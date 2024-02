انضمام 800 علامة تجارية إلى معرض KEY-THE ENERGY TRANSITION EXPO، في إيطاليا: حوار الصناعة العالمية حول مستقبل الطاقة

سيُقام 120 حدثًا دوليًا في Rimini Expo Centre في الفترة من 28 فبراير حتى 1 مارس، بما في ذلك الحدث الجانبي المقبل الخاص بـ G7 Energy and Environment، تحت عنوان: "Scaling-Up a sustainable electrification Africa, for Africa with Africa" (توسيع نطاق كهربة أفريقيا المستدامة، من أجل أفريقيا وبالتعاون مع أفريقيا)

ريميني، إيطاليا, 23 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلن Corrado Peraboni، الرئيس التنفيذي لمجموعة Italian Exhibition Group (IEG)، عن اقتراب بدء معرض KEY-The Energy Transition Expo، وهو المعرض التجاري الأوروبي القياسي الذي تنظمه الشركة حول تحول الطاقة وكفاءة استخدامها، والذي سيُعقد في Rimini Expo Centre، في الفترة من 28 فبراير حتى 1 مارس.

وقال Alessandra Astolfi، مدير المعرض العالمي لشركة IEG: "سيقدم المعرض في دورته الثانية أيضًا أحداثًا عالمية المستوى، تحددها اللجنة الفنية العلمية التي يترأسها Gianni Silvestrini." وقال Christian Previati، مدير معرض KEY: "بانضمام 800 شركة، نكون قد تجاوزنا كل التوقعات، فمن ذلك +15% من العلامات التجارية الأجنبية و+25% آخرين من المشترين الدوليين من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة وأوروبا الشرقية ومنطقة البلقان وتركيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى."

في انتظار انعقاد 120 فعالية

سيستهل "KEY Energy Summit" البرنامج الدولي مع Alessandro Marangoni الذي يقدم دراسة Althesys بعنوان "System governance, the key to transition" (حوكمة النظام هي مفتاح التحول)، وهي استراتيجية منسقة لمصادر الطاقة المتجددة والتخزين والشبكات لإزالة الكربون من إيطاليا؛ وكذلك سيتضمن الاجتماع نفسه مقترحات من جمعيات ANEV وANIE Rinnovabili وAssoidroelettrica وCIB وCoordinamento Free وElettricità Futura وFederIdroelettrica وItalia Solare. تتوفر الترجمة الفورية بين اللغتين الإيطالية والإنجليزية.

في الفترة من 29 فبراير حتى 1 مارس، ينعقد مؤتمر "توسيع نطاق كهربة أفريقيا المستدامة، من أجل أفريقيا مع أفريقيا"، ما سيكون فعالية على هامش معرض G7 Energy and Environment القادم، الذي سيجمع قادة الصناعة الأوروبية وممثلي الدول الأفريقية في KEY. يستمر هذا الحدث الدولي يومين، وتنظمه RES4Africa، وهو يركز على دول شمال أفريقيا ومناطق جنوب الصحراء الكبرى، مُسلطًا الضوء على موضوع الاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة واستدامتها، والابتكار من أجل التحول العادل للطاقة، وأدوات إزالة المخاطر لتسريع الاستثمارات من أجل الكهربة المستدامة (الحدث باللغة الإنجليزية، وتتوفر ترجمة فورية باللغتين الفرنسية والإيطالية).

في الخميس الموافق 29 فبراير، يحين العرض التقديمي للإصدار الجديد من تقرير "Supply Chains of the Future" (سلاسل توريد المستقبل) مع توفر الترجمة الفورية بين اللغتين الإنجليزية والإيطالية، وتقوم بالترويج للعرض Symbola Foundation وIEG، بالتعاون مع الجمعيات التجارية.

وتأتي "جلسة مؤتمر أبحاث EUPD | معالجة تحديات ازدهار الطاقة الشمسية والتخزين في أوروبا"، حول أحدث الاتجاهات والتقنيات، يوم الجمعة الموافق 1 مارس، وينظمها International Battery & Energy Storage Alliance-IBESA، وستكون باللغة الإنجليزية.

قائمة جزئية تثبت نطاق KEY الدولي بحق: يتوفر البرنامج الكامل على الرابط التالي.

