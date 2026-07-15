انضمام "بيل إنتجريشن" إلى ميثاق الأمم المتحدة العالمي يعزز التزامها بمسؤولية الأعمال

مواءمة عملياتها مع المبادئ العشرة لميثاق للأمم المتحدة العالمي

لندن, 15 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- انضمت شركة بيل إنتجريشن إلى مبادرة ميثاق الأمم المتحدة العالمي، وهي مبادرة طوعية لتطوير وتنفيذ وكشف ممارسات الأعمال المسؤولة.

ومع هذا الإعلان، ستنضم بيل إنتجريشن إلى الآلاف من الشركات الأخرى على مستوى العالم الملتزمة باتخاذ إجراءات تجارية مسؤولة للعمل بشكل مسؤول بما يتماشى مع المبادئ العالمية العشر.

UN Global Compact

مانبريت جيل، الرئيس التنفيذي لشركة بيل إنتجريشن: "أنا فخور للغاية بأن "بيل" انضمت إلى ميثاق الأمم المتحدة العالمي، وهو ما لا يعزز التزامنا الاستراتيجي ببناء مستقبل أكثر استدامة للجميع فحسب، بل يقوي أيضاً مكانتنا لدفع تغيير إيجابي ومؤثر."

وكجزء من هذا التعهد، ستقدم "بيل" تقارير شفافة حول الإجراءات التي اتخذتها لدعم المبادئ العشرة للمبادرة إلى ميثاق الأمم المتحدة العالمي سنويًا بشأن جهودنا المستمرة. وتغطي هذه المبادئ:

حقوق الإنسان

العمل

الإشراف البيئي

مكافحة الفساد

تفضلوا بزيارة موقع الويب لملف تعريف شركة بيل إنتجريشن في ميثاق الأمم المتحدة العالمي .

حول ميثاق الأمم المتحدة العالمي

أُطلق ميثاق الأمم المتحدة العالمي في عام 2000، وهو أكبر مبادرة لاستدامة الشركات في العالم، ويضم أكثر من 20,000 شركة مقرها في أكثر من 160 دولة، وأكثر من 60 شبكة للميثاق العالمي.

نبذة عن بيل إنتجريشن

بصفتها مشاركة في ميثاق الأمم المتحدة العالمي، تلتزم بيل إنتجريشن بمواءمة الاستراتيجيات والعمليات مع المبادئ العالمية بشأن حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد واتخاذ إجراءات تدفع الأهداف المجتمعية.

تأسست شركة بيل إنتجريشن في عام 1995 ، وهي شركة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، ودمج الأنظمة والاستشارات متخصصة في الخدمات السحابية، وترحيل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة وتوظف أكثر من 1000 شخص حول العالم، كما توفر بيل إنتجريشن دورة حياة شاملة من خدمات متعددة البائعين تعالج نقاط الألم المتعلقة بنشر وإدارة ودعم وإيقاف بيئات تقنية المعلومات الهجينة الحديثة.

شركة "بيل مايكروسيستمز ليمتد"، وتعمل تجاريًا باسم "بيل إنتجريشن".

للتواصل على وسائل الإعلام

فينولا سلويان، عضو في معهد العلاقات العامة المعتمد | [email protected] | +44 2392 825925