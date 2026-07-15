Bell Integration se une al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, reforzando su compromiso con los negocios responsables

Alineando sus operaciones con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

LONDRES, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration se ha unido a la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa voluntaria dedicada al desarrollo, la implementación y la divulgación de prácticas empresariales responsables.

Con este anuncio, Bell Integration se unirá a miles de otras empresas a nivel mundial comprometidas con la adopción de medidas empresariales responsables para operar de manera responsable, en consonancia con diez principios universales.

UN Global Compact

Manpreet Gill, consejero delegado de Bell Integration: "Me enorgullece enormemente que Bell se haya unido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lo que no solo refuerza nuestro compromiso estratégico de construir un futuro más sostenible para todos, sino que también fortalece nuestra posición para impulsar un cambio positivo y de gran impacto".

Como parte de este compromiso, Bell proporcionará anualmente informes transparentes al Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre las medidas que ha adoptado para defender los Diez Principios de la iniciativa, así como sobre nuestros esfuerzos en curso. Estos incluyen:

Derechos Humanos

Trabajo

Protección del medio ambiente

Lucha contra la corrupción

Visite el perfil de Bell Integration en el sitio web del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Acerca del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Lanzado en el año 2000, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo, con más de 20.000 empresas con sede en más de 160 países y más de 60 redes del Pacto Mundial.

Acerca de Bell Integration

Como participante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Bell Integration se compromete a alinear sus estrategias y operaciones con los principios universales sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción, y a emprender acciones que promuevan los objetivos sociales.

Fundada en 1995, Bell Integration es una empresa de servicios de TI, integración de sistemas y consultoría especializada en la nube, migración de centros de datos e inteligencia artificial. Con sede en el Reino Unido y más de 1.000 empleados en todo el mundo, Bell Integration ofrece un ciclo de vida completo de servicios de múltiples proveedores que abordan los desafíos relacionados con el despliegue, la gestión, el soporte y el desmantelamiento de entornos de TI híbridos modernos.

Bell Microsystems Limited, que opera bajo el nombre comercial de Bell Integration.

Contacto para los medios

Finola Sloyan MCIPR | [email protected] | +44 2392 825925