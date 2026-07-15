Bell Integration adhère au Pacte mondial des Nations Unies, renforçant ainsi son engagement en faveur d'une gestion d'entreprise responsable

Aligner ses activités sur les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies

LONDRES, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration a rejoint l'initiative volontaire du Pacte mondial des Nations Unies qui vise à développer, mettre en œuvre et communiquer des pratiques commerciales responsables.

Avec cette annonce, Bell Integration rejoint des milliers d'autres entreprises à travers le monde qui se sont engagées à adopter des pratiques commerciales responsables afin d'exercer leurs activités de manière responsable, conformément aux dix principes universels.

UN Global Compact

Manpreet Gill, présidente-directrice générale de Bell Integration : « Je suis extrêmement fière que Bell ait adhéré au Pacte mondial des Nations Unies, ce qui non seulement renforce notre engagement stratégique en faveur d'un avenir plus durable pour tous, mais nous permet également de mieux nous positionner pour être le moteur d'un changement positif et significatif. »

Dans le cadre de cet engagement, Bell rendra compte chaque année au Pacte mondial des Nations Unies, en toute transparence, des mesures qu'elle a prises pour respecter les dix principes de l'initiative, ainsi que de ses efforts continus en la matière. Ceux-ci comprennent notamment :

Droits de l'homme

Travail

Gestion responsable de l'environnement

Lutte contre la corruption

Consultez le profil de Bell Integration sur le site web du Pacte mondial des Nations Unies.

À propos du Pacte mondial des Nations Unies

Lancé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus grande initiative au monde en matière de développement durable des entreprises, comptant plus de 20 000 entreprises implantées dans plus de 160 pays et plus de 60 réseaux du Pacte mondial.

À propos de Bell Integration

Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, Bell Integration s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux.

Fondée en 1995, Bell Integration est une entreprise de services informatiques, d'intégration de systèmes et de conseil spécialisée dans le cloud, la migration des centres de données et l'IA. Basée au Royaume-Uni et employant plus de 1 000 personnes à travers le monde, Bell Integration propose une gamme complète de services multi-fournisseurs couvrant l'ensemble du cycle de vie, destinés à résoudre les difficultés liées au déploiement, à la gestion, au support et à la mise hors service d'environnements informatiques hybrides modernes.

Bell Microsystems Limited, opérant sous le nom commercial de Bell Integration.

Contact avec la presse

Finola Sloyan, MCIPR | [email protected] | +44 2392 825925