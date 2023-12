Gotion High-tech organiza 13ª Conferência de Fornecedores e Lançamento de Estratégia para 2024

HEFEI, China, 25 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 23 de dezembro de 2023, a Gotion High-tech realizou com sucesso a 13a Conferência de Fornecedores e o Lançamento da Estratégia 2024 em Hefei. A ocasião serviu como plataforma para a Gotion High-tech apresentar suas quatro estratégias de qualidade, globalização, P&D e cadeia de fornecimento para 2024, oferecer reconhecimento a seus fornecedores de destaque para 2023 e assinar contratos com fornecedores estratégicos selecionados para 2024.

Quanto à qualidade, a Gotion planeja intensificar nosso controle sobre as capacidades do processo, alinhar nossos abrangentes indicadores de qualidade com pontos de referência do setor, abordar pontos críticos cruciais e priorizar o aumento da qualidade dos componentes elétricos. Em termos de P&D, a Gotion irá aprimorar de modo abrangente o desempenho de nossas células de segunda geração na produção em massa, obter a industrialização total de nossas células de terceira geração e congelar o design das células de quarta geração adaptadas ao futuro mercado de supercarregamento. Diante da globalização, o foco da Gotion para 2024 é fazer avanços em três mercados internacionais importantes: América, Europa e África, e Ásia-Pacífico. A Gotion tem como meta entregar mais de 100 GWh nos mercados internacionais em 2027, com vendas comerciais no exterior superando 100 bilhões de RMB e uma participação de mercado de 10%. A Gotion está dedicada a se posicionar como provedor de soluções de serviços abrangentes no novo setor de energia. Referente à cadeia de fornecimento, a Gotion está determinada a formar uma cadeia de fornecimento ecológica e sustentável que cumpra com os requisitos ambientais e de responsabilidade social. Isto inclui fomentar a gestão de carbono dos fornecedores, efetuar pesquisas sobre as emissões de carbono dos fornecedores e minimizar de modo progressivo emissões de carbono.

A partir de 2023, a Gotion dinamizou notavelmente seus esforços de globalização. Para ilustrar, as baterias provenientes da base da Gotion em Göttingen, Alemanha , e da fábrica de joint venture na Tailândia, foram retiradas da linha de produção. Foram feitos progressos iniciais no sentido de investir em uma fábrica de baterias nos EUA. Além disto, a Gotion assinou um contrato de cooperação com a Pacific Green Technologies (PGT), para fornecer 450 MWh de produtos ESS na fase II do projeto de armazenamento de energia de bateria Sheaf da PGT no Richborough Energy Park, Kent, Reino Unido, que é atualmente o maior projeto de armazenamento de energia de bateria do Reino Unido. A Gotion GmbH também assinou um memorando de entendimento com a Pod Point, um dos maiores fornecedores de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos no Reino Unido. Esta iniciativa busca facilitar a cooperação em P&D de tecnologia e fabricação de baterias, que desenvolve assim soluções competitivas de ESS residenciais aos clientes.

