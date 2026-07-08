انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس

باريس تكتب فصلًا جديدًا كأوّل مدينة خارج المملكة العربية السعودية تستضيف البطولة

البطولة تشهد مشاركة أكثر من 2,000 من نخبة لاعبي ولاعبات العالم و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة

25 بطولة في 24 من أشهر الألعاب والرياضات الإلكترونية ومجموع جوائز قياسي يبلغ 75 مليون دولار

أكثر من 1.5 مليون لاعب شاركوا في 330 بطولة تأهيلية ضمن برنامج "الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية"

أكثر من 100 شريك بث عالمي و5,000 صانع محتوى مشارك في البث المشترك لتقديم أكثر من 7,000 ساعة من المحتوى المباشر خلال الشهرين القادمين

المحفظة الإعلامية

شاهد الفيديو الرسمي للبطولة: "GREATNESS RECOGNIZES GREATNESS"

شاهد الفيديو التشويقي للمؤتمر الصحفي الافتتاحي للبطولة

الأربعاء, 8 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- باريس، فرنسا: أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية اليوم (8 يوليو 2026) عن انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في العاصمة الفرنسية باريس، كأوّل نسخة من البطولة تُقام خارج المملكة العربية السعودية.

وتقام البطولة، التي تعدّ الأكبر عالميًا في قطاع الرياضات الإلكترونية، في مركز باريس إكسبو بورت دو فرساي، وتستمر حتى 23 أغسطس 2026، بمشاركة أكثر من 2,000 لاعب ولاعبة و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 من أشهر الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا، للفوز بحصة من مجموع جوائز قياسي يبلغ 75 مليون دولار.

(L-R) Ralf Reichert, Chief Executive Officer of the Esports Foundation; His Royal Highness Prince Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, Board Member of the Esports Foundation; and Marina Ferrari, France's Minister of Sports, Youth and Community Life, speaking during the Esports World Cup 2026 Opening Press Conference in Paris. Emmanuel Grégoire, the Mayor of the City of Paris, at the Esports World Cup 2026 Opening Press Conference The Esports World Cup 2026 Opening Press Conference, at the Hôtel de Ville, Paris

ويمثّل انتقال بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى باريس مرحلة جديدة في مسيرة توسّعها عالميًا، حيث تعدّ العاصمة الفرنسية واحدة من أبرز المدن العالمية في مجالات الرياضة والثقافة واستضافة الأحداث الدولية الكبرى. وتجسّد هذه الخطوة رؤية مؤسسة الرياضات الإلكترونية الرامية لتطوير بطولاتها كمنصّات عالمية تنتقل بين المدن وتجمع منظومة الرياضات الإلكترونية الدولية، وتساهم في ترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونيّة التنافسية كرياضة عالمية عصرية.

وشهد مبنى بلدية باريس "هوتيل دي فيل" انعقاد المؤتمر الصحفي الافتتاحي للبطولة، في خطوة تعكس الترحيب الرسمي من المدينة بمجتمع الرياضات الإلكترونية العالمي، والدور المتنامي للرياضات الإلكترونيّة التنافسية ضمن قطاعات الرياضة والثقافة والترفيه. وانطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة إيمانويل غريغوار، عمدة مدينة باريس، تلاها كلمات من المتحدثين الرسميين وهم: صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، عضو مجلس إدارة مؤسسة الرياضات الإلكترونية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية؛ ومعالي مارينا فيراري، وزيرة الرياضة والشباب والحياة المجتمعية الفرنسية؛ ورالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونيّة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود: "انطلقت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من خلال رؤية طموحة وَثقت بقوّة وتأثير الرياضات الإلكترونية ومكانتها كأبرز منصات الرياضة والترفيه للجيل القادم. الرياضات الإلكترونية تستحقّ منصّة عالمية توازي شغف لاعبيها، وتفاني أنديتها، وإبداع ناشري ألعابها، والتزام جماهيرها، واليوم أصبحت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة هذه المنصة التي تجمع العالم من خلال الشغف المشترك بالألعاب والرياضات الإلكترونيّة."

وأضاف: "الرياض ستبقى دائمًا موطن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأساسها، إلا أن طموحنا لطالما كان وصول هذه البطولة إلى العالم أجمع. هذا الطموح هو ما أوصلنا اليوم إلى باريس، لنبدأ فصلًا جديدًا ومشوقًا لمجتمع الرياضات الإلكترونيّة العالمي. أتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائنا في فرنسا على دعمهم وشراكتهم التي أسهمت في تحقيق هذه اللحظة. معًا، نُجسّد القوة الفريدة للرياضات الإلكترونية وقدرتها على جمع العالم."

من جهتها، قالت معالي مارينا فيراري، وزيرة الرياضة والشباب والحياة المجتمعية الفرنسية: "استضافة باريس للنسخة الدولية الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي مصدر فخر كبير لفرنسا. أودّ أن أشيد بالتزام مؤسسة الرياضات الإلكترونية والتعاون الوثيق بينها وبين السلطات الفرنسية طوال مرحلة التحضير لهذا الحدث، حيث شكّلت هذه الشراكة المبنية على الثقة عنصرًا أساسيًا مكّننا من الارتقاء معًا إلى مستوى التحدّي المتمثل في تنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس.

وأضافت: "انطلاقًا من الإرث الذي رسخته كبرى الأحداث الرياضية التي استضافتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة، تؤكد الدولة مجددًا قدرتها على استضافة أكبر المنافسات الدولية في العالم، وإبراز خبراتها في هذا المجال. بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تجسّد رؤية طويلة المدى لمستقبل الرياضات الإلكترونية في فرنسا، وسنسعى لتحقيق هذه الرؤية ابتداءً من الخريف المقبل عندما نقدّم استراتيجيتنا الوطنية لتطوير الرياضات الإلكترونية بين عامي 2026 و2030، والتي نهدف من خلالها إلى المساهمة بتنظيم هذا القطاع، ودعم المواهب الصاعدة، وتعزيز الحضور الدولي لمنظومة الرياضات الإلكترونية الفرنسية."

وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية: "لطالما شهدت الألعاب التنافسية لاعبين مميزين، وألعابًا شهيرة، وأبطالًا سطروا تاريخ البطولات بإنجازاتهم، بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تجمع كل ذلك ضمن منصة موحّدة واستثنائية. وعلى مدى سبعة أسابيع في باريس، ستتوّج كل لعبة بطلها الخاص، في الوقت الذي تُسهم كل نتيجة في سباق أكبر يتمثل في تحقيق بطولة الأندية. هذا ما يميّز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ فهي لا تكافئ التميّز الفردي فحسب، بل تحتفي أيضًا بروح ومكانة الأندية واستمراريتها وطموحها كمنظومة متكاملة."

وسبق انطلاق البطولة في باريس تنظيم أكبر تصفيات تأهيلية في تاريخها عبر برنامج "الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، بمشاركة أكثر من 1.5 مليون لاعب تنافسوا عبر 330 بطولة ودوريًا للناشرين وأبرز الدوريات التنافسية الدولية، بهدف التأهل إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.

وتشهد نسخة 2026 عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأستاذ الشطرنج الدولي النرويجي ماغنوس كارلسن كسفيرين عالميين لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث تجسّد مسيرتاهما أعلى مستويات التميّز الرياضي التنافسي في كرة القدم والشطرنج. وتعكس مشاركة هذين النجمين المكانة المتنامية للبطولة وتأثيرها على قطاعات الرياضة والألعاب والثقافة العالمية، ودورها في جمع نخبة اللاعبين والأندية وصنّاع المحتوى والجماهير والرموز العالمية على منصة تنافسية مشتركة.

وتشكّل بطولة الأندية محورًا رئيسيًا في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بوصفها البطولة الوحيدة متعدّدة الألعاب في قطاع الرياضات الإلكترونية. وعلى مدار سبعة أسابيع، ستتنافس الأندية على جمع النقاط من مشاركاتها في مختلف الألعاب للتتويج ببطولة الأندية والحصول على لقب أفضل نادٍ للرياضات الإلكترونية في العالم. وسيُخصص مبلغ 30 مليون دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ 75 مليون دولار لترتيب بطولة الأندية، منها 7 ملايين دولار للنادي الفائز. وكان الفريق السعودي فالكونز قدّ حصل على هذه الجائزة مرتين بعد فوزه ببطولة الأندية في نسختي 2024 و2025، ويسعى في بطولة عام 2026 إلى الحفاظ على لقبه والتتويج للمرّة الثالثة على التوالي.

وسيتمكّن المشجعون في أكثر من 160 دولة من متابعة منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مباشرة عبر أكثر من 100 شريك للبث التلفزيوني والبث الرقمي حسب الطلب، ومنصات البث والخدمات الرقمية، مع إنتاج أكثر من 7,000 ساعة من البرامج المباشرة طوال فترة البطولة. وتتوفر التغطية بأكثر من 40 لغة، بما يتيح إيصال بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 إلى الجماهير حول العالم من خلال البث الدولي، والشركاء الإقليميين، والمنصات التي يتابع من خلالها عشاق الرياضات الإلكترونية محتواهم.

وسيتم توزيع بث بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 عبر منظومة متنامية ومتنوعة من شركاء الإعلام العالميين الرئيسيين، من بينهم: DAZN و FOX Sports و France Télévisions و TV5 Monde و L'Équipe و Eurosport و HBO Max و CBS Sports Network وشركة ثمانية، إلى جانب أبرز المنصات الإقليمية والرقمية في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين. وفي الصين، ستكون بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 متاحة عبر كبرى المنصات، بما في ذلك Kuaishou وBilibili وHuya وDouyu وDouyin، إلى جانب Tencent Video كشريك جديد لمحتوى الفيديو حسب الطلب في الصين، وMangoTV لتوزيع محتوى الفيديو حسب الطلب دوليًا.

وفي إطار توسيع نطاق الحضور العالمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، سيساهم أكثر من 5,000 صانع محتوى معتمد في تعزيز وصول البطولة من خلال برنامج صنّاع المحتوى الرائد على مستوى القطاع، بما يتيح نقل المنافسات إلى مجتمعات ولغات ومنصات أكثر من أي وقت مضى. ويعكس النمو السنوي للبرنامج بنسبة 42% طبيعة متابعة الرياضات الإلكترونية اليوم، والتي تجمع بين البث العالمي، والأصوات المحلية، والمجتمعات التي يقودها صنّاع المحتوى، والتجارب الرقمية المشتركة، بما يمنح الجماهير خيارات أوسع لمتابعة المنافسات والتفاعل معها.

وتحظى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 بدعم مجموعة من الشركاء العالميين، تشمل: "مجموعة stc"، و"مدينة القدية"، و"لينوفو"، و "مجموعة سوني"، و"أليانز"، و"أرامكو"، و"الخطوط السعودية"، و"هيلتون"، و"أوبسبوت"، و"البيك"، و"سيكرت لاب"، و"ويبوك"، و"إن آر جي".

ويشهد الحدث 25 بطولة ضمن 24 من أبرز ألعاب الرياضات الإلكترونية عالميًا، تشمل: Apex Legends، وCall of Duty: Black Ops 7، وCall of Duty: Warzone، والشطرنج، وCounter-Strike 2، وCrossfire، وDota 2، وEA SPORTS FC 26، وFatal Fury: City of the Wolves، وFortnite، وFree Fire، وHonor of Kings، وLeague of Legends، وMobile Legends: Bang Bang، وOverwatch 2، وPUBG MOBILE، وPUBG: Battlegrounds، وRainbow Six Siege X، وRocket League، وStreet Fighter 6، وTeamfight Tactics، وTekken 8، وTrackmania، وVALORANT.

ومع وجود 3.6 مليار لاعب حول العالم، أصبحت الألعاب لغة عالمية تجمع الناس عبر القارات والثقافات والمجتمعات. وتأتي بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتمنح هذا المجتمع منافسته السنوية الأبرز، وتوفّر له منصة مشتركة يجتمع من خلالها أفضل اللاعبين والأندية والألعاب في العالم للمساهمة في رسم مستقبل الرياضات الإلكترونية.

للاطلاع على الجدول الكامل للبطولات والمزيد من المعلومات حول بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يرجى زيارة الموقع الرسمي للبطولة esportsworldcup.com ومتابعة حساباتها الرسمية على منصة X للاطلاع على جميع الإعلانات المقبلة.

حول بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:

تُعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الحدث الرياضي الأبرز على روزنامة فعاليات الرياضات الإلكترونية العالمية، وهو حدث سنوي واحتفاليةً عالميةً كبرى تحتفي بالتميّز التنافسي وشغف جماهير الرياضات الإلكترونية. وتتميز البطولة بصيغة فريدة تشمل مختلف الألعاب، تتنافس فيها نخبة أندية الرياضات الإلكترونية العالمية للفوز بأكبر مجموع جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية. ومع انتقالها هذا العام إلى العاصمة الفرنسيّة باريس في صيف عام 2026، ستجمع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجدداً مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية لتتويج بطل الأندية القادم لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

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