باريس تستضيف بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

الحدث الأكبر عالميًا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ينتقل من الرياض إلى باريس بمشاركة 2,000 لاعب ولاعبة و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 20 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية اليوم استضافة العاصمة الفرنسية باريس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو حتى 23 أغسطس 2026، في أوّل نسخة تُقام خارج المملكة العربية السعودية، ضمن استراتيجية المؤسسة لتوسيع حضور البطولة عالميًا.

الإعلان الرسمي عن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة 2026 في باريس فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونيّة رالف رايشرت في قصر الإليزيه في باريس

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المؤسسة الرامية إلى تطبيق نظام المداورة بين المدن لاستضافة البطولات التي تنظّمها المؤسسة وتعزيز حضور هذه البطولات بوصفها منصات دولية تجمع اللاعبين والأندية والناشرين والجماهير وترسّخ مكانة قطاع الرياضات الإلكترونية كقطاع رياضي وترفيهي عالمي، وتساهم بدفع نموه كأحد أسرع قطاعات الاقتصاد الرقمي والترفيه نموًا على مستوى العالم.

وجاء قرار تسريع نظام المداورة والإعلان عن استضافة باريس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة 2026 عقب تقييم شامل لمختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية مع مراعاة استقرار البطولة ووضوح جدولها الزمني للفرق واللاعبين والشركاء والجماهير، إلى جانب الأوضاع الإقليمية الراهنة، بما يضمن استمراريتها وتعزيز أثرها العالمي. كما أعلنت المؤسسة أن البطولة ستحافظ على كامل هيكلها التنظيمي، وجدولها الزمني، ومنظومتها التنافسية، وتشهد مشاركة أكثر من 2,000 لاعب ولاعبة و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، للمنافسة في 25 مسابقة ضمن 24 من أشهر الألعاب والرياضات الإلكترونية، للفوز بحصة من مجموع جوائز غير مسبوق يتجاوز 75 مليون دولار.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية رالف رايشرت "أن مدينة الرياض شكّلت نقطة التحول التي انطلقت منها البطولة نحو المشهد العالمي بفضل قيادتها الداعمة للقطاع، وأسهمت الرياض في ترسيخ مكانتها باستضافتها الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وأن ما تحقق لحينه عكس رؤية المملكة وطموحها في بناء منظومة عالمية مستدامة ترتكز على بنية متقدمة ومواهب استثنائية ومجتمع شغوف". كما أشار رايشرت إلى أن انتقال البطولة إلى باريس يمثّل مرحلة جديدة في مسيرة توسّعها عالميًا، كأوّل نسخة من البطولة تُقام خارج المملكة، ويأتي كنتيجة لما حظيت به البطولة من دعم وشغف جماهيري متنامٍ، معربًا عن تطلّع المؤسسة إلى تقديم نسخة تواصل ترسيخ مكانة البطولة بوصفها منصة عالمية تتقاطع فيها المنافسة والابتكار والثقافة الرقمية.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في المؤسسة فيصل بن حمران أنه ومنذ إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العام 2024، أصبحت مدينة الرياض موطنًا لإحدى أهم قصص التطوّر والنمو في تاريخ الرياضات الإلكترونية عالميًا، وأن المؤسسة تواصل التزامها بتطوير البطولة كاحتفال عالمي بالمنافسة والابتكار والثقافة والمجتمع، أينما أقيمت حول العالم. كما أكّد أن انتقال البطولة إلى باريس التي تعدّ واحدة من أبرز عواصم الرياضة العالمية، سيساهم بنقل الإرث المتميّز للبطولة التي نشأت في الرياض، وتسليط الضوء على فخر المملكة والمدينة ببناء أسس البطولة وتطويرها لتصبح ظاهرة عالمية تنتقل بين أبرز مدن العالم، وإبراز دورها الرائد في الارتقاء بقطاع الرياضات الإلكترونيّة عالميًا.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه البطولة تعزيز حضورها العالمي وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، عقب النجاحات المتتالية التي حققتها في العاصمة السعودية حيث إن نسخة 2025 من البطولة استقطبت أكثر من 750 مليون مشاهد عالميًا، وحققت ما يزيد على 350 مليون ساعة مشاهدة، مع ذروة مشاهدة متزامنة قاربت 8 ملايين مشاهد، فيما شاركت 28 منصة في بث البطولة بأكثر من 35 لغة إلى نحو 140 دولة، بالتعاون مع 97 شريكًا للبث وأكثر من 800 قناة عالمية.

كما استقبلت الرياض أكثر من 3 ملايين زائر إلى موقع البطولة والمهرجان المصاحب لها، مقدمةً تجربة متكاملة جمعت بين المنافسات الرياضية والترفيه والثقافة، ورسخت مكانة البطولة كأحد أبرز الأحداث العالمية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

سيتم الإعلان عن تفاصيل موقع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس خلال الأسابيع المقبلة. كما ستقوم المؤسسة بالتواصل مباشرة مع الأندية والفرق واللاعبين والجماهير من حاملي تذاكر الحدث لتزويدهم بمزيد من المعلومات حول ما يعنيه تغيير الموقع بالنسبة لهم.

حول مؤسسة الرياضات الإلكترونية:

تعدّ مؤسسة الرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية ولكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ومؤتمر الرياضة العالمية الجديدة وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تتخذ من الرياض مقرًا لها وتدعم نمو وازدهار قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والعالم. تركزّ المؤسسة على تحويل هذا القطاع إلى منظومة متكاملة تلبي تطلعات المجتمع المحلي. ويتحقق هذا من خلال دعم رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن السعودي عبر توسيع الفرص المهنية والترفيهية، إلى جانب تنويع الاقتصاد الوطني. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع واستدامته من خلال دعم اللاعبين والفرق العالمية، وتقديم أفضل التجارب التفاعلية، وتنظيم أكبر الأحداث العالمية للمشجعين، وتوفير فرص متميّزة للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وغيره من القطاعات للمشاركة الفعّالة والتعاون المثمر. تستخدم المؤسسة عائداتها الاستثمارية لتطوير وتنمية القطاع عالمياً، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لإطلاق مبادرات متنوّعة تخدم هذا الهدف.

حول بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:

تُعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الحدث الرياضي الأبرز على روزنامة فعاليات الرياضات الإلكترونية العالمية، وهو حدث سنوي واحتفاليةً عالميةً كبرى تحتفي بالتميّز التنافسي وشغف جماهير الرياضات الإلكترونية. وتتميز البطولة بصيغة فريدة تشمل مختلف الألعاب، تتنافس فيها نخبة أندية الرياضات الإلكترونية العالمية للفوز بأكبر مجموع جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

ومع انتقالها هذا العام إلى العاصمة الفرنسيّة باريس في صيف عام 2026، ستجمع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجدداً مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية لتتويج بطل الأندية القادم لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي للبطولة: esportsworldcup.com.

