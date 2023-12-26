انعقاد مؤتمر الموردين الثالث عشر وإطلاق استراتيجية عام 2024 لشركة Gotion High-tech

خفي، الصين، 26 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- في 23 ديسمبر 2023 نجحت شركة Gotion High-tech في عقد المؤتمر الثالث عشر للموردين وإطلاق استراتيجية عام 2024 بنجاح في خفي، الصين. كانت هذه المناسبة منصة لشركة Gotion High-tech لعرض أربع استراتيجيات لعام 2024 في مجالات الجودة والعولمة والبحث والتطوير وسلسلة التوريد، كما قدمت الشركة التقدير لمورديها المتميزين في عام 2023 وقامت بتوقيع عقود مع موردين استراتيجيين مختارين لعام 2024.

بالنسبة لمسألة الجودة، تخطط شركة Gotion لتعزيز السيطرة على قدرات العمليات لدينا، ومواءمة مؤشرات الجودة العامة لدينا مع المعايير الصناعية، والتعامل مع النقاط الحرجة، والأولوية لتعزيز جودة المكونات الكهربائية. من ناحية البحث والتطوير، ستقوم جوشن بتحسين أداء خلايا الجيل الثاني لدينا بشكل شامل في عمليات الإنتاج الضخم، وتحقيق تصنيع صناعي كامل لخلايا الجيل الثالث، وتثبيت تصميم الخلايا من الجيل الرابع المصممة خصيصاً لسوق الشحن السريع في المستقبل. في مجال التوسع العالمي، تركز Gotion في عام 2024 على تحقيق اختراقات في ثلاثة أسواق خارجية رئيسية: أمريكا، أوروبا، وأفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تهدف جوشن إلى توصيل أكثر من 100 غيغاوات/ساعة في الأسواق الخارجية في عام 2027، مع تجاوز مبيعات الأعمال الخارجية لأكثر من 100 مليار يوان صيني وحصة سوقية تبلغ 10%. شركة Gotion ملتزمة بتموضع نفسها كمزود لحلول الخدمة الشاملة داخل قطاع الطاقة الجديدة. فيما يتعلق بسلسلة التوريد، تعمل شركة Gotion على بناء سلسلة توريد خضراء ومستدامة تلبي المسؤولية الاجتماعية والمتطلبات البيئية. يشمل هذا تعزيز إدارة الكربون لدى الموردين، وإجراء استطلاعات لانبعاثات الكربون للموردين، وتقليص الانبعاثات بشكل تدريجي.

حتى عام 2023، قامت شركة Gotion بتسريع جهودها بشكل ملحوظ في مجال التوسع العالمي. للتوضيح، تم إنتاج بطاريات من قاعدة Gotion في مدينة غوتينغن، ألمانيا، ومصنع الشركة المشتركة في تايلاند وأخرجت من خط الإنتاج. وقد تم تحقيق تقدم أولي نحو الاستثمار في مصنع للبطاريات في الولايات المتحدة. علاوةً على ذلك، قامت شركة Gotion بتوقيع اتفاقية تعاون مع Pacific Green Technologies (PGT)، حيث ستزود 450 ميغاواط/ساعة من منتجات حلول الطاقة التنافسية المميزة للمرحلة الثانية من مشروع تخزين طاقة البطارية Sheaf التابع لشركة PGT في حديقة الطاقة Richborough في مدينة كنت، المملكة المتحدة، والذي يعتبر حاليًا أكبر مشروع لتخزين الطاقة بالبطارية في المملكة المتحدة. كما دخلت شركة Gotion GmbH في اتفاقية تفاهم مع شركة Pod Point، واحدة من أكبر مقدمي البنية التحتية لشحن مركبات الكهربائية في المملكة المتحدة. تسعى هذه المبادرة إلى تيسير التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي وتصنيع البطاريات، وبالتالي تطوير حلول طاقة تنافسية مميزة لنظم تخزين الطاقة للعملاء.