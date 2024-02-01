انضمام Hisense South Africa بكل فخر إلى مبادرة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

ديربان، جنوب أفريقيا، 1 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Hisense South Africaبالإعلان عن مشاركتها البارزة في حدث منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، الذي انعقد في محطة ميناء ترانسنيت – الرصيف 1 في ميناء ديربان.

مع إطلاق جنوب أفريقيا لبدء التجارة التفضيلية في إطار مبادرة التجارة الموجهة لاتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا (GTI)، تأتي Hisense South Africa في الطليعة، وتلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل التجارة في القارة الأفريقية.

Hisense South Africa proudly joins the Africa Continental Free Trade Area (AfCFTA) initiative at Durban's Pier 1. As we embark on preferential trade under AfCFTA's Guided Trade Initiative, our Atlantis Factory contributes over 1M TVs and 550K refrigerators to local and international markets. President Cyril Ramaphosa and Hisense reps mark this significant trade collaboration. Vivi Liu, Deputy GM of MEA and GM of Hisense SA, emphasizes our commitment to AfCFTA's success!

وباعتبارها لاعبًا رئيسيًا في سوق جنوب إفريقيا، فقد عززت Hisense التزامها بالتصنيع والتجارة المحلية. وقد لعب Atlantis Factory في جنوب أفريقيا، الذي يضم مستودعين في جوهانسبرج وكيب تاون، دورًا فعالًا في تبسيط سير العمليات، مما أتاح إنتاج أكثر من مليون جهاز تلفزيون و550 ألف ثلاجة. تلبي هذه المنتجات المصنعة محليًا احتياجات سوق جنوب إفريقيا، وليس ذلك فحسب؛ بل يتم تصديرها أيضًا إلى العديد من الدول الإفريقية والأوروبية.

ولقد تكرم السيد الرئيس Cyril Ramaphosa بتشريف هذه المناسبة بحضوره، إلى جانب ممثلين عن Hisense، ما ألقى الضوء على أهمية هذا الحدث. ترى Hisense South Africa أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على دورها كجهة تصدير رائدة، حيث تقدم التكنولوجيا المتطورة إلى السوق الأفريقية.

وفي رسالة دعم من Vivi Liu؛ نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، المدير العام لشركة Hisense South Africa، قال:

"تظل شركة Hisense South Africa في طليعة المروِّجين لأهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ونحن نشارك في هذه الجهود بهمة ونشاط، إيمانًا بفوائد الأفضليات المتحررة والتزامًا منا بدعم الشركات الأفريقية. ونؤكد من جديد استعدادنا للمساهمة في نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإظهار أن القارة يمكنها التجارة بموجب شروط متبادلة المنفعة، وتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون."

للتواصل:

Van Der Merwe Henru

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2332185/Hisense_South_Africa_proudly_joins_Africa_Continental_Free_Trade.jpg