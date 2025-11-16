La terza edizione del Dialogo di Amicizia Cina-Giordania si è conclusa con successo

PECHINO, 16 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Il 13 novembre 2025, si è svolta a Pechino la terza edizione del Dialogo di Amicizia Cina-Giordania.Il dialogo di quest'anno, intitolato "Apertura, Eredità, Scambio Reciprocato: Costruire insieme un ponte culturale tra Cina e Giordania", ha visto la partecipazione di oltre 200 rappresentanti di università, imprese e istituzioni governative provenienti da Cina, Giordania, Egitto e altre nazioni e regioni.

Group photo of the event’s participants

All'evento hanno partecipato illustri personalità, tra cui Yu Yingfu, Vicedirettore del China International Communications Group , Hossam Hussein, l'Ambasciatore giordano in Cina, Guo Wei, l'Ambasciatore cinese in Giordania e Ding Hao, Vicepresidente e membro del Comitato Permanente del Partito della Beijing Foreign Studies University. Il presidente dell'Associazione di Amicizia Giordania-Cina, Jamal Dmour, e il portavoce della China National Investment Development Group Co., Ltd., Zhang Liang, hanno offerto discorsi tematici.

Durante il dialogo, è stato lanciato il programma globale di educazione estetica per bambini "Essere Sun Wukong nel proprio mondo". Questa iniziativa pubblica, centrata sull'educazione estetica, si propone di costruire un ponte per la comprensione interculturale e l'amicizia, utilizzando il simbolo culturale cinese di Sun Wukong. Il programma partirà dalla Giordania, trasformando i ricchi elementi estetici culturali cinesi in corsi creativi adatti ai bambini locali, guidandoli alla scoperta delle rispettive culture.

Un momento significativo è stata la donazione di opere scelte ai rappresentanti giovanili cinesi e arabi da parte del Vicedirettore Yu Yingfu e dell'Ambasciatore Hossam Hussein. I libri donati includono le edizioni in arabo di opere cinesi come "Xi Jinping: Governance of China" e "Zhuangzi", oltre a selezioni di poesia giordana come "Lo Spirito Giordano: Antologia di Poesia Giordana" e "La Giordania nei Dettagli: Antologia di Racconti Brevi Giordani".

La sessione di dialogo in tavola rotonda si è focalizzata su "Lo scambio culturale tra Cina e mondo arabo nell'era digitale", durante la quale studiosi della Beijing Foreign Studies University, giovani sinologi giordani e giornalisti del canale arabo di CGTN hanno condiviso risultati pratici sull'uso delle nuove tecnologie per promuovere lo scambio culturale. I partecipanti hanno convenuto che strumenti come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale renderanno la diffusione della cultura più vivida e diretta.

Come attività collaterale, a fine ottobre è stato organizzato un evento di canto a sorpresa per giovani cinesi e giordani nel Parco Beihai, accompagnato da una mostra fotografica a tema "Scambio Culturale", che ha esposto i risultati degli scambi culturali tra i due paesi attraverso materiali visivi.

Il dialogo è stato ospitato dal China International Communications Group e dalla Beijing Foreign Studies University, con il supporto della China National Investment Development Group Co., Ltd. Attraverso queste forme diversificate di scambio, Cina e Giordania continuano a collaborare per promuovere la comprensione reciproca e lo scambio culturale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824071/Group_photo_event_s_participants.jpg