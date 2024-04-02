انضم إلينا إلى معرض Heterojunction التابع لشركة Huasun في أبو ظبي: تنوير مستقبل الطاقة الشمسية

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- يعدُّ التحول نحو استخدام الطاقة الشمسية الخضراء جزءًا بالغ الأهمية في خلق أرض خالية من انبعاثات الكربون للبشرية جمعاء، حيث يتفق الجميع على أنها مصدر الطاقة الأبرز حاليًا وفي المستقبل. وقد أصبح الابتكار هو القوة الدافعة الجديدة، خاصة مع سعي صناعة الطاقة الشمسية إلى ابتكار طرق لتوليد الطاقة بشكل أكثر كفاءة، وأقل تكلفة، وعلى نحو أقل تأثيرًا على البيئة.

Huasun Energy's Heterojunction Tour in Abu Dhabi 2024

لقد حازت تقنية الوصلات غير المتجانسة (HJT)، وهي إحدى أهم ابتكارات الشركة، على اهتمام واسع النطاق داخل الصناعة نظرًا لأدائها الاستثنائي في الأنظمة الكهروضوئية. غيرت تقنية HJT من موازين اللعبة بالكامل، بفضل ما تتميز به من الخصائص مثل الكفاءة العالية جدًا، والموثوقية، وفعالية التكلفة، وإنتاجية الطاقة العالية. تفتخر شركة Huasun Energy، أكبر شركة مصنعة لمعدات HJT في العالم، بقيادة عمليات تطوير هذه التقنية المتطورة وتسويقها تجاريًا.

ستقوم شركة Huasun بعرض منتجاتها في القمة العالمية للطاقة المستقبلية (WFES) المقبلة في أبو ظبي في الفترة من 16 إلى 18 أبريل، في الجناح رقم 6420، حيث ستستعرض تقنية HJT الرائدة ومنتجات HJT الحديثة، بما في ذلك الرقائق والخلايا والوحدات، التي تلائم جميع مرافق الطاقة الكهروضوئية المتنوعة بما في ذلك المنشآت واسعة النطاق، والتجارية. وفي هذا المعرض الضخم، ستكشف Huasun النقاب عن وحدة الوصلات غير المتجانسة بدون أي قضبان توصيل (0BB)، والتي ستعرض لأول مرة خارج الصين في 18 أبريل، إلى جانب سلسلة من العروض التقديمية المثيرة للفكر، ودراسات الحالة، مع حفل عشاء عمل حصري.

تتميز منتجات HJT من Huasun بمعامل درجة حرارة غير مسبوق في الصناعة يبلغ -0.24%، وتتفوق في مجال إنتاج الطاقة، خاصة في المناخ الحار. كشفت دراسات الحالة التجريبية عن أن الوحدات الشمسية غير المتجانسة تولد المزيد من الكهرباء في البيئات الحارة مقارنة بنظيرتها التي تستخدم تقنية TOPCon. من المقرر أن تعرض Huasun آخر ما توصلت إليه ابتكارات HJT وأن تقدم منتجات عالية المستوى إلى منطقة الشرق الأوسط، خلال هذه الجولة في أبو ظبي.

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لمحة سريعة عن جدول الأعمال - جولة Heterojunction من Huasun في أبو ظبي 2024

15 أبريل @ قمة مستقبل تخزين الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

- سيشارك Jacky Chan، مدير مبيعات KA وتطوير المشاريع الخارجية في Huasun Energy، رؤيته حول الأداء الاستثنائي لتكنولوجيا الطاقة الشمسية غير المتجانسة المتقدمة في مختلف التطبيقات الكهروضوئية، وسيناقش دورها في رحلة المضي نحو عالم خالٍ من انبعاثات الكربون.

16 - 18 أبريل في القمة العالمية لطاقة المستقبل، ADNEC

في جناح Huasun رقم #6420

العروض التقديمية - تقنيات وتطبيقات HJT في السوق

- جولات حفل توقيع عقود الشراكة

- إطلاق طبعة خاصة من مجلة pv Huasun - أول نشرة من نوعها في الصناعة تشرح تقنية HJT وأسواقها وتطبيقاتها

- الفعاليات المرحة: المأكولات والمشروبات، ودب الباندا للاستقبال، والتقاط الصور، والهدايا التقليدية الصينية الرائعة...

18 أبريل بعد الظهر @ أبو ظبي

ورشة عمل وحفل Huasun HJT الحصري (بالاشتراك مع Nextracker)

- العروض التقديمية- التحليل التجريبي لـ HJT؛ اتجاهات السوق الكهروضوئية وتحليلها؛ الوصلة غير المتجانسة وحلول تتبع الطاقة الشمسية الذكية؛ دراسة الحالة - أكبر مجمع للطاقة الشمسية HJT في العالم

- حفل كشف الستار عن المنتج الجديد Huasun HJT 0BB

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نبذة عن Huasun Energy

شركة Anhui Huasun Energy (Huasun) المحدودة هي مؤسسة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي ومتخصصة في البحث والتطوير والتصنيع على نطاق واسع للرقائق، والخلايا، والوحدات الشمسية ذات الكفاءة العالية المصنوعة من السيليكون غير المتجانس (HJT). نظرًا لمكانتها الرائدة في صناعة تقنيات HJT في الصين، فقد قامت Huasun بتوريد أكثر من 4GW من منتجات HJT إلى أكثر من 40 دولة حول العالم. تمتلك Huasun حاليًا منتجات HJT عالية الكفاءة بقدرة 20 جيجاوات، وهو ما يجعلها أكبر مصنع لـHJT في العالم. وتخطط الشركة لرفع قدرة HJT لتصل إلى 40 جيجاوات بحلول نهاية عام 2025.

الموقع الإلكتروني: www.huasunsolar.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2375964/Huasun_Energy_s_Heterojunction_Tour_Abu_Dhabi_2024.jpg