انعقاد حوار الصداقة الصيني الأردني الثالث

بكين, 15 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- في 13 نوفمبر 2025، عقدت حوار الصداقة الصيني الأردني الثالث في بكين. انعقدت هذه الدورة تحت شعار: "الانفتاح والتراث والتعلم المتبادل: بناء جسر ثقافي بين الصين والأردن"، وشارك في الفعالية أكثر من 200 ممثل من جامعات وشركات وهيئات حكومية من الصين والأردن ومصر وغيرها من الدول والمناطق.

صورة جماعية للضيوف المشاركين

ألقى كل من نائب مدير مجموعة النشر والتوزيع الدولي الصينية يوي ينغفو، وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني، وسفير الصين لدى الأردن قو وي، وعضو اللجنة الدائمة للحزب ونائب رئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين دينغ هاو كلمات في الافتتاح. قدم رئيس جمعية الصداقة الأردنية-الصينية جمال دمور، والمتحدث باسم مجموعة الوطنية للتنمية والاستثمار المحدودة تشانغ ليانغ كلمات رئيسية.

وخلال الحوار، أطلق البرنامج العالمي للتعليم الجمالي للأطفال بعنوان "كن سون ووكو في عالمك الخاص". وتهدف هذه المبادرة الخيرية القائمة على التربية الجمالية إلى الاعتماد على شخصية "سون ووكو"بوصفها رمزا من رموز الثقافة الصينية لبناء جسر للتفاهم والصداقة عبر الثقافات. وينطلق البرنامج من الأردن، ليحول العناصر الجمالية الثقافية الصينية الغنية إلى مناهج تربية جمالية مبتكرة تناسب الأطفال المحليين، موجها إياهم لاكتشاف جماليات الثقافتين.

وبحضور الضيوف، قدم نائب مدير مجموعة النشر والتوزيع الدولي الصينية يوي يينغفو، وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني، وغيرهم من القادة إصدارات مختارة بعناية إلى ممثلي الشباب الصيني-العربي. شملت الإصدارات المهداة النسخ العربية من كتب صينية مثل: "شي جينبينغ: حول الحكم والإدارة"و"جوانغ تسي"، إضافة إلى النسخ الصينية من أعمال أردنية مثل: "الروح الأردنية: مختارات من الشعر الأردني"و"الأردن في التفاصيل: مختارات من القصة القصيرة الأردنية".

وركز حوار الطاولة المستديرة على موضوع "التبادل الثقافي الصيني العربي في العصر الرقمي"، حيث شارك باحثو جامعة الدراسات الأجنبية ببكين وشباب المستعربين الأردنيين وصحفيون من قناة CGTN العربية تجاربهم ونتائجهم في استخدام التقنيات الجديدة لتعزيز التبادل الإنساني. ويرى المشاركون أن أدوات مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي ستجعل نشر الثقافة أكثر حيوية ووضوحا.

وبوصفها فعالية مرافقة للحوار، نظم المنظمون في أواخر أكتوبر فعالية غناء خاطف في حديقة بيهاي شارك فيها شباب من الصين ودول أخرى، كما أقيم في موقع الفعالية معرض فوتوغرافي بعنوان "النظرة المتبادلة بين الثقافات"، لعرض ثمرة التبادل الثقافي بين البلدين عبر الصور.

نظمت هذه الدورة من الحوار برعاية مجموعة النشر والتوزيع الدولي الصينية وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وبدعم من مجموعة الوطنية للتنمية والاستثمار المحدودة. ومن خلال هذه الأشكال المتنوعة من التبادل، تواصل الصين والأردن كتابة فصل جديد في مسيرة التفاعل الحضاري بينهما.

