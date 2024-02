EN ITALIE, 800 MARQUES POUR KEY-THE ENERGY TRANSITION EXPO : L'INDUSTRIE MONDIALE SUR L'AVENIR DE L'ÉNERGIE

Du 28 février au 1er mars 2024, 120 événements internationaux se tiendront au Centre des expositions de Rimini, notamment le prochain événement parallèle du G7 Énergie et Environnement : « Développer une électrification durable en Afrique, pour l'Afrique et avec l'Afrique »

RIMINI, Italie, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- « KEY-The Energy Transition Expo, le salon européen de référence sur la transition et l'efficacité énergétiques d'IEG (Italian Exhibition Group) prévu en Italie, au Centre des expositions de Rimini, du 28 février au 1er mars, est sur le point de démarrer », a annoncé Corrado Peraboni, CEO du groupe.

« Pour sa deuxième édition, le salon proposera également des événements de classe mondiale, définis par le comité technico-scientifique dirigé par Gianni Silvestrini », a déclaré Alessandra Astolfi, IEG global exhibition director. Christian Previati, KEY exhibition manager, a déclaré : « Nous avons dépassé toutes les attentes avec 800 entreprises, +15 % de marques étrangères et +25 % d'acheteurs internationaux supplémentaires en provenance d'Allemagne, d'Espagne, de France, de Hollande, de Belgique, du Royaume-Uni, d'Europe de l'Est, des Balkans, de Turquie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Asie centrale. »

120 événements prévus

Le programme international commencera avec le « KEY Energy Summit », au cours duquel Alessandro Marangoni présentera l'étude d'Althesys intitulée « La gouvernance des systèmes, la clé de la transition », une stratégie coordonnée pour les énergies renouvelables, le stockage et les réseaux afin de décarboniser l'Italie ; la même réunion inclura des propositions des associations ANEV, ANIE Rinnovabili, Assoidroelettrica, CIB, Coordinamento Free, Elettricità Futura, FederIdroelettrica, Italia Solare. Traduction simultanée italien-anglais disponible.

Du 29 février au 1er mars, « Développer une électrification durable en Afrique, pour l'Afrique et avec l'Afrique », l'événement parallèle du prochain G7 Énergie et Environnement, réunira des leaders de l'industrie européenne et des représentants de pays africains au salon KEY. Événement international de deux jours organisé par RES4Africa et axé sur les pays d'Afrique du Nord et les régions subsahariennes, son thème s'articulera aussi autour des stratégies innovantes pour équilibrer la sécurité énergétique et la durabilité, de l'innovation pour une transition énergétique équitable, et des outils d'atténuation des risques pour accélérer les investissements en faveur de l'électrification durable (événement en anglais, avec traduction simultanée en français et en italien).

Le jeudi 29 février, présentation, avec traduction simultanée italien-anglais, de la nouvelle édition du rapport « Supply Chains of the Future » , (Chaînes d'approvisionnement d'avenir), promue par la Fondation Symbola et IEG, en collaboration avec les associations professionnelles.

Et la « Conférence d'EUPD Research | Relever les défis liés à l'essor de l'énergie solaire et du stockage en Europe », sur les dernières tendances et technologies, aura lieu en anglais le vendredi 1er mars, organisé par International Battery & Energy Storage Alliance-IBESA.

Une liste partielle qui prouve déjà la portée internationale de KEY ; retrouvez le programme complet en cliquant ici .

