den transformativen Technologieunternehmen, die eine nachhaltigere Zukunft versprechen, überbrücken soll.

Im Jahr 2005 rief Präsident Clinton die CGI mit dem Ziel ins Leben, die Macht von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen zu nutzen, um Maßnahmen zu ergreifen. Zum ersten Mal kamen auf einer Konferenz dieser Art Hunderte von Führungskräften aus verschiedenen Sektoren zusammen, um nicht nur über die drängenden Probleme der Welt zu diskutieren, sondern auch um neue, konkrete und messbare Lösungen zu entwickeln (Commitments to Action). Fast 20 Jahre später hat sich CGI zu einem ganzjährigen Programm entwickelt, das die Zusammenarbeit und das Handeln fördert. CGI hat mehr als 4.100 Commitments to Action ermöglicht, Milliarden von Dollar an Ressourcen mobilisiert und das Leben von mehr als 500 Millionen Menschen in über 180 Ländern verändert.

