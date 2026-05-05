L'assemblée générale de l'Arab Palestinian Investment Company (APIC) approuve la distribution d'un dividende de 13 millions d'USD et élit un nouveau conseil d'administration

RAMALLAH, Palestine, 4 mai 2026 /PRNewswire/ -- L'assemblée générale de l'Arab Palestinian Investment Company a convoqué ses réunions ordinaire et extraordinaire le lundi 4 mai 2026 à Ramallah, en Palestine. Les réunions étaient présidées par le président-directeur général de l'APIC Tarek Aggad, et des membres du conseil d'administration de l'APIC, des représentants du ministère de l'économie nationale (responsable du registre des entreprises), de l'autorité palestinienne du marché des capitaux, de la bourse palestinienne, des auditeurs externes de l'entreprise, des conseillers juridiques et un grand nombre de ses actionnaires y ont assisté.

Tarek Aggad, président du conseil d'administration de l'APIC, préside la réunion de l'assemblée générale.

Lors de la réunion extraordinaire, l'assemblée générale a ratifié l'augmentation du capital autorisé de l'APIC de 160 millions d'USD à 180 millions d'USD.

Lors de la réunion ordinaire, l'assemblée générale a approuvé la distribution de dividendes aux actionnaires enregistrés à la date de la réunion, totalisant 8 % du capital libéré de l'APIC de 160 millions de dollars. La distribution comprend 5 % de dividendes en espèces pour un montant de 8 millions d'USD et environ 3,1 % de dividendes en actions pour un montant de 5 millions d'actions. À la suite de la distribution des dividendes en actions, le capital libéré de l'APIC passera à 165 millions de dollars.

L'assemblée générale a également élu un nouveau conseil d'administration pour un mandat de quatre ans. Le conseil d'administration est composé de onze éminents chefs d'entreprise, réunissant un large éventail de compétences dans les domaines de l'investissement, de la gouvernance d'entreprise, de la fabrication, du commerce, des services, de la finance et de l'entrepreneuriat. Les membres du conseil d'administration nouvellement élus sont Tarek Omar Aggad, Tarek Shakaa, Hashim Shawa, Maysa Baransi, Mohammad Abukhaizaran, Riham Hussein (représentant la National Insurance Company), Raya Sbitany (membre indépendant), Dr. Mazen Hassounah, Nashat Masri, Lana Ghanem, et Ahmad Atwan.

À propos de l'APIC

L'APIC est une société d'investissement à actionnariat public cotée à la Bourse de Palestine (PEX : APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de son groupe de filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO) ; Reema Hygienic Paper Company ; Sky Advertising and Promotion Company ; Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company. L'entreprise cherche également à investir et à se diversifier géographiquement au-delà de la Palestine et sur les marchés régionaux et mondiaux par le biais de sa branche d'investissement APIC Capital, qui gère un portefeuille combinant des participations directes dans des entreprises privées et cotées en bourse, ainsi que des investissements dans un groupe sélectionné de fonds de capital-investissement et de capital-risque de premier plan. L'APIC emploie plus de 3 400 personnes à travers son groupe de filiales. Pour plus d'informations, consultez https://apic.ps/

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