إكويتي تتعاون مع TraderEvolution لتوسيع خيارات التداول متعددة الأصول

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة إكويتي، المزوّد العالمي لخدمات التكنولوجيا المالية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة TraderEvolution، المزوّدة لمنصات التداول متعددة الأسواق والأصول، والمعروفة بتقديم حلول تقنية قابلة للتطوير والتخصيص للوسطاء والبنوك حول العالم.

وتُمثِّل هذه الخطوة محطةً بارزة ضمن خطط إكويتي لتطوير أعمالها، إذ تدعم جهودها الرامية إلى تقديم تجربة تداول أسرع وأكثر مرونة عبر مختلف المناطق التي تنشط فيها، بما يمنح المتداولين قدرة أكبر على الاستجابة لتقلبات الأسواق، ويوفّر لهم الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة في بيئات تداول متنوعة.

وستوفر TraderEvolution حلولها التقنية الخاصة لإكويتي بهدف تمكين عملائها من الوصول إلى عدد أكبر من المنتجات، وتعزيز سرعة ودقة تنفيذ الصفقات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وتنسجم هذه الشراكة مع خطط إكويتي لتطوير خدماتها، إذ تفتح المجال لإطلاق فئات أصول جديدة، والارتقاء بأداء منصات التداول، وتقديم حلول أكثر تطورًا لعملائها حول العالم. كما أن هذه الشراكة ستُمكِّن المجموعة من مواصلة تقديم تجربة تداول رفيعة المستوى لقاعدتها المتنامية من المتداولين.

وعلَّق حسام الكردي، المدير العالمي للمنتجات والعضو المنتدب لدى إكويتي في قبرص، على الاتفاقية قائلًا: "تأتي هذه الشراكة انسجامًا مع رؤيتنا الطموحة لتوسيع نطاق منتجاتنا وتعزيز فرص وصول عملائنا إلى الأسواق، بما يدعم منظومتنا التقنية الحالية ويُسهم في تقديم تجربة تداول مرنة ومتكاملة في مختلف المناطق. ويبقى تركيزنا الأول هو توفير بيئة تضمن للمتداولين تجربة أفضل من حيث الوصول والاستخدام فتمكنهم من اتخاذ قراراتهم بثقة في الأسواق العالمية".

من جانبه، قال رومان ناليفايكو، الرئيس التنفيذي لشركة TraderEvolution Global: "يسرُّنا أن نشهد تزايد عدد شركات الوساطة المرموقة التي تختار TraderEvolution لتكون محرِّك التداول الرئيسي لديها. وبفضل الهيكلية متعددة الأصول لمنصتنا، وبنيتها التقنية القائمة على تطوير برمجيات الواجهات الخلفية أولًا قبل البدء في واجهات المستخدم (back-end-first architecture)، فإنها تمنح الوسطاء مستوى غير مسبوق من التحكم والمرونة، وتمكّنهم من إدارة عملياتهم بكفاءة في جميع فئات الأصول، وتقديم تجربة تداول سلسة وقابلة للتخصيص لعملائهم".

وتُمهِّد هذه الاتفاقية لمرحلة تعاون طويلة الأمد بين الجانبين، بما يعزز التزام مجموعة إكويتي بتقديم حلول تداول مبتكرة وعالية الأداء تُسهم في تمكين المتداولين حول العالم.

عن إكوتي

مجموعة إكويتي شركة عالمية رائدة في تقنيات التداول المتقدمة، وبرمجيات الدفع، والأصول الرقمية، وإدارة الثروات، والسلع الملموسة. تمارس المجموعة أنشطتها في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ولديها تراخيص تنظيمية في أبرز الولايات القضائية المالية، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقبرص. وتقدّم إكويتي لعملائها من الأفراد والمتمرسين والمؤسسات تجربة مالية رفيعة المستوى، تعتمد على الابتكار والأمان والموثوقية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.equiti.com:

عن TraderEvolution Global

TraderEvolution Global منصة تداول متعددة الأسواق تقدّم حلولًا قابلة للتطوير والتخصيص للوسطاء والبنوك حول العالم. وتشمل منظومتها برمجيات الجهة الخلفية المتقدمة والتي تتيح الاتصال بعشرات البورصات العالمية، إلى جانب مجموعة واجهات أمامية متعددة، تدعم التطبيقات الأصلية، والواجهات من مزودين خارجيين، وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالعملاء (Client API). كما تدعم الشركة التداول عبر فئات أصول متعددة وأسواق متنوعة، بما يتجاوز المفهوم التقليدي لـخدمات التداول "متعدد الأصول"، لتقدّم مرونة كاملة من حيث تغطية الأدوات المالية والتكيّف مع أنواع السوق المختلفة. كما أنها محايدة من حيث السيولة والبنية التحتية، ما يتيح للشركات تشغيل عمليات الوساطة الأساسية أو تعزيز أداء الأنظمة القائمة.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2606487/equiti_Logo.jpg