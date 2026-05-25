بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 تطلق مسار التصفيات العالمية، مع توقعات بمشاركة أكثر من 100 ألف لاعب من أكثر من 150 دولة وإقليم في 16 لعبة مختلفة

- الطريق إلى البطولة يدخل أبرز محطاته مع إطلاق منصة بناء الفرق "Team Builder"، وانطلاق التصفيات عبر الإنترنت، مما يوفر للفرق مسارات متعددة لتمثيل دولها.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 25 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية اليوم عن إطلاق مسار التصفيات العالمية "الطريق إلى كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية"، وذلك تمهيداً لانطلاق منافسات بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، وهي البطولة العالمية الأولى من نوعها المخصصة لمنافسات المنتخبات، والتي تنطلق في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026.

وتستند التصفيات على نظام تصنيفات البطولة وتؤسّس لإطار موحّد للتأهل ضمن 16 لعبة مختلفة، مما يتيح مسارات متعددة لتمثيل الدول والأقاليم المختلفة في نهائيات كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يشهد المسار مشاركة أكثر من 100 ألف لاعب من أكثر من 150 دولة وإقليم، حيث يتنافسون في مئات الفعاليات طوال عام 2026 للفوز بفرصة تمثيل دولتهم أو إقليمهم على الساحة العالمية.

وتزامناً مع هذا الإطلاق، تم تفعيل منصّة بناء الفرق "Team Builder"، والتي تقدّم تجربة تفاعلية استثنائية للاعبين والمدربين والمدراء والجماهير، حيث تتيح لهم استكشاف تشكيلات القوائم، وبناء فريق أحلامهم ومشاركته مع مجتمع الرياضات الإلكترونية، فضلاً عن فهم مدى تأثير هذه الاختيارات بشكل مباشر على الترتيب العام للدول ونتائج التأهل.

ويعتمد نظام تصنيفات البطولة على تتبّع نتائج اللاعبين في أبرز البطولات الدولية، وتحويل هذه النتائج إلى تصنيفات على مستوى الدولة. ويتم إرسال الدعوات المباشرة للمشاركة في نهائيات البطولة في جميع الألعاب بناء على هذه التصنيفات، التي ستخضع للتحديث طوال فترة التصفيات وحتى تاريخ الإغلاق النهائي لكل لعبة.

ويجسّد الطريق إلى بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية هيكلة المنظومة الخاصة بكل لعبة، حيث يتم تطبيق مزيج من نماذج التأهل في مختلف الألعاب الـ 16 المشاركة.

وضمن منافسات الفرق التي تشمل تسعة ألعاب جماعية، وهي: Dota 2 و Honor of Kings و League of Legends و Mobile Legends: Bang Bang و PUBG: Battlegrounds و PUBG MOBILE و Tom Clancy's Rainbow Six Siege و Rocket League و VALORANT، قدّم مدربو المنتخبات الوطنية القوائم النهائية للاعبين، حيث تسهم هذه القوائم في تصنيفات البطولة، وتحدّد الفرق المؤهلة للحصول على الدعوات المباشرة أو التأهل الإقليمي، مع انتقال بقية المنتخبات للمنافسة عبر المسارات الإقليمية.

وفي لعبتيّ Counter-Strike 2 و Apex Legends، يقوم اللاعبون بتشكيل وتسجيل قوائم فرقهم الخاصة بما يتوافق مع شروط الأهلية المعتمدة للبطولة، وخوض منافسات التصفيات عبر الإنترنت للفوز بفرصة تمثيل دولهم في النهائيات.

أما في لعبة Street Fighter 6، فتُقام التصفيات بنظام اللاعب الفردي، حيث يضمن اللاعبون الفائزون التأهل الوطني للمنافسة الجماعية، في حين يتم حجز المقاعد المتبقية من خلال تصنيفات البطولة.

وتعتمد الألعاب الفردية، التي تشمل الشطرنج و EA SPORTS FC و Fatal Fury: City of the Wolves و Trackmania على التصفيات المفتوحة والدعوات القائمة على التصنيف، مما يتيح مشاركة واسعة تمنح اللاعبين فرصة خوض المنافسات للتأهل الوطني، مع صعود لاعبين اثنين كحد أقصى من كل دولة إلى نهائيات البطولة في كل لعبة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فابيان شويرمان، الرئيس التنفيذي للألعاب في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: "يعكس تصميم طريق كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية آلية عمل القطاع عالمياً، فالألعاب والمناطق والمجتمعات المختلفة تتطلّب نماذج تصفيات متنوعة، سواء عبر الاختيار المباشر لقائمة المنتخب الوطني من قبل الدولة والإقليم، أو التصفيات المفتوحة، أو القوائم التي يشكلها اللاعبون بأنفسهم. نجاحنا في دمج كل هذه الأنظمة ضمن هيكل دولي موحّد هو ما يُمكّن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية من ابتكار أوسع نطاق تنافسي ممكن لقطاع الرياضات الإلكترونية".

وعقب التحديثات المتعلقة بزمن الاستجابة، والتوازن الإقليمي، والنزاهة التنافسية، شهدت بعض الألعاب تعديلات في هياكل التصفيات وتوزيع المقاعد، بما في ذلك لعبتيّ Mobile Legends: Bang Bang وRocket League.

وتتوفر على الموقع الرسمي للبطولة جميع تفاصيل التصفيات، واللوائح التنظيمية، ومعايير الأهلية، على أن يتم الإعلان عن معلومات إضافية بشأن لعبتي EA SPORTS FC وApex Legends بالتعاون مع شركة إلكترونيك آرتس خلال الأسابيع المقبلة.

وتمثل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 الدورة الأولى من هذه البطولة العالمية المخصّصة للمنتخبات الوطنية في أبرز ألعاب الرياضات الإلكترونية، حيث تُرسي مسارات تأهيل طويلة الأمد للاعبين والدول والشركاء في منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية.

وسيتم نشر مزيد من المعلومات حول بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية خلال الأسابيع المقبلة. ولمواكبة آخر التحديثات، يمكن زيارة الموقع الرسمي esportsnationscup.com، ومتابعة حسابات المسابقة على منصات إكس وفيسبوك وإنستاجرام وتيكتوك ويوتيوب، إضافة إلى متابعة مؤسسة للرياضات الإلكترونية على موقع لينكد إن.

إشعار بشأن تنظيم الفعالية وآلية اختيار المنتخبات الوطنية في الألعاب التابعة لشركة EA Games والتي تشمل Apex Legends و EA SPORTS FC: مؤسسة الرياضات الإلكترونية هي المسؤول الحصري عن تنظيم بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية وإدارتها. وتجاوزاً لأي لبس، فإن شركة إلكترونيك آرتس (EA) ليست الجهة المنظمة لهذه البطولات ولا تتحمل أي مسؤولية عن تنفيذها.

ويتم تحديد الفرق التي ستمثل دولها أو مناطقها وتشارك في منافسات بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب التابعة لشركة EA Games، من خلال تصفيات مخصّصة تنظمها الشركة أو عبر دعوات مباشرة، ولا يرتبط بممثلي المنتخبات الوطنية في البطولة.

حول بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية:

بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (ENC) هي أوّل بطولة من نوعها مخصصة لمنافسات منتخبات الرياضات الإلكترونية ضمن مجموعة واسعة من أشهر الألعاب العالمية. أُطلقت البطولة من قبل مؤسسة الرياضات الإلكترونية (EF)، حيث ستُقام البطولة كل عامين وستنطلق في دورتها الأولى من العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 2026. وتقدّم هذه البطولة منصة فريدة لنخبة اللاعبين العالميين لرفع راية أوطانهم عاليًا وتمثيل طموحات وأحلام الملايين من مواطنيهم في أقوى المنافسات الدولية وعبر مجموعة من أبرز بطولات الرياضات الإلكترونية، وترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية باعتبارها رياضة وطنية. وبُنيت البطولة بالتعاون مع ناشرين وأندية ومنظمات الرياضات الإلكترونية، لتعزّز شعور الفخر لدى اللاعبين عند تمثيلهم لأوطانهم، ولتقدّم للمشجعين في مختلف أنحاء العالم فرصة لدعم منتخباتهم الوطنية ولاعبيهم المفضّلين، ولتوفّر مسارات مستدامة للدول واللاعبين والشركاء للنمو ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية. esportsnationscup.com

حول مؤسسة الرياضات الإلكترونية:

تعدّ مؤسسة الرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية ولكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ومؤتمر الرياضة العالمية الجديدة وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تتخذ من الرياض مقرًا لها وتدعم نمو وازدهار قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والعالم. تركزّ المؤسسة على تحويل هذا القطاع إلى منظومة متكاملة تلبي تطلعات المجتمع المحلي. ويتحقق هذا من خلال دعم رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن السعودي عبر توسيع الفرص المهنية والترفيهية، إلى جانب تنويع الاقتصاد الوطني. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع واستدامته من خلال دعم اللاعبين والفرق العالمية، وتقديم أفضل التجارب التفاعلية، وتنظيم أكبر الأحداث العالمية للمشجعين، وتوفير فرص متميّزة للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وغيره من القطاعات للمشاركة الفعّالة والتعاون المثمر. تستخدم المؤسسة عائداتها الاستثمارية لتطوير وتنمية القطاع عالمياً، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لإطلاق مبادرات متنوّعة تخدم هذا الهدف.

