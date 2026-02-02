انطلاق حقبة جديدة من التعاون العالمي في قطاع الرعاية الصحية في "استثمر في عُمان "(Invest Oman)عيادة بي دي إم إس ويلنس، مستشفى نيم، منصة المداوي،ومستشفى بانكوك رايونج لعلاج السرطان يتحدون لبناء منظومة رعاية صحية متكاملة

BDMS Wellness Clinic

02 فبراير, 2026, 16:00 AST

بانكوك، تايلاند, 2 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- تواصل عيادة بي دي إم إس ويلنس، مركز الرعاية الصحية الوقائية التابع لشركة بانكوك دوسيت للخدمات الطبية ، وبالتعاون مع مستشفى بانكوك رايونج لعلاج السرطان، توسيع شبكتها الدولية في مجال الرعاية الصحية من خلال شراكة استراتيجية مع شركاء من سلطنة عُمان، هما مستشفى نيم ومنصة المداوي
ويقود هذه الشراكة كلٌّ من الدكتور تانوبول ويرونهاكارون ، الرئيس التنفيذي لعيادة بي دي إم إس ويلنس ومنتجع بي دي إم إس ويلنس، إلى جانب الدكتور واسو ريجيـرانواتر، مدير مستشفى بانكوك رايونج ومستشفى سري رايونج، وتهدف إلى تطوير منظومة رعاية صحية متكاملة تربط بين الخدمات الطبية، الرعاية الشمولية ، والسياحة العلاجية بمختلف أبعادها

تركّز هذه المبادرة بشكل أساسي على الرعاية الصحية الوقائية وفق مبادئ طب نمط الحياة  (Lifestyle Medicine)، إلى جانب تحسين جودة الحياة لمرضى السرطان، بما يعزّز التزام تايلاند بأن تصبح مركزًا عالميًا للرعاية الصحية الوقائية والصحة الشاملة.
وقد أُعلن عن هذا التعاون رسميًا في  Invest Oman ، الهيئة الوطنية لترويج الاستثمار التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان  (MoCIIP)، والتي تدعم المستثمرين من خلال تسهيلات متكاملة لإنشاء المشاريع وتنميتها في السلطنة.

وقد حظيت هذه الشراكة الحصرية بتشريف كلٍّ من الدكتورة بدرية العريمي، المؤسِسة ورئيسة مجلس إدارة مستشفى نيم، طارق الروشدي، المؤسِس والرئيس التنفيذي لمنصة المداوي

 صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2873652/image.jpg 

 

 

