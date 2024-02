Hisense Afrique du Sud est fière de rejoindre l'initiative de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)

DURBAN, Afrique du Sud, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Hisense Afrique du Sud est fière d'annoncer sa participation importante à l'événement de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui a eu lieu au terminal portuaire de Transnet – Quai 1 dans le port de Durban.

Avec la mise en place par l'Afrique du Sud d'un commerce préférentiel dans le cadre de l'initiative de commerce guidé (GTI) de la ZLECAf, Hisense Afrique du Sud se trouve à l'avant-garde et joue un rôle central dans la définition de l'avenir du commerce sur le continent africain.

Hisense South Africa proudly joins the Africa Continental Free Trade Area (AfCFTA) initiative at Durban's Pier 1. As we embark on preferential trade under AfCFTA's Guided Trade Initiative, our Atlantis Factory contributes over 1M TVs and 550K refrigerators to local and international markets. President Cyril Ramaphosa and Hisense reps mark this significant trade collaboration. Vivi Liu, Deputy GM of MEA and GM of Hisense SA, emphasizes our commitment to AfCFTA's success!

En tant qu'acteur clé sur le marché sud-africain, Hisense a renforcé son engagement en faveur de la fabrication et du commerce locaux. L'usine Atlantis en Afrique du Sud, qui possède deux entrepôts à Johannesburg et au Cap, a joué un rôle déterminant dans la rationalisation des processus, permettant la production de plus d'un million de téléviseurs et de 550 000 réfrigérateurs. Ces produits fabriqués localement alimentent non seulement le marché sud-africain, mais sont également exportés vers divers pays africains et européens.

Le président Cyril Ramaphosa, accompagné de représentants de Hisense, a fait l'honneur de sa présence, soulignant l'importance de cet événement. Hisense Afrique du Sud voit la ZLECAf comme une occasion stratégique de montrer son rôle d'exportateur de premier plan, en apportant des technologies de pointe sur le marché africain.

Vivi Liu, directrice générale adjointe de la région Moyen-Orient et Afrique et directrice générale de Hisense Afrique du Sud, a livré un message de soutien :

« Hisense Afrique du Sud reste à l'avant-garde de la promotion des objectifs de la ZLECAf. En tant que participants actifs, nous croyons aux avantages de la libéralisation des préférences et nous nous engageons à soutenir les entreprises africaines. Nous réitérons notre volonté de contribuer au succès de la ZLECAf et de montrer que le continent peut commercer dans des conditions mutuellement bénéfiques, en favorisant la croissance économique et la collaboration ».

